Άγρια επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε φωτορεπόρτερ της Washington Post-Της έσπασαν τέσσερις σπονδύλους

Η Χάιντι Λεβίν τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κάλυπτε τη βία κατά Παλαιστινίων που μάζευαν ελιές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Άγρια επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε φωτορεπόρτερ της Washington Post-Της έσπασαν τέσσερις σπονδύλους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ Χάιντι Λεβίν δέχθηκε επίθεση από ομάδα μασκοφόρων Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ άλλων τέσσερις κατεστραμμένους σπονδύλους.
  • Η επίθεση έγινε ενώ κάλυπτε τη βία κατά Παλαιστινίων κατά τη συγκομιδή ελιών, και οι επιτιθέμενοι κατέστρεψαν τον εξοπλισμό της και τη χτύπησαν επανειλημμένα.
  • Βίντεο από το περιστατικό επιβεβαιώνει τη βίαιη συμπεριφορά, με τη Λεβίν να αναφέρει ότι δέχθηκε περίπου 50 κλωτσιές.
  • Οι αρχές του Ισραήλ διερευνούν το περιστατικό, ενώ η αμερικανική πρεσβεία και η Washington Post ζητούν πλήρη και διαφανή έρευνα.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου χαρακτήρισε τα γεγονότα ασαφή και απέρριψε τη γενίκευση της επίθεσης σε όλους τους εποίκους.
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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύτηκε η βραβευμένη Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ Χάιντι Λεβίν, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από ομάδα μασκοφόρων Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ κάλυπτε περιστατικά βίας σε βάρος Παλαιστινίων που συμμετείχαν στη συγκομιδή ελιών.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, κοντά στο χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα. Σύμφωνα με τη Washington Post, η Λεβίν φορούσε προστατευτικό γιλέκο με εμφανή την ένδειξη «PRESS», όταν οι επιτιθέμενοι την έριξαν στο έδαφος, τη χτύπησαν επανειλημμένα με κλωτσιές και αντικείμενα και της αφαίρεσαν τις φωτογραφικές μηχανές και το κινητό της τηλέφωνο.

Η φωτορεπόρτερ υπέστη κάταγμα σε πλευρό και σε τέσσερις σπονδύλους, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και στο χέρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομεία στη Ραμάλα και στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι της, καθώς το τραύμα σε ένα δάχτυλό της ήταν τόσο βαθύ ώστε να έχει εκτεθεί το οστό.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τη Χάιντι Λεβίν πεσμένη στο έδαφος, ενώ άνδρες βρίσκονται γύρω της και τη χτυπούν. Η ίδια περιέγραψε ότι οι επιτιθέμενοι συνέχισαν να την κλωτσούν επανειλημμένα.

«Συνέχισαν να με κλωτσούν ξανά και ξανά, πιθανότατα περίπου 50 φορές», ανέφερε η φωτορεπόρτερ, σύμφωνα με τη Washington Post.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την επίθεση ως οργανωμένη ενέργεια δεκάδων μασκοφόρων ανδρών, οι οποίοι κατέβηκαν από την περιοχή κοντινού ισραηλινού οικισμού, ενώ Παλαιστίνιοι συγκέντρωναν τις ελιές τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι έποικοι έβαλαν φωτιά σε ελαιώνες και εκτόξευαν πέτρες με σφεντόνες, αναγκάζοντας κατοίκους και δημοσιογράφους να απομακρυνθούν.

Όταν νεαροί από το χωριό κατάφεραν να απωθήσουν τους επιτιθέμενους, δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τη Λεβίν και να τη μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι επιθέσεις με πέτρες συνεχίστηκαν και κατά άλλων δημοσιογράφων.

Οι αντιδράσεις και η έρευνα των αρχών

Η επίθεση προκάλεσε αντιδράσεις, με τη διεύθυνση της Washington Post να ζητά τη διεξαγωγή πλήρους και διαφανούς έρευνας.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την υπόθεση και καταδίκασε την εγκληματική βία από οποιαδήποτε πλευρά, ζητώντας έρευνες και απόδοση ευθυνών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, ενώ ξεχωριστή έρευνα πραγματοποιεί και η ισραηλινή αστυνομία. Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση, οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή προσπαθούσαν να διαλύσουν ένα μεγάλο και βίαιο πλήθος και δεν είδαν την επίθεση στη φωτορεπόρτερ. Οι μαρτυρίες δημοσιογράφων που βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο, αναφέρουν ότι στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή χωρίς να σταματήσουν τους εποίκους, ενώ έκαναν χρήση δακρυγόνων κατά Παλαιστινίων.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τα γεγονότα παραμένουν ασαφή και διερευνώνται, απορρίπτοντας παράλληλα, σε ανάρτησή του, την εκμετάλλευση αμφισβητούμενων περιστατικών για τη στοχοποίηση των Ισραηλινών εποίκων συνολικά.

Αύξηση των επιθέσεων κατά την περίοδο συγκομιδής της ελιάς

Η επίθεση στη Χάιντι Λεβίν σημειώθηκε μόλις δέκα ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), Τζααφάρ Αστιγιέχ, από εποίκους στο χωριό Ακράμπα, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που επικαλείται η Washington Post, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο καταγράφηκαν περισσότερες από 1.600 επιθέσεις εποίκων που προκάλεσαν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η περίοδος συγκομιδής της ελιάς αποτελεί κρίσιμη εποχή για πολλές παλαιστινιακές οικογένειες, καθώς η παραγωγή αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, αλλά και μια βαθιά ριζωμένη οικογενειακή παράδοση. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι εργασίες στους ελαιώνες συνοδεύονται όλο και συχνότερα από καταγγελίες για επιθέσεις, εμπρησμούς και εκφοβισμό κατοίκων.

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