Μαλί: Επιδρομή τζιχαντιστών αφήνει πίσω της 54 νεκρούς

Η επίθεση διαπράχθηκε από το παράρτημα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μαλί: Επιδρομή τζιχαντιστών αφήνει πίσω της 54 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η επίθεση στο βορειοανατολικό Μα προκάλεσε τον θάνατο 54 ανθρώπων σε καταυλισμούς της κοινότητας Νταουσαάκ.
  • Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα (ΙΚΜΣ) ευθύνεται για την επίθεση.
  • Οι νεκροί βρέθηκαν σε καταυλισμό στην Ταγκανταγιάτ και θάφτηκαν επιτόπου, ενώ εννιά επιζώντες μεταφέρθηκαν στην πόλη Μενακά.
  • Η επίθεση ήταν πιθανό αντίποινο για πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις από το Κίνημα για τη Σωτηρία του Αζαουάντ (ΚΣΑ).
  • Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί συνεχίζουν περιπολίες και επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.
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Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί (ΕΔΜα) ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι εντόπισαν 54 πτώματα μετά τις επιθέσεις εναντίον καταυλισμών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας του Σαχέλ το περασμένο σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων κατά έξι.

Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν στην περιφέρεια Μενακά της χώρας αυτής της δυτικής Αφρικής, όπου μαίνονται ταραχές· ένοπλοι κατέφθασαν με μοτοσικλέτες προτού ανοίξουν πυρ εναντίον καταυλισμών όπου ζουν κυρίως μέλη της κοινότητας των Νταουσαάκ.

Μέλη αυτής της κοινότητας ίδρυσαν το ένοπλο Κίνημα για τη Σωτηρία του Αζαουάντ (ΚΣΑ), οργάνωση που έχει συμμαχήσει με τη στρατιωτική χούντα στην εξουσία στο Μαλί, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές στον μηχανισμό ασφαλείας και στην κοινότητα.

Μετά την επίθεση, περιπολία στην περιοχή εντόπισε «54 άψυχα σώματα σε καταυλισμό στην Ταγκανταγιάτ», αναφέρει ανακοίνωση των ΕΔΜα. Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν αναφέρει την Τρίτη ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 48. Ο στρατός προσθέτει στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ότι τα θύματα θάφτηκαν επιτόπου και εννιά επιζώντες διακομίστηκαν στην πόλη Μενακά.

Συμπλήρωσε πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση διαπράχθηκε από το παράρτημα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα (ΙΚΜΣ).

Οι καταυλισμοί που μπήκαν στο στόχαστρο βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πόλη Μενακά.Πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΔΜα, οι περιπολίες και οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή συνεχίζονται.

Πηγή του AFP στον μηχανισμό ασφαλείας στην πόλη Γκαό είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η σφαγή διαπράχθηκε «σε αντίποινα για στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν πρόσφατα στην περιοχή και για επιθέσεις του ΚΣΑ». Το Μαλί έχει βρεθεί αντιμέτωπο από το 2012 με βαθιά κρίση ασφαλείας, στην οποία εμπλέκονται οργανώσεις τζιχαντιστών και αυτονομιστών, καθώς και συμμορίες κακοποιών.

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