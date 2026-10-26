Ιόνια Οδός: Εξετάζεται αν αποκοιμήθηκε ή αφαιρέθηκε ο οδηγός του στρατιωτικού λεωφορείου

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει αν ο οδηγός του στρατιωτικού λεωφορείου στην Ιόνια Οδό αποκοιμήθηκε ή αφαιρέθηκε, προκαλώντας το ατύχημα.

Το λεωφορείο ακολούθησε το σωστό δρομολόγιο για να παρακάμψει τη Φιλιππιάδα και να βγει στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας πριν εκτραπεί και ανατραπεί.

Από τους 13 τραυματίες δόκιμους υπαξιωματικούς, οι 12 έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο της Άρτας, ενώ ένας παραμένει για προληπτική παρακολούθηση χωρίς ανησυχητική κατάσταση υγείας.

Οι δόκιμοι υπαξιωματικοί θα επιστρέψουν στην Αθήνα και δεν θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Κέρκυρα όπως είχε προγραμματιστεί.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα, εκ των οποίων 23 δόκιμοι υπαξιωματικοί, ένας αξιωματικός συνοδός και ο οδηγός. Snapshot powered by AI

Τα αίτια του ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ιόνια Οδό εξετάζει η Ελληνική Αστυνομία που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 13 δόκιμων υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το λεωφορείο ακολούθησε το σωστό δρομολόγιο, για να παρακάμψει τη Φιλιππιάδα και να βγει στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τον ενδεχόμενο ο οδηγός να αποκοιμήθηκε και να αφαιρέθηκε με αποτέλεσμα το στρατιωτικό λεωφορείο να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί σε παρακείμενο χαντάκι.

Εξιτήριο για 12 από τους 13 τραυματίες

Οι 12 από τους 13 τραυματίες του ατυχήματος το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο της Άρτας καθώς δεν έφεραν σοβαρά τραύματα. Ο 13ος τραυματίας θα παραμείνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις και προληπτική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται ότι οι δόκιμοι υπαξιωματικοί μετά το περιστατικό θα επιστρέψουν στην Αθήνα και δεν θα πάνε στην Κέρκυρα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί όπου επρόκειτο να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα, εκ των οποίων 23 Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας Αξιωματικός συνοδός της σχολής και ο οδηγός του λεωφορείου.

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