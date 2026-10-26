Ιορδανία: Αυτοί είναι οι 3 ύποπτοι για το πολύνεκρο μακελειό στην εκκλησία
Οι ύποπτοι, μέλη της ίδιας οικογένειας αρνήθηκαν να παραδοθούν και ακολούθησε τρίωρη ένοπλη συμπλοκή με τις ιορδανικές δυνάμεις ασφαλείας, πριν συλληφθούν σοβαρά τραυματισμένοι
Snapshot
- Οι ιορδανικές αρχές συνέλααν τρεις ύποπτους για το μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην επαρχία Καράκ, που ήταν δύο αδέλφια και ένας συγγενής τους εξ αγχιστείας.
- Οι ύποπτοι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη σύλληψή τους σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.
- Η επίθεση στην εκκλησία προκάλεσε οκτώ νεκρούς και 40 τραυματίες, εκ των οποίων 27 παρέμειναν στο νοσοκομείο.
- Οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν τους δράστες με άλλες ομάδες, ενώ βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά στο σημείο.
- Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρότερων ποινών για τους δράστες και διέταξε την επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας.
Τρεις ύποπτους για το μακελειό σε ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου την περασμένη Παρασκευή, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, συνέλαβαν οι αρχές μετά από μεγάλη επιχείρηση, καθώς εντοπίστηκαν τη Δευτέρα να κρύβονται σε εγκαταλελειμμένο σπίτι της περιοχής.
Τα δύο αδέλφια και ένα τρίτο συγγενικό πρόσωπο, αρνήθηκαν να παραδοθούν και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών διάρκειας τριών ωρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις.
Οι ιορδανικές αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες των τραυματισμένων συλληφθέντων, τις οποίες μετέδωσαν αραβικά δίκτυα.
Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ του προσωπικού ασφαλείας και η έρευνα στο σημείο απέδωσε πυροβόλα όπλα και πραγματικά πυρομαχικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Petra της Ιορδανίας.
Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ιορδανίας είπε στους δημοσιογράφους ότι οι επιτιθέμενοι στην εκκλησία ήταν από μια οικογένεια, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι ύποπτοι έχουν δεσμούς με άλλες ομάδες.
«Οι δράστες της επίθεσης στην εκκλησία ήταν δύο αδέλφια και ο τρίτος ήταν συγγενής τους εξ αγχιστείας», δήλωσε ο διευθυντής της Δημόσιας Ασφάλειας, υποστράτηγος Αμπντουλάχ Αλ-Μαάιτα, σε συνέντευξη Τύπου. Ονόμασε τους τρεις ως Hazza Zaidan Mohammed, Meshal Zaidan Mohammed και Ahmad Sami Hussein.
Την Παρασκευή, τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε κηδεία σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ στο Καράκ, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Αμμάν, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας 40, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ιορδανίας.
Από τους τραυματίες, 27 παρέμειναν στο νοσοκομείο τη Δευτέρα. Ο διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου Prince Ali στην πόλη Karak είπε ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση.
Το Καράκ φιλοξενεί πολλά μέλη της χριστιανικής μειονότητας της Ιορδανίας, η οποία αποτελεί περίπου 300.000 από τα 11,5 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας.
Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' είπε ότι όσοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση θα αντιμετωπίσουν τις «σκληρότερες ποινές» καθώς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Διέταξε την επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας της χώρας για την αντιμετώπιση επιθέσεων.