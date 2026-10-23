Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - κατι ακομη

Η μητέρα του Elliott απαντά σε όσους υποστηρίζουν ότι η απόφαση της οικογένειας ήταν λανθασμένη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - κατι ακομη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Elliott ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές στα 9 του χρόνια, ολοκλήρωσε το προπτυχιακό στα 13 και τώρα, στα 18, βρίσκεται σε διδακτορικό πρόγραμμα Θεωρητικής Φυσικής.
  • Η οικογένεια αποφάσισε την απομάκρυνσή του από το σχολείο λόγω δυσκολιών ένταξης και προχώρησε σε εκπαίδευση στο σπίτι, επιτρέποντάς του να εξελιχθεί με τον δικό του ρυθμό.
  • Η μητέρα του υποστηρίζει ότι ο Elliott δεν έχασε την παιδική του ηλικία και συμμετείχε σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες παράλληλα με τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.
  • Η Michelle Tanner απορρίπτει την κριτική ότι η γρήγορη ακαδημαϊκή πορεία του γιου της του στέρησε εμπειρίες, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας και της προσαρμογής στις ανάγκες του παιδιού.
  • Η ιστορία του Elliott παρουσιάζεται ως παράδειγμα για την ανάγκη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών επιλογών ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.
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Στα 9 του χρόνια έγινε κανονικός φοιτητής πανεπιστημίου, στα 13 ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του πτυχίο και σήμερα, στα 18 του, βρίσκεται ήδη στη μέση ενός διδακτορικού προγράμματος στη Θεωρητική Φυσική. Ο Elliott, από τη Μινεσότα των ΗΠΑ, ακολούθησε μια εκπαιδευτική διαδρομή πολύ διαφορετική από εκείνη των συνομηλίκων του, με τη μητέρα του να υπερασπίζεται τις επιλογές της οικογένειας απέναντι σε όσους θεωρούν ότι το παιδί στερήθηκε την παιδική του ηλικία.

Η Michelle Tanner μίλησε στο περιοδικό PEOPLE για την πορεία του γιου της, αλλά και για την κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αρκετοί υποστηρίζουν ότι η τόσο γρήγορη ακαδημαϊκή εξέλιξή του τού στέρησε εμπειρίες που θεωρούνται αυτονόητες για ένα παιδί.

Από το νηπιαγωγείο φαινόταν ότι ήταν διαφορετικός

Η Michelle και ο σύζυγός της αρχικά δεν είχαν αντιληφθεί πόσο διαφορετικός ήταν ο γιος τους από τα άλλα παιδιά. Καθώς ήταν το μοναχοπαίδι τους, θεωρούσαν φυσιολογικό το γεγονός ότι μάθαινε μόνος του να διαβάζει και να κάνει μαθηματικά πριν καν ξεκινήσει επίσημα το σχολείο.

Όταν, όμως, ο Elliott πήγε στο νηπιαγωγείο, οι διαφορές έγιναν πλέον εμφανείς. Ενώ οι συμμαθητές του βρίσκονταν στα πρώτα βήματα της σχολικής εκπαίδευσης, εκείνος είχε ήδη γνώσεις μαθηματικών επιπέδου τετάρτης δημοτικού και προτιμούσε να περνά τον χρόνο του διαβάζοντας βιβλία επιστήμης.

https://www.instagram.com/p/DdEhO7fl9MX/

Η καθημερινότητα στο σχολείο άρχισε να γίνεται δύσκολη. Όπως περιγράφει η μητέρα του στο PEOPLE, ο Elliott δεν ένιωθε ότι ταίριαζε με τα υπόλοιπα παιδιά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη και να πηγαίνει στο μάθημα.

«Μας ράγιζε την καρδιά, επειδή δεν μπορούσε να ενταχθεί», λέει χαρακτηριστικά η Michelle.

Έτσι, η οικογένεια πήρε την απόφαση να τον απομακρύνει από το συμβατικό σχολικό περιβάλλον και να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο σπίτι.

Τελείωσε το λύκειο στα 8 και μπήκε στο πανεπιστήμιο στα 9

Η αλλαγή αυτή επέτρεψε στον Elliott να προχωρήσει με τον δικό του ρυθμό. Ακόμη και μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο, δεν ήθελε να σταματήσει να μαθαίνει. Η μητέρα του τού έδωσε περίπου 20 σχολικά βιβλία επιπέδου λυκείου, τα οποία, όπως λέει, διάβαζε ολόκληρα από την ηλικία των 6 ετών.

Οι γονείς του, πάντως, προσπαθούσαν να διασφαλίσουν ότι η ταχύτητα της προόδου του δεν θα γινόταν υποχρέωση. Του υπενθύμιζαν διαρκώς ότι μπορούσε να σταματήσει ή να αλλάξει πορεία, αν το επιθυμούσε.

«Πάντα προσπαθούσα να του αφήνω μια διέξοδο. Του έλεγα ότι, αν ήθελε να σταματήσει, θα πουλούσαμε το σπίτι και θα μετακομίζαμε στην Καλιφόρνια για να γίνει επαγγελματίας σέρφερ την επόμενη μέρα», αφηγείται η Michelle.

https://www.instagram.com/p/Dbk-tbcjh1j/

Ο Elliott, όμως, ήθελε να συνεχίσει. Στα 8 του είχε ολοκληρώσει το λύκειο και η οικογένεια αναζητούσε το επόμενο βήμα.

Αρχικά, η μητέρα του δίσταζε στην ιδέα να φοιτήσει σε ένα κολέγιο όπου θα βρισκόταν ανάμεσα σε ενήλικες. Τελικά, έπειτα από σύσταση φίλου, αποφάσισαν να συναντηθούν με τους υπευθύνους ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που προσφέρει συνήθως διετή προγράμματα σπουδών.

Η συνάντηση την έκανε να αλλάξει γνώμη. Οι υπεύθυνοι υποδέχθηκαν θερμά τον Elliott και συζητούσαν μαζί του για τις επιστήμες, κάνοντας αστεία που σχετίζονταν με αυτές.

«Σκέφτηκα πως αυτό θα είναι το νέο σπίτι του Elliott. Αυτό θα λειτουργήσει», θυμάται. Έτσι, σε ηλικία μόλις 9 ετών, ο Elliott έγινε κανονικός φοιτητής.

Από τα επιτραπέζια παιχνίδια στο διδακτορικό της Φυσικής

Στο κολέγιο, ο Elliott δεν βρήκε μόνο το ακαδημαϊκό περιβάλλον που χρειαζόταν, αλλά και έναν χώρο όπου αισθανόταν ότι ανήκει. Σύμφωνα με τη μητέρα του, πήγαινε καθημερινά με ενθουσιασμό στα μαθήματα, χαιρετούσε τους συμφοιτητές του στους διαδρόμους και συμμετείχε σε λέσχες όπου έπαιζαν παιχνίδια όπως το Magic: The Gathering και το Dungeons & Dragons.

Ολοκλήρωσε τις διετείς σπουδές του στα 11 του χρόνια και συνέχισε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου απέκτησε το προπτυχιακό του πτυχίο στα 13 του χρόνια.

https://www.instagram.com/p/DbgNVLFjui-/

Το επόμενο βήμα ήταν οι μεταπτυχιακές σπουδές και η ένταξή του σε διδακτορικό πρόγραμμα Θεωρητικής Φυσικής. Σήμερα, στα 18 του χρόνια, βρίσκεται στη μέση αυτού του προγράμματος, με στόχο να γίνει στο μέλλον καθηγητής Φυσικής.

Η Michelle υποστηρίζει ότι ο γιος της έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του. Όπως εξηγεί, η εκπαιδευτική διαδικασία τού φαίνεται εύκολη, ενώ θεωρεί ότι έχει την ωριμότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Τώρα που ο Elliott είναι πλέον ενήλικος, η ίδια ανησυχεί λιγότερο για το αν η ηλικία του θα αποτελέσει εμπόδιο στις μελλοντικές σπουδές και επαγγελματικές ευκαιρίες του.

https://www.instagram.com/reel/C6RCkdFL0g9/

«Δεν έχασε την παιδική του ηλικία»

Η δημόσια προβολή της ιστορίας του Elliott έχει φέρει και αρνητικά σχόλια. Κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγορούν τη μητέρα του ότι τον έσπρωξε σε μια υπερβολικά γρήγορη εκπαιδευτική πορεία, στερώντας του την παιδική του ηλικία.

Η Michelle απορρίπτει αυτή την κριτική, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις της οικογένειας βασίστηκαν στις ανάγκες του παιδιού και όχι στην επιθυμία να ξεχωρίσει ή να αποκτήσει τίτλους σε μικρή ηλικία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην ψυχική υγεία των παιδιών με ιδιαίτερα υψηλές μαθησιακές δυνατότητες, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή σε ένα περιβάλλον που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

https://www.instagram.com/p/DbA4vWCja5L/

«Αν μπορούσαμε να κάνουμε τις θυσίες που χρειάζονταν για να είναι υγιής, χαρούμενος και σε καλή ψυχική κατάσταση, θα κάναμε ό,τι χρειαζόταν», λέει.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο γιος της δεν στερήθηκε τις καθημερινές εμπειρίες της ηλικίας του. Πήγαινε στον κινηματογράφο και σε πάρκα ψυχαγωγίας, όπως άλλα παιδιά. Απλώς, παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του στα βιβλία και στη μάθηση.

Για τη Michelle, η ιστορία του Elliott δεν αποτελεί μια προσπάθεια να ακολουθήσουν όλα τα παιδιά τον ίδιο δρόμο, αλλά ένα επιχείρημα υπέρ της δυνατότητας κάθε παιδιού να έχει επιλογές που ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες.

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