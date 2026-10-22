Μαλαισία: 16χρονος μπήκε σε τάξη με τσεκούρι και έκανε live μετάδοση την επίθεση σε καθηγήτρια

Snapshot Ένας 16χρονος μαθητής στη Μαλαισία επιτέθηκε με τσεκούρι σε καθηγήτρια σε ιδιωτικό σχολείο και μετέδωσε ζωντανά την επίθεση στο διαδίκτυο.

Ο μαθητής τραυμάτισε ελαφρά την εκπαιδευτικό και αποπειράθηκε να βλάψει και συμμαθητή του πριν ακινητοποιηθεί από άλλους μαθητές.

Ο δράστης συνελήφθη και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική πτέρυγα, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ανησυχητική τάση βίαιων ενεργειών με ζωντανές μεταδόσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, με παρόμοια γεγονότα να έχουν συμβεί πρόσφατα στις Φιλιππίνες. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας που καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη Μαλαισία, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή. Ο έφηβος επιτέθηκε με τσεκούρι σε μια καθηγήτρια μέσα σε αίθουσα ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Κούτσινγκ, πρωτεύουσα της πολιτείας Σαράουακ, μεταδίδοντας τις σκηνές τρόμου απευθείας στο διαδίκτυο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου αποτυπώνει την ανατριχιαστική δράση του 16χρονου. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, ο μαθητής εισέβαλε στην τάξη και χτύπησε την εκπαιδευτικό με το τσεκούρι, προτού αποχωρήσει προσωρινά. Δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε από μια δεύτερη πόρτα, στρέφοντας το όπλο του εναντίον ενός συμμαθητή του, την ώρα που τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν έντρομα να διαφύγουν από τον χώρο.

Όταν η καθηγήτρια επιχείρησε να παρέμβει για να προστατεύσει τους μαθητές, ο δράστης δοκίμασε να τη χτυπήσει ξανά, αλλά δύο μαθητές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του αποσπάσουν το τσεκούρι.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DezXKiBEUbg/

Σύντομα βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον νεαρό να προετοιμάζεται στις τουαλέτες του σχολείου, δένοντας ένα κινητό τηλέφωνο στο κεφάλι του για να μεταδώσει ζωντανά την επίθεση. Το σοκαριστικό υλικό ανέβηκε προσωρινά στο διαδίκτυο προτού κατέβει λίγο αργότερα από τις πλατφόρμες. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αστυνομικό διευθυντή της περιοχής, οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για μαθητή που είχε φέρει κροτίδες στο σχολείο και τραυμάτισε την εκπαιδευτικό, η οποία ευτυχώς φέρει μόνο ένα επιφανειακό κόψιμο στο χέρι. Ο ανήλικος συνελήφθη και πλέον νοσηλεύεται στην ψυχιατρική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου του Σαράουακ. Ο δράστης, ο οποίος διεγράφη από το ιδιωτικό σχολείο Tunku Putra-HELP, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με επικίνδυνο όπλο και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

Η ανησυχητική τάση των live μεταδόσεων

Το περιστατικό στη Μαλαισία έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο, ανησυχητικό μοτίβο βίας που εξαπλώνεται με ταχύτητα στη Νοτιοανατολική Ασία. Μόλις τον περασμένο Αύγουστο στις Φιλιππίνες, ένας μαθητής χρησιμοποίησε κάμερα σώματος (bodycam) για να μεταδώσει ζωντανά μέσω Facebook τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσε στο Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga, σκοτώνοντας έναν συμμαθητή του πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά και από ένα δεύτερο πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό σε σχολείο των Φιλιππίνων, οι τοπικές διωκτικές Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

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