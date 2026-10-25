Συναγερμός στη Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική ζώνη στο Ομσκ

Snapshot Η περιοχή του Ομσκ στη Σιβηρία δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά drones σε βιομηχανική ζώνη.

Η επίθεση επιβεβαιώθηκε από τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Βιτάλι Χοτσένκο, χωρίς να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για ζημιές.

Η περιοχή του Ομσκ αποτελεί σημαντικό ενεργειακό και βιομηχανικό κόμβο για τη Ρωσία, φιλοξενώντας μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της Gazprom Neft.

Η επίθεση δείχνει την ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στρατηγικούς στόχους μακριά από το μέτωπο.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου ήταν ο τελικός στόχος των drones. Snapshot powered by AI

Νέος συναγερμός σήμανε βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς η περιοχή του Ομσκ στη νοτιοδυτική Σιβηρία βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών . Το νέο αυτό χτύπημα, που σημειώθηκε σε βιομηχανική ζώνη της περιοχής, επιβεβαιώνει την ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στρατηγικούς στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου, μεταφέροντας την πίεση στα ρωσικά μετόπισθεν.

Την είδηση της επίθεσης επιβεβαίωσε επίσημα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο. Σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωσή του, τα ουκρανικά drones στόχευσαν συγκεκριμένη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ρωσικών αρχών ασφαλείας. Ωστόσο, ο Ρώσος αξιωματούχος κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τις συνέπειες της επιδρομής. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινίσει εάν έχουν πληγεί κρίσιμες υποδομές, ενώ δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα καμία αρχική εκτίμηση για το μέγεθος των υλικών ζημιών.

Η επιλογή του Ομσκ ως στόχου από τις ουκρανικές δυνάμεις κάθε άλλο παρά τυχαία θεωρείται. Η συγκεκριμένη περιφέρεια αποτελεί έναν νευραλγικό ενεργειακό και βιομηχανικό κόμβο για τη Μόσχα. Ειδικότερα, στο Ομσκ φιλοξενείται ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, το οποίο ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό της Gazprom Neft. Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα εάν οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου ήταν ο τελικός στόχος των drones, η παρουσία μιας τέτοιας υποδομής στην περιοχή εξηγεί απόλυτα το στρατηγικό ενδιαφέρον της ουκρανικής πλευράς.

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