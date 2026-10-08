Ιερά Οδός: Βίντεο από τη στιγμή που 55χρονος απειλεί με τσεκούρι οδηγό έπειτα από καβγά

Snapshot Ο άνδρας κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, πήρε τσεκούρι και πλησίασε το όχημα της γυναίκας κρατώντας το όπλο στα χέρια του.

Η γυναίκα και ο σύζυγός της, που ήταν στο αυτοκίνητο, έντρομοι δέχτηκαν τις απειλές του 55χρονου μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα, συνέλαβε τον 55χρονο και τον οδήγησε στις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει βίντεο από έντονο επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών στην περιοχή του Κεραμεικού, με έναν 55χρονο να φέρεται να απειλεί με τσεκούρι μία γυναίκα οδηγό, έπειτα από διαπληκτισμό που ξεκίνησε για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στην Ιερά Οδό, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 55χρονος ήρθε σε αντιπαράθεση με τη γυναίκα που οδηγούσε άλλο όχημα.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία σχετικά με την προτεραιότητα, με τη λογομαχία να κλιμακώνεται και να ανταλλάσσονται έντονοι χαρακτηρισμοί.

Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήρε τσεκούρι

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, όταν ο 55χρονος είδε τη γυναίκα να σταματά σε κόκκινο σηματοδότη, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέβηκε από το όχημά του.

Στη συνέχεια φέρεται να πήρε ένα τσεκούρι από το αυτοκίνητό του και να κατευθύνθηκε προς το όχημα της γυναίκας, κρατώντας το στα χέρια του.

Μπροστά στην έντρομη οδηγό, αλλά και στον σύζυγό της που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ο άνδρας φέρεται να προχώρησε σε απειλές.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας απομακρύνθηκε και επέστρεψε στο όχημά του, αφήνοντας το τσεκούρι στο εσωτερικό του.

Μάρτυρες που είχαν παρακολουθήσει το επεισόδιο ενημέρωσαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 55χρονο.

Διαβάστε επίσης