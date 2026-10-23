«Η γυναίκα με τα κόκκινα»: Η στιγμή που κανόνι νερού εκτοξεύει στον «αέρα» ανέμελη διαδηλώτρια

Snapshot Ένα βίντεο από διαδήλωση στην Ιλία δείχνειαρή διαδηλώτρια ντυμένη στα κόκκινα να εκτοξεύεται στον αέρα από κανόνι νερού της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη κατά τις διαδηλώσεις σε πόλεις όπως το Μιλάνο και η Μπολόνια, οι οποίες προκλήθηκαν από δημόσια οργή για τον πληθωρισμό, το κόστος στέγασης και τους στάσιμους μισθούς.

Οι διαδηλώσεις στην Ιταλία χαρακτηρίστηκαν από συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που πέταγαν πέτρες και λεηλατούσαν καταστήματα.

Οι ταραχές στην Ιταλία ήταν μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με τη Γαλλία, όπου έγιναν σχεδόν 2.500 συλλήψεις το ίδιο Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από τις διαδηλώσεις στην Ιταλία, όπου μία νεαρή διαδηλώτρια δέχεται ξαφνικά «πυρ» από ένα κανόνι νερού και εκτοξεύεται στον αέρα.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, φαίνεται η διαδηλώτρια, ντυμένη στα κόκκινα και με τσάντα στο χέρι, να περπατάει ανέμελα, όταν δέχεται μία «βολή» από νερό υψηλής πίεσης που τη ρίχνει με δύναμη στο έδαφος

Italian police use a water cannon against a young girl dressed in red who had joined a group of far-left rioters in Bologna. The water cannon sent her flying https://t.co/OdzEgWY9lH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2026

Το βίντεο πιστεύεται ότι γυρίστηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς ξέσπασαν διαδηλώσεις σε μεγάλες ιταλικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Μπολόνια, λόγω της αυξανόμενης δημόσιας οργής για τον αυξανόμενο πληθωρισμό, το κόστος στέγασης, τους στάσιμους μισθούς και τη γενική δυσφορία.

Αν και ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας από τις ταραχές στη Γαλλία, όπου το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.500 συλλήψεις, οι αναταραχές στην Ιταλία οδήγησαν σε συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών που πετούσαν πέτρες και λεηλατούσαν καταστήματα.

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