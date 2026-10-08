Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει «παραγωγικές» τις συνομιλίες με την Τεχεράνη και δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εξαπολύσουν πλήγματα πριν από τις 3 Νοεμβρίου

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
  • Οι συνομιλίες με την Τεχεράνη χαρακτηρίστηκαν από τον Τραμπ ως παραγωγικές, ενώ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ.
  • Υπήρχαν αναφορές για προετοιμασίες του Πενταγώνου και συζητήσεις για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν πριν τις εκλογές, χωρίς όμως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.
  • Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή ενισχύεται, με μετακινήσεις αεροπλανοφόρου και πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζει κυρώσεις, να διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό και να αυξάνει τη ροή μη ιρανικού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Έθεσε έτσι ένα σαφές δημόσιο όριο για τη στρατιωτική δράση, λίγες μόλις ώρες μετά τις πληροφορίες ότι το Πεντάγωνο προετοίμαζε επιλογές για νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν προσέλθουν οι Αμερικανοί στις κάλπες.

«Έχουμε παραγωγικές συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «πολύ κακή κατάσταση», τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, αλλά υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι την προηγούμενη νύχτα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, χωρίς κανένα να εισέρχεται στο Ιράν ή να εξέρχεται από αυτό.

«Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία χρονική στιγμή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», έγραψε, προσθέτοντας: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο!».

Η δήλωση ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη προετοιμασίες για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης.

Το NBC News ανέφερε ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του είχαν συζητήσει επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το The Atlantic μετέδωσε ότι είχε ζητηθεί από το Πεντάγωνο να επεξεργαστεί επιλογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Axios, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, CENTCOM, είχε λάβει εντολή αρκετές ημέρες νωρίτερα να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για πιθανή επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημερομηνία και ο Τραμπ δεν είχε λάβει οριστική απόφαση.

Το Axios ανέφερε ότι μια νέα στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να περιλαμβάνει εκτεταμένα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις και πυρηνικούς στόχους.

Το The Atlantic, επικαλούμενο αξιωματούχους της κυβέρνησης, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός για δράση πριν από τις εκλογές συνδεόταν εν μέρει με την επιθυμία του Τραμπ να παρουσιάσει πρόοδο στη σύγκρουση πριν από την ψηφοφορία. Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν, πάντως, ότι παρέμεναν ανοιχτά η έκταση και ο χρόνος των επιχειρήσεων, ακόμη και το αν τελικά θα πραγματοποιούνταν πλήγματα.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης πριν από τις εκλογές συνιστούσε αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα μηνύματα της κυβέρνησης. Τον Αύγουστο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ενημερώσει συμμάχους των ΗΠΑ ότι η Ουάσιγκτον δεν σχεδίαζε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας «προς το παρόν». Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι αυτή η πολιτική αναμενόταν να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στις κυρώσεις, στον ναυτικό αποκλεισμό και στην αύξηση της ροής μη ιρανικού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον συνέχισε να ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της στην περιοχή.

Το ισραηλινό Ynet ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και μία επιπλέον μονάδα πεζοναυτών κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή. Η μετακίνησή τους γινόταν εν μέσω της αντιπαράθεσης με το Ιράν, της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι το αδιέξοδο στη διπλωματία έχει εντείνει την ανησυχία για πιθανή επανέναρξη εκτεταμένων συγκρούσεων.

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