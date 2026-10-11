Μεξικό: Ανέγερση νέας φυλακής έπειτα από δυο πολύνεκρες συγκρούσεις κρατουμένων

 Οι δυο συγκρούσεις ξέσπασαν μέσα σε φυλακή στην τουριστική πόλη Μασατλάν, όπου οι βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε κακοποιούς που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών έχουν μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μεξικό: Ανέγερση νέας φυλακής έπειτα από δυο πολύνεκρες συγκρούσεις κρατουμένων
ΚΟΣΜΟΣ
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Η κυβέρνηση του Μεξικού ανήγγειλε χθες Σάββατο την ανέγερση νέου κέντρου κράτησης στην πολιτεία Σιναλόα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, έπειτα από δυο συγκρούσεις φυλακισμένων αυτή την εβδομάδα με απολογισμό συνολικά 12 νεκρούς.

Ο γραμματέας (σ.σ. υπουργός) Ασφαλείας, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, τόνισε χθες Σάββατο πως, με εντολή της προέδρου, θα κατασκευαστεί «νέο σωφρονιστικό κέντρο στη Σιναλόα, σύγχρονο, ασφαλές κι εφοδιασμένο με την απαραίτητη υποδομή για την ενίσχυση του (...) ελέγχου και τη μείωση της βίας» στην πολιτεία.

Δεν διευκρίνισε πού ακριβώς θα βρίσκεται, ή εάν θα αντικαταστήσει τη φυλακή όπου ξέσπασαν τα αιματηρά επεισόδια. Πάντως ανέφερε ότι, εν αναμονή, τα μέτρα ασφαλείας θα «ενισχυθούν» σε αυτή την τελευταία, με στοιχεία της Εθνικής Φρουράς και προσωπικό της υπηρεσίας φυλακών.

Οι δυο συγκρούσεις ξέσπασαν μέσα σε φυλακή στην τουριστική πόλη Μασατλάν, όπου οι βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε κακοποιούς που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών έχουν μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο.

Το πρώτο από τα επεισόδια ξέσπασε την Πέμπτη, όταν εννιά φυλακισμένοι και επισκέπτης --παιδί-- σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, που είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 16 άνθρωποι. Το δεύτερο, προχθές Παρασκευή, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι.

Οι αρχές δεν ανέφεραν ποιοι ήταν οι λόγοι των συγκρούσεων εγκλείστων, σημείωσαν ωστόσο ότι αναπτύχθηκαν μέσα στη φυλακή στρατιωτικοί και αστυνομικοί για να ανακτηθεί ο έλεγχός της.

Σε κέντρα κράτησης της πολιτείας είναι έγκλειστα πολλά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, βυθισμένου σε ανελέητη εσωτερική σύγκρουση με πάνω από 1.000 νεκρούς από το 2024.

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