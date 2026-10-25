Τουρκία: Διαδηλώσεις και οργή για τη λογοκρισία στον Τύπο - «Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε»

Snapshot Δημοσιογράφοι και φορείς Τύπου στην Τουρκία διαδήλωσαν μαζικά κατά της λογοκρισίας και των διώξεων εναντίον ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Οι φυλακίσεις των δημοσιογράφων Μουράτ Αϊρέλ και Ισμαήλ Αρέ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και θεωρούνται δείγμα της καταστολής της ελευθεροτυπίας.

Η κυβέρνηση επιβάλλει κρατικό έλεγχο σε μέσα όπως το Halk TV και χρησιμοποιεί νομικούς μηχανισμούς, όπως τον νόμο περί «παραπληροφόρησης», για να περιορίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Τουλάχιστον 19 εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται ήδη φυλακισμένοι, ενώ χιλιάδες δημοσιεύματα λογοκρίνονται και λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα αποκλείονται για την καταστολή της πληροφόρησης.

Η λογοκρισία στο διαδίκτυο επικεντρώνεται σε προφίλ που αποκαλύπτουν σκάνδαλα, επηρεάζοντας σημαντικά το πολιτικό κλίμα της χώρας. Snapshot powered by AI

Στους δρόμους κατέβηκαν οι δημοσιογράφοι και οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης του Τύπου στην Τουρκία, καταγγέλλοντας τη συστηματική πάταξη της ελευθεροτυπίας και τη φίμωση των ανεξάρτητων φωνών. Οι μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλη τη χώρα έρχονται ως απάντηση στο νέο κύμα διώξεων, με την πρόσφατη φυλάκιση δύο ακόμη γνωστών δημοσιογράφων και την επιβολή κρατικού ελέγχου σε κρίσιμα μέσα ενημέρωσης.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον δημοσιογραφικό κόσμο ήταν η προφυλάκιση, αυτή την εβδομάδα, των Μουράτ Αϊρέλ και Ισμαήλ Αρέ. Οι δύο δημοσιογράφοι, γνωστοί για την κριτική τους στάση απέναντι στην κυβέρνηση, οδηγήθηκαν στη φυλακή ενόψει της δίκης τους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Το κλίμα είχε ήδη δυναμιτιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο Halk TV, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, θέτοντάς το υπό ασφυκτικό κρατικό έλεγχο.

Η τουρκική Ένωση Δημοσιογράφων κάνει ανοιχτά λόγο για «πολιορκία της δημοσιογραφίας» από την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS), τουλάχιστον 19 εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται ήδη πίσω από τα κάγκελα.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στη λογοκρισία. Λευτεριά στις ειδήσεις», διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε δέκα πόλεις και επαρχίες της χώρας, μετά από κοινό κάλεσμα της TGS και της Ένωσης Δημοσιογράφων. Στην εμβληματική συνοικία Καντικιόι της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στην Άγκυρα, το παρών έδωσαν εκατοντάδες πολίτες.

«Φτάνει πια! Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!», ανέφερε η αιχμηρή ανακοίνωση των συλλογικών οργάνων, περιγράφοντας το ασφυκτικό κλίμα που επικρατεί στα newsrooms. Στις κινητοποιήσεις έδωσε το παρών και ο πολιτικός κόσμος, με τον ηγέτη του Yeni Parti (Νέου Κόμματος), Οζγκιούρ Εζέλ, και βουλευτές της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν ενεργά στη διαδήλωση της Σμύρνης.

Νομικό οπλοστάσιο, «παραπληροφόρηση» και λογοκρισία στο διαδίκτυο

Οι επαγγελματίες του Τύπου καταγγέλλουν ότι η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης βασίζεται στον αμφιλεγόμενο νόμο περί «παραπληροφόρησης», καθώς και σε διατάξεις για «προσβολή του προέδρου» ή «θρησκευτικών αξιών». Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τις επικρίσεις, διαψεύδοντας ότι βρίσκεται πίσω από τις ενέργειες της ανεξάρτητης, όπως υποστηρίζει, δικαιοσύνης.

Ωστόσο, οι αριθμοί που παραθέτουν οι ενώσεις αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Τους τελευταίους 20 μήνες, το κράτος έχει ορίσει ειδικούς διαχειριστές σε περίπου δέκα τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο λογοκρίθηκαν περίπου 3.500 δημοσιεύματα.

Το ψηφιακό τοπίο δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία EngelliWeb, το τελευταίο διάστημα έχει μπλοκαριστεί σωρεία λογαριασμών στο X (πρώην Twitter). Η ψηφιακή αυτή λογοκρισία φαίνεται να στοχεύει ιδιαίτερα προφίλ που δημοσιοποιούσαν στοιχεία για το πρόσφατο σκάνδαλο με τα επενδυτικά ταμεία, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

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