Snapshot Τρία ρωσικά δεξαμενόπλοια με ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική στο πλαίσιο νέας ενεργειακής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση άρει προσωρινά τις κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα για να μειώσει τις τιμές ενέργειας στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Η Ρωσία μπορεί να προμηθεύσει έως 500.000 μετρικούς τόνους καυσίμων τον Οκτώβριο, αυξάνοντας σημαντικά τις εξαγωγές.

Η συμφωνία στοχεύει στην άμεση πτώση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, με αρχική παράδοση 300.000 μετρικών τόνων τον Οκτώβριο.

Οι παραδόσεις ρωσικών καυσίμων στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας την ενεργειακή τροφοδοσία. Snapshot powered by AI

Τρία δεξαμενόπλοια φορτωμένα με ρωσικό ντίζελ βρίσκονται ήδη στον Ατλαντικό Ωκεανό με τελικό προορισμό τις ακτές της Βόρειας Αμερικής. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζοντας πως τα συγκεκριμένα φορτία εντάσσονται στην ευρύτερη συμφωνία για τον ανεφοδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και των παγκόσμιων αγορών. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων παρείχε τη βασική υποστήριξη για την υλοποίηση αυτής της πρώτης μεταφοράς προς την ανατολική ακτή.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει προσωρινά τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στα ρωσικά καύσιμα. Τα μέτρα αυτά είχαν αρχικά εφαρμοστεί με αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα τα έσοδα που κατευθύνονταν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κι όμως, η πολιτική πίεση για την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας στο εσωτερικό των ΗΠΑ οδήγησε σε αυτή την ανατροπή. Την ίδια ώρα, η Μόσχα εμφανίζεται έτοιμη να αυξήσει κατακόρυφα τις εξαγωγές. Σύμφωνα με τον Νόβακ, η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει την αγορά με 500.000 μετρικούς τόνους καυσίμων μόνο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η κεντρική επιδίωξη της συμφωνίας είναι η άμεση πτώση των τιμών των καυσίμων. Ο αρχικός σχεδιασμός της Ουάσιγκτον προέβλεπε 300.000 μετρικούς τόνους για τον Οκτώβριο. Οι παραδόσεις αυτές αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες, αλλάζοντας τα δεδομένα της ενεργειακής τροφοδοσίας.

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