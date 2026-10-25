Σώθηκαν από θαύμα: Λεωφορείο με 30 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα - Ένα δέντρο σταμάτησε την πτώση

Οι επιβάτες είδαν το λεωφορείο να γλιστρά προς το κενό, όταν ένα μεγάλο πεύκο ανέκοψε την πτώση του, αποτρέποντας μια ανείπωτη τραγωδία

Ανθή Κουρεντζή

Σώθηκαν από θαύμα: Λεωφορείο με 30 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα - Ένα δέντρο σταμάτησε την πτώση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Λεωφορείο με περίπου 30 επιβάτες στην Ινδία έπεσε σε χαράδρα, αλλά σταμάτησε σε μεγάλο δέντρο που απέτρεψε την πτώση του.
  • Το ατύχημα προκλήθηκε από σπάσιμο σωλήνα πίεσης που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου του οχήματος σε απότομη κλίση.
  • Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, όλοι οι επιβάτες βγήκαν ζωντανοί, με μόνο ελαφρά τραύματα σε λίγους από αυτούς.
  • Άμεση ανταπόκριση από αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες βοήθησε στην ασφαλή εκκένωση των επιβατών.
  • Η αιτία της βλάβης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη τεχνική εξέταση.
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Μια ανάσα από την τραγωδία βρέθηκαν περίπου 30 άνθρωποι στην Ινδία, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός δρόμου και άρχισε να γλιστρά προς μια βαθιά χαράδρα. Εκείνο που απέτρεψε ένα πολύνεκρο δυστύχημα ήταν ένα μεγάλο δέντρο, πάνω στο οποίο προσέκρουσε το όχημα, σταματώντας την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στην ορεινή πολιτεία Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, σε ένα οδικό δίκτυο που διασχίζει απότομες πλαγιές και χαράδρες.

Σύμφωνα με την ινδική εφημερίδα Amar Ujala, το λεωφορείο της Garhwal Motor Owners Union είχε αναχωρήσει περίπου στη 1 το μεσημέρι από την πόλη Κοτντβάρ, με προορισμό το Πάουρι και το Σριναγκάρ.

Ωστόσο, ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Κοτντβάρ–Πάουρι, κοντά στην περιοχή Μπανταλικάλ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η στιγμή που το λεωφορείο γλίστρησε προς τη χαράδρα

Σύμφωνα με την περιγραφή του οδηγού, Ασόκ Μαμγκάιν, το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε αιφνιδιαστικά ένας σωλήνας πίεσης του λεωφορείου.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Εξαιτίας της έντονης κλίσης του δρόμου, το λεωφορείο άρχισε να κινείται προς τα πίσω, με τον οδηγό να μην καταφέρνει να το συγκρατήσει.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το όχημα βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε στην απότομη πλαγιά.

Οι επιβάτες άρχισαν να φωνάζουν έντρομοι, καθώς το λεωφορείο κινδύνευε να κατρακυλήσει στο βάθος της χαράδρας.

Τότε συνέβη κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη ζωή τους.

Το λεωφορείο προσέκρουσε σε ένα μεγάλο πεύκο και ακινητοποιήθηκε πάνω στην πλαγιά, προτού συνεχίσει την πτώση του.

Από θαύμα σώθηκαν και οι 30 επιβαίνοντες

Το μεγάλο δέντρο λειτούργησε σαν φυσικό εμπόδιο, εμποδίζοντας το λεωφορείο να κατρακυλήσει σε μεγαλύτερο βάθος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο όχημα βρίσκονταν περίπου 30 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Ένας ή δύο επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το λεωφορείο ακινητοποιημένο στην απότομη πλαγιά, με το δέντρο να έχει εμποδίσει την περαιτέρω πτώση του.

Η επιχείρηση διάσωσης

Αμέσως μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις από τις περιοχές Ντουγκάντα και Γκουμκάλ, καθώς και από το αστυνομικό τμήμα του Λανσντάουν.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν τους επιβάτες να βγουν από το λεωφορείο και να επιστρέψουν με ασφάλεια στον δρόμο.

Στη συνέχεια, οι επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν σε άλλα οχήματα για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Η ακριβής αιτία της μηχανικής βλάβης δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη τεχνική πραγματογνωμοσύνη, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να βασίζονται κυρίως στην περιγραφή του οδηγού.

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