Έμμεσο μήνυμα Γκουτέρες στην Άγκυρα: Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό

Δήλωση με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, τη «Γαλάζια Πατρίδα» ή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διατυπώνει μια αρχή που αγγίζει τον πυρήνα της ελληνικής επιχειρηματολογίας,  ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις οφείλουν να σέβονται το Δίκαιο της Θάλασσας

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Έμμεσο μήνυμα Γκουτέρες στην Άγκυρα: Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γεν Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόν Γκουτέρες τόνισε ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις πρέπει να σέβονται τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη σε αυτήν δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή.
  • Επισήμανε ότι η ισχύς του δικαίου πρέπει να υπερισχύει του δικαίου της ισχύος και κάλεσε όλα τα κράτη να εφαρμόζουν τους διεθνείς κανόνες.
  • Ζήτησε άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία των αμάχων στη Γάζα, καθώς και τερματισμό της βίας και των εξώσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
  • Κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και διπλωματικές λύσεις για την ένταση στον Κόλπο και ζήτησε άμεση παύση των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων στο Σουδάν, καθώς και ενοποίηση των θεσμών και διεξαγωγή εκλογών στη Λιβύη.
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Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις παραβιάσεις του Δικαίου της Θάλασσας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Κάιρο, στον απόηχο της κοινής δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ που αναγνώσθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη από το βήμα δηλώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αναφερόμενος στις χώρες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες, δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Τόνισε, μάλιστα, ότι «η ισχύς του δικαίου πρέπει να υπερισχύει του δικαίου της ισχύος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής των διεθνών κανόνων από όλα τα κράτη.

Ειδικότερα, ο κ. Γκουτέρες ρωτήθηκε «ποια είναι η θέση του ΟΗΕ απέναντι σε χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες».

«Λοιπόν, η θέση μας είναι απολύτως σαφής: οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες," είπε χαρακτηριστικά και τόνισε: "Όσον αφορά την κατάσταση στη θάλασσα, υπάρχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, ούτε να γίνεται αποδεκτό. Όσον αφορά οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η θέση μας ήταν πάντοτε απολύτως σαφής: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ισχύς του δικαίου υπερισχύει του δικαίου της ισχύος. Και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρατε».

Ο Γ.Γ του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίγυπτο, εκτός από την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις.

Ειδικότερα, είπε ότι η Αίγυπτος λειτουργεί ως πυλώνας πολυμερούς συνεργασίας και ως βασικός παράγοντας σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύγκρουση στη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άρσης των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια, προστασίας των αμάχων και εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, τις εξώσεις Παλαιστινίων και την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επανέλαβε, επίσης, ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική για διαρκή ειρήνη, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Επίσης, ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι εξελίξεις στην Ερυθρά και στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, επιβαρύνουν το διεθνές εμπόριο, αυξάνουν το ενεργειακό κόστος και επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Αναφορικά με την ένταση μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς οι συνέπειές της θα μπορούσαν να είναι απρόβλεπτες και να επεκταθούν πολύ πέρα από την περιοχή. Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιδιώξουν διπλωματικές λύσεις.

Για το Σουδάν, τόνισε την ανάγκη άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, προστασίας των αμάχων και διακοπής της παροχής όπλων που χρησιμοποιούνται εναντίον τους.

Για τη Λιβύη, επισήμανε την ανάγκη ενοποίησης των θεσμών και διεξαγωγής εθνικών εκλογών, προκειμένου να τερματιστεί η παρατεταμένη μεταβατική περίοδος.

Τέλος, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς στήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, όπως η Αίγυπτος. Υποστήριξε ότι απαιτούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η επιρροή των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων.

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