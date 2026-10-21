Τραγωδία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της - Κατέρρευσε και τράκαρε ενώ οδηγούσε

Snapshot Η 47χρονη Έλινορ Μπάρνφιλντ δέχτηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι στον χώρο εργασίας της σε οίκο ευγηρίας στο Μπρίτζεντ και πέθανε μετά από τροχαίο καθώς προσπαθούσε να φτάσει στο νοσοκομείο.

Ένας 61χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μετά από επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στον οίκο ευγηρίας όπου συνέβη το περιστατικό.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και απομάκρυνε τους κατοίκους για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης.

Η Ουαλική Υπηρεσία Ασθενοφόρων διεξάγει έρευνα σχετικά με τον χρόνο ανταπόκρισης και τις κλήσεις που δέχτηκε η 47χρονη πριν το τροχαίο.

Η τοπική αστυνομία και η στεγαστική ένωση συνεργάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και υποστηρίζουν την τοπική κοινότητα μετά το τραγικό γεγονός. Snapshot powered by AI

Μια 47χρονη μητέρα δύο παιδιών στην Βρετανία, ονόματι, Έλινορ Μπάρνφιλντ έχασε τη ζωή της μετά από άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στον χώρο εργασίας της, σε συγκρότημα κατοικιών για ηλικιωμένους στη Νότια Ουαλία.

Το πρωί της Δευτέρας, η άτυχη γυναίκα μπήκε βαριά τραυματισμένη στο αυτοκίνητό της στο Μπρίτζεντ, προσπαθώντας απεγνωσμένα να φτάσει στο νοσοκομείο Princess of Wales. Το νοσηλευτικό ίδρυμα απείχε ενάμισι μίλι από το σημείο της επίθεσης. Κατάφερε να διανύσει μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν καταρρεύσει στο τιμόνι, με αποτέλεσμα το όχημά της να προσκρούσει σε έναν τοίχο στην οδό Coity γύρω στις 12 το μεσημέρι. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν γρήγορα πως η οδηγός έφερε σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η γυναίκα, η οποία καταγόταν από το Βόρειο Κορνέλι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με μια εξαιρετικά συγκινητική δήλωση, περιγράφοντάς την ως τον πιο ευγενικό, στοργικό και γενναίο άνθρωπο στον κόσμο. «Σήμαινε τα πάντα για εμάς και θα αγαπιέται για πάντα. Θα λείψει βαθιά στην αφοσιωμένη οικογένεια και τους φίλους της. Ήταν ο βράχος μας» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συγγενείς της.

Έφοδος των ειδικών δυνάμεων και σύλληψη 61χρονου

Η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η 47χρονη εργαζόταν ως φροντίστρια στο συγκρότημα κατοικιών Ger-y-Nant, το οποίο διαθέτει 13 διαμερίσματα κοινωνικής στέγασης για άτομα άνω των 60 ετών και διαχειρίζεται η ένωση Valleys to Coast. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο κτίριο, εντοπίζοντας τον φερόμενο ως δράστη ταμπουρωμένο μέσα σε ένα δωμάτιο. Άνδρες των ειδικών δυνάμεων με αλεξίσφαιρα γιλέκα εισέβαλαν από ένα ανοιχτό παράθυρο. Ακινητοποίησαν έναν 61χρονο άνδρα, κάτοικο του Μπρίτζεντ, και προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία του φόνου.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το τετράγωνο αποκλείστηκε και οι ένοικοι απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας. Ο Γκάβιν Όουεν, κάτοικος της περιοχής, είδε τις ειδικές δυνάμεις να αναπτύσσονται έξω από το σπίτι του. Όπως εξήγησε, η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο και τον συνόδευσε μέχρι την εξώπορτά του, ζητώντας από όλους τους γείτονες να υπογράφουν κατά την είσοδο και την έξοδό τους. «Υπήρχαν σκάλες, έβαζαν δεματικά στην οροφή, ήταν απλώς τρελό» ανέφερε, περιγράφοντας την κλιμάκωση της επιχείρησης με τη συμμετοχή μονάδων αντιμετώπισης ταραχών και ομάδων SWAT. Την ίδια ώρα, η γειτόνισσα Σου Τόμας, που μένει ακριβώς απέναντι από τον οίκο ευγηρίας, εξέφρασε τη θλίψη της. «Δεν περιμένεις να πας στη δουλειά σου και να μην γυρίσεις σπίτι» είπε.

Ερωτήματα για τον χρόνο άφιξης του ασθενοφόρου

Ένα κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αφορά την ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Γείτονες υποστήριξαν πως η γυναίκα ενημερώθηκε ότι θα υπήρχε μεγάλη αναμονή για το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η 47χρονη κάλεσε η ίδια το 999 στις 11:25 το πρωί, με την κλήση να κόβεται απότομα λίγο μετά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου. Η Ουαλική Υπηρεσία Ασθενοφόρων διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει αν όντως έλαβε κλήση από το θύμα, διαψεύδοντας ωστόσο κατηγορηματικά τις φήμες περί ενημέρωσης για τρίωρη καθυστέρηση.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε πως δέχτηκαν πολλαπλές κλήσεις εκείνη την ώρα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ουαλία, ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης για άμεσα απειλητικά περιστατικά αγγίζει τα 9 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας τον κυβερνητικό στόχο των 6 έως 8 λεπτών.

Η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας δέχτηκε κλήση για το τροχαίο στην οδό Coity στις 12:43 το μεσημέρι. Ο επικεφαλής αξιωματικός, Τζέισον Ρις, ευχαρίστησε την τοπική κοινότητα για τη βοήθειά της που οδήγησε στη σύλληψη χωρίς περαιτέρω τραυματισμούς, δεσμευόμενος παράλληλα για την πλήρη υποστήριξη των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από την πλευρά της, η στεγαστική ένωση Valleys to Coast δήλωσε βαθιά λυπημένη για το τραγικό περιστατικό, επιβεβαιώνοντας πως συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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