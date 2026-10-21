Σκληρό βίντεο: Άνδρας εκτελεί τον οδοντίατρό του για ένα χαλασμένο... δόντι!

Snapshot Ένας 30χρονος Αμερικανός, ο Ερνέστο Ρασκόν, σκότωσε τον οδοντίατρό του στο Μεξικό εξαιτίας διαφωνίας για ένα χαλασμένο δόντι.

Η δολοφονία συνέβη στις 15 Οκτωβρίου 2026 στην πόλη Νογκάλες, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Ο δράστης πυροβόλησε τον 42χρονο οδοντίατρο όταν εκείνος επιβιβάστηκε στο όχημά του και διέφυγε από το σημείο.

Οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν τον Ρασκόν σε κρησφύγετο δύο ημέρες μετά, όπου έχασε τη ζωή του σε ένοπλη συμπλοκή με την αστυνομία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ λόγω της αιματηρής εξέλιξης μιας διαφωνίας για οδοντιατρική θεραπεία. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση δολοφονίας με αφορμή μια οδοντιατρική διαφωνία συγκλονίζει το Μεξικό, καθώς ένας 30χρονος Αμερικανός φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον οδοντίατρό του, υποστηρίζοντας ότι έπειτα από προηγούμενη θεραπεία είχε μείνει ένα δόντι του χαλαρό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Ερνέστο Ρασκόν, από το Πρέσκοτ της Αριζόνα, κατηγορείται ότι σκότωσε τον 42χρονο οδοντίατρο και χειρουργό στόματος Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες, στην πόλη Νογκάλες της πολιτείας Σονόρα, στο Μεξικό, λίγα μόλις τετράγωνα από τα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026, όταν ο Ρασκόν εμφανίστηκε στο οδοντιατρείο του γιατρού, ζητώντας να εξεταστεί άμεσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με προηγούμενη οδοντιατρική εργασία και υποστήριζε ότι ένα δόντι του είχε μείνει χαλαρό.

Η διαφωνία στο οδοντιατρείο και οι πυροβολισμοί

Όταν το προσωπικό του ιατρείου τον ενημέρωσε ότι ο γιατρός δεν μπορούσε να τον δεχτεί χωρίς ραντεβού, ο 30χρονος φέρεται να αποχώρησε και να κατευθύνθηκε προς τον χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, δεν έφυγε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, όταν ο Πρεσιάδο βγήκε από το ιατρείο και επιβιβάστηκε στο αγροτικό όχημά του, ο Ρασκόν τον πλησίασε και άνοιξε πυρ από πολύ κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Ο 42χρονος δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς, ενώ ο δράστης διέφυγε από το σημείο. Διασώστες μετέφεραν τον οδοντίατρο σε κοντινό νοσοκομείο, όμως τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Η δολοφονία προκάλεσε την κινητοποίηση των μεξικανικών αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Το ανθρωποκυνηγητό και ο εντοπισμός του υπόπτου

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πράκτορες της αρμόδιας υπηρεσίας ποινικών ερευνών του Μεξικού και αστυνομικές δυνάμεις της πολιτείας Σονόρα.

Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς ανατολικά, κατά μήκος των συνόρων, μέχρι την πόλη Αγουα Πριέτα, απέναντι από το Ντάγκλας της Αριζόνα.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, οι αρχές εντόπισαν τον Ρασκόν σε κρησφύγετο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ύποπτος δεν παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Η επιχείρηση κατέληξε σε ένοπλη ανταλλαγή πυρών με τις αστυνομικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 30χρονος έχασε τη ζωή του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς μια διαφωνία για οδοντιατρική θεραπεία κατέληξε σε δολοφονία και σε αιματηρή σύγκρουση με τις αρχές.

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