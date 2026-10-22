Τουρκία: Καθηγήτρια ιδιωτικού σχολείο σε κύκλωμα ναρκωτικών και πορνείας - Ο κομβικός ρόλος της

Η εκπαιδευτικός S.D. συνελήφθη στην τουρκική πρωτεύουσα έπειτα από έφοδο σε νυχτερινά κέντρα, με τη διοίκηση του σχολείου να απειλεί τους εργαζόμενους με απόλυση για να κρύψει το σκάνδαλο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τουρκία: Καθηγήτρια ιδιωτικού σχολείο σε κύκλωμα ναρκωτικών και πορνείας - Ο κομβικός ρόλος της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η καθηγήτρια S.D. συνελήφθη στην Άγκυρα για συμμετοχή σε δίκτυο ναρκωτικών και πορνείας και βρίσκεται προφυλακισμένη.
  • Η εισαγγελία διεξάγει μεγάλη έρευνα με εφόδους σε νυχτερινά κέντρα, συλλαμβάνοντας επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες κλαμπ και μέλη οργανωμένου εγκλήματος.
  • Η S.D. φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τα κέντρα διασκέδασης και να μεσολαβούσε για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, ενώ ζούσε πολυτελή ζωή.
  • Η διοίκηση του ιδιωτικού σχολείου απείλησε το προσωπικό με απόλυση για να αποκρύψει το σκάνδαλο και ενημέρωσε γονείς και μαθητές ψευδώς ότι η καθηγήτρια αποχώρησε για μετακόμιση.
  • Η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η προφυλάκιση της καθηγήτριας δεν αποτελεί οριστική καταδίκη.
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Σεισμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η σύλληψη μιας καθηγήτριας ιδιωτικού σχολείου, η οποία κατηγορείται για άμεση εμπλοκή σε δίκτυο ναρκωτικών και πορνείας. Η γυναίκα με τα αρχικά S.D., που τα τελευταία τέσσερα χρόνια δίδασκε στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη. Η Εισαγγελία της Άγκυρας έχει ξεκινήσει μια ευρείας κλίμακας έρευνα για διακίνηση ουσιών και μαστροπεία, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικές εφόδους σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της τουρκικής πρωτεύουσας. Στο δίχτυ των αρχών έχουν πιαστεί γνωστοί επιχειρηματίες, γόνοι εύπορων οικογενειών, ιδιοκτήτες κλαμπ και πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος.

Η πολυτελής ζωή και οι επαφές με τη νύχτα

Η προφυλακισμένη καθηγήτρια φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τα κέντρα διασκέδασης που μπήκαν στο στόχαστρο της αστυνομίας. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αναλυτικά τη συμμετοχή της στη διαμεσολάβηση για την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, η S.D. έκανε άκρως πολυτελή ζωή, οδηγούσε αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας και πήγαινε διαρκώς διακοπές, στοιχεία που προκαλούσαν ερωτηματικά στο περιβάλλον της. Αρκετοί από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια της ευρείας επιχείρησης έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τη φυλακή, με τις αρχές να εντοπίζουν ξεκάθαρες δραστηριότητες πώλησης ναρκωτικών στους χώρους που ερευνήθηκαν. Η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς η προφυλάκιση να συνιστά οριστική καταδίκη για την εκπαιδευτικό.

Απειλές και συγκάλυψη από το εκπαιδευτήριο

Την ίδια ώρα, τεράστια αίσθηση προκαλούν οι παρασκηνιακές κινήσεις συγκάλυψης από τη διοίκηση του ιδιωτικού σχολείου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Hurriyet, μόλις έγινε γνωστή η σύλληψη της καθηγήτριας, στελέχη του εκπαιδευτηρίου συγκέντρωσαν το προσωπικό και εξαπέλυσαν ωμές απειλές. «Αν διαδώσετε αυτή την είδηση, θα απολυθείτε από το σχολείο. Κανείς δεν πρέπει να το μάθει», ήταν η προειδοποίηση προς τους συναδέλφους της. Για να θολώσουν τα νερά, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν επίσημα τους γονείς και τους μαθητές ότι η δασκάλα αποχώρησε απλώς επειδή επρόκειτο να μετακομίσει.

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