Τουρκία: Ανατροπή λεωφορείου - Ένας νεκρός και 7 τραυματίες
Νεκρός είναι ο εφεδρικός οδηγός του λεωφορείου που κοιμόταν την ώρα του δυστυχήματος
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- Την Τρίτη το πρωί ανετράπη επιβατικό λεωφορείο στην Τουρκία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Το δυστύχημα συνέβη στην έξοδο των σηράγγων Καζάκ, στον αυτοκινητόδρομο Ισπάρτα-Αττάλεια.
- Ο οδηγός της εταιρείας «Buzlu» φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου προκαλώντας την ανατροπή.
- Νεκρός είναι ο αναπληρωτής οδηγός που κοιμόταν στο κάτω μέρος του οχήματος.
- Επτά επιβάτες τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Τουρκία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη επιβατικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως τις μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο των σηράγγων Καζάκ, στον αυτοκινητόδρομο Ισπάρτα-Αττάλεια.
Πρώτες αναφορές θέλουν τον οδηγό του λεωφορείου της εταιρείας «Buzlu», να έχασε τον έλεγχο και να ανατράπηκε.
Νεκρός είναι ο αναπληρωτής οδηγός, ο οποίος κοιμόταν στο κάτω μέρος του οχήματος.
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