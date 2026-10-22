Ισπανία: Διωκόμενοι... ΛΟΑΤΚΙ δηλώνουν το 70% των μαροκινών που μπήκαν στην Θέουτα

Περίπου το 70% των μεταναστών που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα στα τέλη Ιουλίου δηλώνουν πλέον θύματα διώξεων, με την ισπανική αστυνομία να βλέπει στοχευμένη νομική στρατηγική

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισπανία: Διωκόμενοι... ΛΟΑΤΚΙ δηλώνουν το 70% των μαροκινών που μπήκαν στην Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το 70% των μετανατών που εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα δηλώνουν ότι υφίστανται διώξεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στις αιτήσεις ασύλου τους.
  • Περίπου το 95% των αιτούντων με αυτούς τους ισχυρισμούς είναι Μαροκινοί, αλλά μόνο πέντε τέτοιες περιπτώσεις έχουν εγκριθεί ως βάσιμες.
  • Η απόφαση του ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου απαγορεύει τις συνοπτικές επιστροφές μεταναστών που φτάνουν στη Θέουτα κολυμπώντας, απαιτώντας πλήρη εξέταση των αιτήσεων ασύλου.
  • Η ομοφυλοφιλία παραμένει ποινικοποιημένη στο Μαρόκο, γεγονός που μπορεί να προσφέρει νομική βάση για αιτήσεις διεθνούς προστασίας.
  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης ιατρικών ή φυσικών τεστ για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και της ανάγκης για αντικειμενικές αποδείξεις.
Snapshot powered by AI

Περίπου το 70% των πρόσφατων αιτούντων άσυλο μεταξύ των μεταναστών που εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας στα τέλη Ιουλίου, ανακάλυψαν ξαφνικά πως υφίστανται διώξεις στις χώρες καταγωγής τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από αστυνομικές πηγές, όπως δημοσιεύθηκαν στην ισπανική εφημερίδα ABC και αναπαρήχθησαν στη συνέχεια από την El Faro de Ceuta. Η ισπανική αστυνομία υποπτεύεται πλέον ανοιχτά ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν μεταξύ των μεταναστών σχετικά με τα «παράθυρα» χορήγησης ασύλου, επηρεάζουν άμεσα τα αφηγήματα που στήνουν οι ίδιοι στις επίσημες αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με την ABC, σχεδόν το 95% των συγκεκριμένων αιτούντων είναι Μαροκινοί υπήκοοι. Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι μόλις πέντε περιπτώσεις, στις οποίες έγινε επίκληση δίωξης συνδεδεμένης με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είχαν γίνει τελικά δεκτές. Οι μαζικοί αυτοί ισχυρισμοί ακολουθούν τη μεγαλύτερη παράτυπη διέλευση στην ιστορία του θύλακα. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας υπολόγισε τον αριθμό των παράτυπων εισόδων στα τέλη Ιουλίου σε περίπου 72.000, με 70.000 ανθρώπους να επιστρέφουν στο Μαρόκο μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Migration Spain Ceuta

Μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα παραμένουν στην πόλη της Θεούτα

AP/Bernat Armangue

Το άσυλο έχει μετατραπεί στο βασικό χαρτί παραμονής. Μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου 2026 απαγόρευσε ρητά τις συνοπτικές επιστροφές μεταναστών που φτάνουν στη Θέουτα κολυμπώντας. Οποιοσδήποτε καταθέτει αίτηση για διεθνή προστασία δεν μπορεί να σταλεί πίσω, παρά μόνο εάν η αίτησή του εξεταστεί και απορριφθεί επίσημα. Την ίδια ώρα, αυτοί οι ομαδικοί ισχυρισμοί εγείρουν πρακτικά ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων. Βέβαια, οι υποψίες ότι οι υποψήφιοι προσαρμόζουν τις ιστορίες τους στα μέτρα του ευρωπαϊκού δικαίου δεν αποδεικνύουν νομικά από μόνες τους απάτη, ούτε επιβεβαιώνουν αυτόματα ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.

Ο γρίφος των αποδείξεων

Η ομοφυλοφιλία παραμένει ποινικοποιημένη στο Μαρόκο βάσει του άρθρου 489 του Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη προβλέπει ποινές φυλάκισης από έξι μήνες έως τρία χρόνια για ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Συνεπώς, ορισμένοι Μαροκινοί υπήκοοι ενδέχεται να έχουν νομική βάση για να ζητήσουν διεθνή προστασία στην Ισπανία. Όπως ανακοινώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα τόνισε πως οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στις ατομικές συνθήκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί πρέπει να υπόκεινται σε λογικές, αντικειμενικές και σαφείς αποδείξεις.

Όμως, η διαδικασία κρύβει αξεπέραστα εμπόδια. Δεν υπάρχει κανένα ιατρικό ή φυσικό τεστ για τον καθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε το 2014 ότι οι αρχές ασύλου δεν μπορούν να βασίζουν τα ευρήματα αξιοπιστίας σε στερεοτυπικές αντιλήψεις, ενώ το 2018 έκρινε ότι δεν μπορούν να διατάξουν ούτε ψυχολογικά τεστ.

fwtografia-apo-thn-eisbolh-sth-8eoyta.jpg

Φωτογραφία από την «εισβολή» στη Θέουτα

θεουτα

Ο όγκος των υποθέσεων

Ο όγκος των αιτήσεων παραμένει τεράστιος. Ο Γκράντε-Μαρλάσκα ανέφερε ότι σχεδόν 1.200 αιτήσεις είχαν γίνει δεκτές προς επεξεργασία και περίπου 700 είχαν διευθετηθεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου στην El País, κατατέθηκαν περίπου 1.500 αιτήσεις ασύλου μετά τις μαζικές αφίξεις στις 30 και 31 Ιουλίου. Πάνω από 900 απορρίφθηκαν και 180 εγκρίθηκαν.

Από αυτές που εγκρίθηκαν, περίπου 50 αφορούσαν Μαροκινούς υπηκόους και βασίζονταν κυρίως σε διώξεις που συνδέονταν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει λεπτομερή ανάλυση των αποφάσεων ανά μεμονωμένο λόγο προστασίας. Το αναφερόμενο 70% αποτελεί ουσιαστικά καταγραφή των δηλώσεων στις αιτήσεις και όχι δικαστική απόδειξη ευρείας κατάχρησης του συστήματος, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο των ισπανικών αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σοβάδες έπεσαν στην είσοδο σχολικού συγκροτήματος Δημοτικών - Κλειστό μέχρι τη Δευτέρα

16:44ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμβαίνει τώρα: Στο Ιπποκράτειο εκτάκτως ο Γιώργος Κώτσηρας - Αισθάνθηκε αδιαθεσία στη Βουλή

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εντολή εκκένωσης των κεντρικών γραφείων της Aramco -  Νέες επιθέσεις από τους Χούθι

16:38MEETING POINT

Η Ευρώπη σε αναταραχή και αμηχανία

16:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συμφωνία Πενταγώνου - Lockheed Martin για προμήθεια τουλάχιστον 850 μαχητικών F-35 μέσα στην επόμενη δεκαετία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Εργασίες καθαρισμού και επισκευών στα 2.407 μέτρα - Συνεργασία ορειβατών και Στρατού για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διωκόμενοι... ΛΟΑΤΚΙ δηλώνουν το 70% των μαροκινών που μπήκαν στην Θέουτα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης

16:18LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε 14 χρόνια μετά στον χώρο όπου έδωσε την πρώτη της βασιλική ομιλία

16:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στις αμερικανικές τράπεζες: Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τρυπώνουν σε λογαριασμούς

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή: Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για πλήρη οριοθέτηση ΑΟΖ – Απάντηση στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για Εξεταστική για funds και servicers – Νέα πυρά κατά Τσίπρα και ανεξάρτητων βουλευτών

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καθηγήτρια ιδιωτικού σχολείο σε κύκλωμα ναρκωτικών και πορνείας - Ο κομβικός ρόλος της την οδήγησε στη φυλακή

15:45ΕΛΛΑΔΑ

«Οι άνθρωποι εδώ γίνονται νεότεροι, αντί να μεγαλώνουν» - Η τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ποιος ήταν ο 65χρονος γυναικολόγος που έχασε ξαφνικά τη ζωή του μέσα στο ιατρείο του

15:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ναν για σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: «Θέλω τα τρόπαιά μου πίσω!»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση μεταγωγικού C-130 της Σαουδικής Αραβίας με 48 επιβαίνοντες - Παρουσίασε βλάβη σε έναν κινητήρα

15:35WHAT THE FACT

Σήμα κινδύνου για την Κένυα εκδίδουν οι ΗΠΑ: «Επανεξετάστε τα ταξίδια σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμβαίνει τώρα: Στο Ιπποκράτειο εκτάκτως ο Γιώργος Κώτσηρας - Αισθάνθηκε αδιαθεσία στη Βουλή

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή: Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για πλήρη οριοθέτηση ΑΟΖ – Απάντηση στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ποιος ήταν ο 65χρονος γυναικολόγος που έχασε ξαφνικά τη ζωή του μέσα στο ιατρείο του

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: Κρύπτη με 500.000 ευρώ εντοπίστηκε πίσω από έπιπλο στο σπίτι του ιδιοκτήτη

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση μεταγωγικού C-130 της Σαουδικής Αραβίας με 48 επιβαίνοντες - Παρουσίασε βλάβη σε έναν κινητήρα

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην αλυσίδα πιτσαρίας «Pizza Fan» με 100 καταστήματα για πειραγμένες ταμειακές - Ζημία τουλάχιστον €25 εκατ. στο Δημόσιο από διαφυγόντα ΦΠΑ

15:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

14:39ΚΟΣΜΟΣ

«Μείναμε με το στόμα ανοιχτό»: Συνταξιούχος διακοσμητής έγινε εκατομμυριούχος αφού πούλησε την συλλογή του με κάρτες Pokémon σε δημοπρασία

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

14:39LIFESTYLE

Πέθανε ο θρύλος της country μουσικής, Τζον Άντερσον, σε ηλικία 71 ετών

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για σύλληψη Λιόλιου και άλλων 5 - Κατασχέθηκαν 931.463 ευρώ και φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

13:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο με στημένους αγώνες μπάσκετ: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Λιόλιο να προσπαθεί να κρύψει τις χειροπέδες έξω από το γραφείο του ανακριτή - Τι βρήκε το Ελληνικό FBI

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

13:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνούνται τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ