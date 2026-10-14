Η Μελόνι επικρίνει τον Τραμπ: «Η συμφωνία για το ντίζελ με τον Πούτιν είναι επικίνδυνη»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι το αμερικανικό σχέδιο θα προσφέρει «νομιμοποίηση» στη Ρωσία, ενώ κλιμακώνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

Δημήτρης Μάνωλης

Η Μελόνι επικρίνει τον Τραμπ: «Η συμφωνία για το ντίζελ με τον Πούτιν είναι επικίνδυνη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» και υπονομευτική τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για αγορά ρωσικού ντίζελ, καθώς νομιμοποιεί τη Ρωσία και ενισχύει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Η Μελόνι τόνισε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας οφείλονται κυρίως στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αντί για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τες στρατηγική τρόμου για την υποταγή του ουκρανικού λαού.
  • Η κριτική της Μελόνι στον Τραμπ σηματοδοτεί ρήξη στη μεταξύ τους σχέση, που διαταράχθηκε μετά τη διαφωνία για τη χρήση αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία για επιθέσεις στο Ιράν.
  • Η αντίθεση της Μελόνι στη συμφωνία Τραμπ ενισχύει τη διεθνή της αξιοπιστία και διαφοροποιεί τη θέση της από πολιτικούς αντιπάλους στην Ιταλία που υποστηρίζουν τη Ρωσία.
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Η Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για αγορά ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ επικίνδυνη επιλογή», η οποία υπονομεύει τη διεθνή πίεση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας την Τετάρτη στο ιταλικό Κοινοβούλιο, ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ωθεί υψηλότερα τις διεθνείς τιμές ενέργειας, και όχι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδώσει την αύξηση των τιμών του ντίζελ στα πλήγματα του Κιέβου. Την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Πούτιν, η οποία θα επιτρέψει στη Ρωσία να πουλήσει 300.000 τόνους ντίζελ στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, παρά τις δυτικές κυρώσεις και τις προσπάθειες να επιστρέψει ο Ρώσος πρόεδρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως επισήμανε η Μελόνι.

«Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι αμφίβολο, οι κίνδυνοι είναι σαφείς», δήλωσε, ασκώντας την οξύτερη μέχρι σήμερα κριτική της σε πολιτική που προωθεί ο άλλοτε πολιτικός της σύμμαχος.

Η Μελόνι αναγνώρισε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας ασκούν μεγάλη πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας.

Υποστήριξε, όμως, ότι η συμφωνία Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ θα προσφέρει «νομιμοποίηση στη Μόσχα, ενώ οι βόμβες της εξακολουθούν να πέφτουν στις ουκρανικές πόλεις», θα ενισχύσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν και θα οδηγήσει σε «έμμεση αποδυνάμωση του μοχλού πίεσης που παρέχουν οι κυρώσεις».

«Αυτοί είναι παράγοντες που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και έρχονται σε αντίθεση με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα οι δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, για να οδηγήσουν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε.

Η Μελόνι καταδίκασε τις «ολοένα σφοδρότερες επιθέσεις» της Ρωσίας σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, όπως σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, νοσοκομεία και γέφυρες.

«Είναι μια στρατηγική με την οποία η Ρωσία επιδιώκει να υποτάξει τον ουκρανικό λαό μέσω του τρόμου, του κρύου και του σκοταδιού, απλώς επειδή δεν κατάφερε να τον υποτάξει στο πεδίο της μάχης», δήλωσε. «Κανείς δεν θα με πείσει ότι η παράδοση όσων υπερασπίζονται την ελευθερία τους μπορεί να ονομαστεί ειρήνη».

Η ρήξη με τον Τραμπ

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί την πιο έντονη κριτική της Μελόνι στον Αμερικανό πρόεδρο μετά τη διάρρηξη της προσωπικής και πολιτικής τους συμμαχίας νωρίτερα φέτος.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπήρξε ένθερμη θαυμάστρια του Τραμπ. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025, ήλπιζε ότι οι κοινές ιδεολογικές τους καταβολές θα της επέτρεπαν να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη.

Η άλλοτε θερμή προσωπική τους σχέση διαταράχθηκε φέτος, όταν η Ρώμη δεν δέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιταλία για την αντιδημοφιλή και αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών του Τραμπ στο Ιράν.

Παρότι η Μελόνι είχε αποφύγει να επικρίνει ευθέως τον πόλεμο, ο Τραμπ στράφηκε εναντίον της, κατηγορώντας την ότι δεν είχε το θάρρος να τον υποστηρίξει. Ακολούθησε οξεία δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Έκτοτε, Ρώμη και Ουάσιγκτον έχουν επιδιώξει να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους, με την ιταλική πλευρά να δηλώνει ότι δεν θα απαντήσει περαιτέρω στις προσωπικές προκλήσεις του Τραμπ.

Οι πολιτικές προεκτάσεις στην Ιταλία

Η κριτική της Μελόνι έρχεται ενώ η κυβέρνησή της αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στη διαχείριση των τιμών ενέργειας, οι οποίες συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της Ευρώπης. Εκπρόσωποι της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι το ενεργειακό κόστος απειλεί την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο σφοδρότερος πολιτικός αντίπαλος της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ο πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι, έχει επαινέσει την απόφαση του Τραμπ να αγοράσει ρωσικό ντίζελ.

Ο Ρικάρντο Αλκάρο, αναλυτής πολιτικού κινδύνου στο Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων της Ρώμης, εκτίμησε ότι η τόσο σαφής εναντίωση της Μελόνι στον Τραμπ για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα αναδείξει τις διαφορές της με τον Βανάτσι, θαυμαστή του Πούτιν και πρώην στρατιωτικό ακόλουθο στη Μόσχα.

«Για τη Μελόνι, η στήριξη της Ουκρανίας υπήρξε το καθοριστικό ζήτημα που της προσέδωσε διεθνές κύρος», δήλωσε ο Αλκάρο.

«Το γεγονός ότι αντιτάχθηκε τόσο έντονα σε μια κίνηση την οποία ο Βανάτσι έχει ήδη επαινέσει ενισχύει την αξιοπιστία της, στο εσωτερικό και διεθνώς, ως πολιτικού που παραμένει προσηλωμένη στη γραμμή στήριξης της Ουκρανίας και δεν είναι τόσο πρόθυμη όσο ίσως υποθέτουν ορισμένοι να ακολουθήσει την κατεύθυνση των πολιτικών ανέμων», πρόσθεσε.

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