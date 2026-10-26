Ιορδανία: Αυτοί είναι οι 3 ύποπτοι για το πολύνεκρο μακελειό στην εκκλησία

Snapshot Οι ιορδανικές αρχές συνέλααν τρεις ύποπτους για το μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην επαρχία Καράκ, που ήταν δύο αδέλφια και ένας συγγενής τους εξ αγχιστείας.

Οι ύποπτοι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη σύλληψή τους σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Η επίθεση στην εκκλησία προκάλεσε οκτώ νεκρούς και 40 τραυματίες, εκ των οποίων 27 παρέμειναν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν τους δράστες με άλλες ομάδες, ενώ βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά στο σημείο.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρότερων ποινών για τους δράστες και διέταξε την επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Τρεις ύποπτους για το μακελειό σε ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου την περασμένη Παρασκευή, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, συνέλαβαν οι αρχές μετά από μεγάλη επιχείρηση, καθώς εντοπίστηκαν τη Δευτέρα να κρύβονται σε εγκαταλελειμμένο σπίτι της περιοχής.

Karak : Footage of yesterday’s intense gunfight between police and CTD teams and terrorists has emerged. Multiple terrorists were eliminated during the operation. https://t.co/tr2QbCPuvF — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 23, 2026

Τα δύο αδέλφια και ένα τρίτο συγγενικό πρόσωπο, αρνήθηκαν να παραδοθούν και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών διάρκειας τριών ωρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις.

This was the hideout used by the three terrorists from the Karak church shooting and from which they had a firefight with Jordanian security before being apprehended. https://t.co/sEfYWHQupP — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 26, 2026

Οι ιορδανικές αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες των τραυματισμένων συλληφθέντων, τις οποίες μετέδωσαν αραβικά δίκτυα.

🔴 BREAKING: Jordanian authorities have released photos of the three church attackers in al-Karak, identified as Ahmad Sami Hussein, Mishaal Zaidan Mohammad and Hazza’ Zaidan Mohammad, all members of the same family, according to Jordan’s public security director. https://t.co/AJtDmBoGEq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 26, 2026

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ του προσωπικού ασφαλείας και η έρευνα στο σημείο απέδωσε πυροβόλα όπλα και πραγματικά πυρομαχικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Petra της Ιορδανίας.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ιορδανίας είπε στους δημοσιογράφους ότι οι επιτιθέμενοι στην εκκλησία ήταν από μια οικογένεια, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι ύποπτοι έχουν δεσμούς με άλλες ομάδες.

«Οι δράστες της επίθεσης στην εκκλησία ήταν δύο αδέλφια και ο τρίτος ήταν συγγενής τους εξ αγχιστείας», δήλωσε ο διευθυντής της Δημόσιας Ασφάλειας, υποστράτηγος Αμπντουλάχ Αλ-Μαάιτα, σε συνέντευξη Τύπου. Ονόμασε τους τρεις ως Hazza Zaidan Mohammed, Meshal Zaidan Mohammed και Ahmad Sami Hussein.

🔴 BREAKING: Jordanian authorities identified the three church attackers in al-Karak as Ahmad Sami Hussein, born in 2001; Mishaal Zaidan Mohammad, born in 1995; and Hazza’ Zaidan Mohammad, born in 1987, all members of the same family, according to Jordan’s public security director. — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 26, 2026

Την Παρασκευή, τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε κηδεία σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ στο Καράκ, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Αμμάν, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας 40, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ιορδανίας.

Από τους τραυματίες, 27 παρέμειναν στο νοσοκομείο τη Δευτέρα. Ο διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου Prince Ali στην πόλη Karak είπε ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση.

Το Καράκ φιλοξενεί πολλά μέλη της χριστιανικής μειονότητας της Ιορδανίας, η οποία αποτελεί περίπου 300.000 από τα 11,5 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' είπε ότι όσοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση θα αντιμετωπίσουν τις «σκληρότερες ποινές» καθώς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Διέταξε την επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας της χώρας για την αντιμετώπιση επιθέσεων.

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