«Σιδηρά κυρία» η Μελόνι: Φυλακή, πρόστιμα 20.000 ευρώ και «λυπητερή» στους γονείς για επεισόδια

Τέλος στην ανοχή απέναντι στη βία και τους βανδαλισμούς στους δρόμους βάζει η ιταλική κυβέρνηση με ένα νέο, σαρωτικό νομοθετικό διάταγμα που τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με κεντρικό σύνθημα «όποιος ευθύνεται για τα σπασμένα, πληρώνει», η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε τη θέσπιση ενός νέου ποινικού αδικήματος, αυτού της βίαιης συμμετοχής σε διαδήλωση, ρίχνοντας βαριές «καμπάνες» σε όσους προκαλούν επεισόδια στο Μιλάνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που παρουσίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, οι ποινές για τους ταραχοποιούς γίνονται εξοντωτικές. Συγκεκριμένα, αν κάποιος συμμετέχει σε πορεία και, ευρισκόμενος σε ομάδα τουλάχιστον πέντε ατόμων, αρχίσει να πετάει πέτρες και μπαστούνια ή θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, κινδυνεύει πλέον με φυλάκιση έως και πέντε χρόνια, σε συνδυασμό με πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ. Ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης θα πέφτει ακόμη πιο βαρύς αν ο δράστης έχει καλυμμένο το πρόσωπό του ή αν προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ οι ποινές αυξάνονται δραματικά και για τις περιπτώσεις ομαδικής πρόκλησης καταστροφών.

Εξίσου αυστηρό είναι το πλαίσιο για την αποκατάσταση των ζημιών, με το κράτος να φέρνει προ των ευθυνών τους και τις οικογένειες. Αν οι καταστροφές προκληθούν από ανήλικους, το κόστος θα βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς τους. Όπως ξεκαθάρισε η Μελόνι, για τις φθορές σε δημόσια περιουσία, ο αρμόδιος νομάρχης θα στέλνει τον λογαριασμό απευθείας στο σπίτι των υπαιτίων. Αντίστοιχα, για τις ζημιές σε ιδιωτική περιουσία (όπως σπασμένες βιτρίνες), ο ιδιοκτήτης θα απευθύνεται στον δικαστή, ο οποίος θα εκδίδει απόφαση άμεσης πληρωμής. Στο ίδιο πλαίσιο, το μέτρο των προληπτικών προσαγωγών πριν από την έναρξη των πορειών επεκτείνεται πλέον και στα ανήλικα άτομα.

Στο μήνυμά της, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ήταν καταπέλτης, τονίζοντας ότι οι βανδαλισμοί δεν αποτελούν μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας. «Δεν υπάρχει πολιτική ιδέα, κοινωνική δυσκολία ή αντιπολίτευση που να δικαιολογεί την καταστροφή ενός καταστήματος για να κλαπεί το εμπόρευμα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε βιτρίνα βρίσκεται μια οικογένεια που επένδυσε τις θυσίες μιας ζωής και εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των πολιτών να ζουν στις πόλεις τους χωρίς φόβο. «Δεν υπάρχει τίποτα το επαναστατικό στο να κλέβεις και να καταστρέφεις. Μιλάμε για εγκληματικότητα και η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αποφασιστική», κατέληξε.

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