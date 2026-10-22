Ισπανία: Διωκόμενοι... ΛΟΑΤΚΙ δηλώνουν το 70% των μαροκινών που μπήκαν στην Θέουτα

Snapshot Το 70% των μετανατών που εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα δηλώνουν ότι υφίστανται διώξεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στις αιτήσεις ασύλου τους.

Περίπου το 95% των αιτούντων με αυτούς τους ισχυρισμούς είναι Μαροκινοί, αλλά μόνο πέντε τέτοιες περιπτώσεις έχουν εγκριθεί ως βάσιμες.

Η απόφαση του ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου απαγορεύει τις συνοπτικές επιστροφές μεταναστών που φτάνουν στη Θέουτα κολυμπώντας, απαιτώντας πλήρη εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Η ομοφυλοφιλία παραμένει ποινικοποιημένη στο Μαρόκο, γεγονός που μπορεί να προσφέρει νομική βάση για αιτήσεις διεθνούς προστασίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης ιατρικών ή φυσικών τεστ για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και της ανάγκης για αντικειμενικές αποδείξεις. Snapshot powered by AI

Περίπου το 70% των πρόσφατων αιτούντων άσυλο μεταξύ των μεταναστών που εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας στα τέλη Ιουλίου, ανακάλυψαν ξαφνικά πως υφίστανται διώξεις στις χώρες καταγωγής τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από αστυνομικές πηγές, όπως δημοσιεύθηκαν στην ισπανική εφημερίδα ABC και αναπαρήχθησαν στη συνέχεια από την El Faro de Ceuta. Η ισπανική αστυνομία υποπτεύεται πλέον ανοιχτά ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν μεταξύ των μεταναστών σχετικά με τα «παράθυρα» χορήγησης ασύλου, επηρεάζουν άμεσα τα αφηγήματα που στήνουν οι ίδιοι στις επίσημες αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με την ABC, σχεδόν το 95% των συγκεκριμένων αιτούντων είναι Μαροκινοί υπήκοοι. Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι μόλις πέντε περιπτώσεις, στις οποίες έγινε επίκληση δίωξης συνδεδεμένης με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είχαν γίνει τελικά δεκτές. Οι μαζικοί αυτοί ισχυρισμοί ακολουθούν τη μεγαλύτερη παράτυπη διέλευση στην ιστορία του θύλακα. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας υπολόγισε τον αριθμό των παράτυπων εισόδων στα τέλη Ιουλίου σε περίπου 72.000, με 70.000 ανθρώπους να επιστρέφουν στο Μαρόκο μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα παραμένουν στην πόλη της Θεούτα AP/Bernat Armangue

Το άσυλο έχει μετατραπεί στο βασικό χαρτί παραμονής. Μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου 2026 απαγόρευσε ρητά τις συνοπτικές επιστροφές μεταναστών που φτάνουν στη Θέουτα κολυμπώντας. Οποιοσδήποτε καταθέτει αίτηση για διεθνή προστασία δεν μπορεί να σταλεί πίσω, παρά μόνο εάν η αίτησή του εξεταστεί και απορριφθεί επίσημα. Την ίδια ώρα, αυτοί οι ομαδικοί ισχυρισμοί εγείρουν πρακτικά ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων. Βέβαια, οι υποψίες ότι οι υποψήφιοι προσαρμόζουν τις ιστορίες τους στα μέτρα του ευρωπαϊκού δικαίου δεν αποδεικνύουν νομικά από μόνες τους απάτη, ούτε επιβεβαιώνουν αυτόματα ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.

Ο γρίφος των αποδείξεων

Η ομοφυλοφιλία παραμένει ποινικοποιημένη στο Μαρόκο βάσει του άρθρου 489 του Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη προβλέπει ποινές φυλάκισης από έξι μήνες έως τρία χρόνια για ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Συνεπώς, ορισμένοι Μαροκινοί υπήκοοι ενδέχεται να έχουν νομική βάση για να ζητήσουν διεθνή προστασία στην Ισπανία. Όπως ανακοινώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα τόνισε πως οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στις ατομικές συνθήκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί πρέπει να υπόκεινται σε λογικές, αντικειμενικές και σαφείς αποδείξεις.

Όμως, η διαδικασία κρύβει αξεπέραστα εμπόδια. Δεν υπάρχει κανένα ιατρικό ή φυσικό τεστ για τον καθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε το 2014 ότι οι αρχές ασύλου δεν μπορούν να βασίζουν τα ευρήματα αξιοπιστίας σε στερεοτυπικές αντιλήψεις, ενώ το 2018 έκρινε ότι δεν μπορούν να διατάξουν ούτε ψυχολογικά τεστ.

Φωτογραφία από την «εισβολή» στη Θέουτα

θεουτα

Ο όγκος των υποθέσεων

Ο όγκος των αιτήσεων παραμένει τεράστιος. Ο Γκράντε-Μαρλάσκα ανέφερε ότι σχεδόν 1.200 αιτήσεις είχαν γίνει δεκτές προς επεξεργασία και περίπου 700 είχαν διευθετηθεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου στην El País, κατατέθηκαν περίπου 1.500 αιτήσεις ασύλου μετά τις μαζικές αφίξεις στις 30 και 31 Ιουλίου. Πάνω από 900 απορρίφθηκαν και 180 εγκρίθηκαν.

Από αυτές που εγκρίθηκαν, περίπου 50 αφορούσαν Μαροκινούς υπηκόους και βασίζονταν κυρίως σε διώξεις που συνδέονταν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει λεπτομερή ανάλυση των αποφάσεων ανά μεμονωμένο λόγο προστασίας. Το αναφερόμενο 70% αποτελεί ουσιαστικά καταγραφή των δηλώσεων στις αιτήσεις και όχι δικαστική απόδειξη ευρείας κατάχρησης του συστήματος, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο των ισπανικών αρχών.

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