Στα άκρα η πόλωση στις ΗΠΑ: Η επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ και τα εκλογικά ντέρμπι

Ο Ομπάμα παρέχει στήριξη στον 41χρονο επιδημιολόγο Αμπντούλ Ελ Σάγεντ, έναν υποψήφιο που εκφράζει την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στα άκρα η πόλωση στις ΗΠΑ: Η επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ και τα εκλογικά ντέρμπι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπαράκ Ομπάμα στηρίζει υποψηφίους των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επιλέγοντας αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ομπάμα κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ για διαφθορά, ανικανότητα και αύξηση του κόστους διαβίωσης λόγω κακών αποφάσεων.
  • Το πολιτικό κλίμα στο Οχάιο και το Μίσιγκαν είναι πολύ ανταγωνιστικό, με τους Δημοκρατικούς να παλεύουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους.
  • Ο επιδημιολόγος Αμπντούλ Ελ Σάγεντ, υποστηριζόμενος από τον Ομπάμα, δίνει σκληρή μάχη με Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο στο Μίσιγκαν.
  • Ο Ομπάμα καλεί τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές, τονίζοντας τη σημασία της ψήφου για αλλαγή.
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Το χαρτί του Μπαράκ Ομπάμα ρίχνουν στη μάχη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και να συσπειρώσουν την εκλογική τους βάση. Σε μια ομιλία που επιβεβαιώνει το κλίμα βαθιάς πόλωσης που επικρατεί στις ΗΠΑ, ο πρώην πρόεδρος βρέθηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο, επιλέγοντας τη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης και της οξείας ρητορικής απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην προσπάθειά του να δώσει ώθηση στους υποψηφίους του κόμματός του, ο 65χρονος πολιτικός ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο. Ενδεικτικό του τεταμένου κλίματος είναι ότι ο Ομπάμα μίλησε για «δύο χρόνια χάους, σκληρότητας, διαφθοράς και ανικανότητας», ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να ψηφίσουν για αλλαγή.

Σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια ταλανίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά, ο πρώην πρόεδρος επιχείρησε να αποδώσει την πλήρη ευθύνη για την αύξηση του κόστους διαβίωσης στη σημερινή κυβέρνηση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ για «σειρά κακών αποφάσεων», εστιάζοντας ιδιαίτερα στην έναρξη ενός «άχρηστου πολέμου, που κανείς δεν ζήτησε», όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Γνωρίζοντας ότι η αποχή λειτουργεί συνήθως τιμωρητικά, ο Ομπάμα πίεσε τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν άμεσα στη διαδικασία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. «Μην αναβάλλετε τα πράγματα, μην αποφεύγετε την ευθύνη», ανέφερε, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της αναμέτρησης στη βιομηχανική αυτή Πολιτεία.

Το πολιτικό σκηνικό στο Οχάιο είναι εξαιρετικά αμφίρροπο. Οι Δημοκρατικοί διατηρούν βάσει δημοσκοπήσεων ένα ισχνό προβάδισμα, ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί. Ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σερόντ Μπράουν παλεύει για την επιστροφή του απέναντι στον ισχυρό Ρεπουμπλικανό Τζον Χάστεντ, ενώ η Δημοκρατική Έιμι Άκτον αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικάνο Βιβέκ Ραμασουάνι σε μια εξαιρετικά σκληρή αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη.

Η επιστράτευση του Μπαράκ Ομπάμα περιλαμβάνει και το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Εκεί, το διακύβευμα είναι τεράστιο για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ελέγχουν σήμερα και τις δύο έδρες της Πολιτείας στη Γερουσία, αλλά κινδυνεύουν με απώλειες.

Ο Ομπάμα παρέχει στήριξη στον 41χρονο επιδημιολόγο Αμπντούλ Ελ Σάγεντ, έναν υποψήφιο που εκφράζει την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών. Ο Ελ Σάγεντ δίνει μάχη «στήθος με στήθος» με τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, επιβεβαιώνοντας ότι οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές θα κριθούν οριακά, με τα δύο κόμματα να επιστρατεύουν όλα τα διαθέσιμα «όπλα» τους στην τελική ευθεία.

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