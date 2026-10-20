Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - 13 νεκροί, 34 τραυματίες

Snapshot Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στα δυτικά του Καΐρου, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 13 άτομα, ενώ 34 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Γκίζα.

Βίντεο από το σημείο δείχνει το λεωφορείο κομμένο στη μέση με διασκορπισμένα αντικείμενα στην άσφαλτο.

Τα τροχαία ατυχήματα στην Αίγυπτο είναι συχνά λόγω απερίσκεπτης οδήγησης, κακής συντήρησης οχημάτων και χαλαρών κανονισμών.

Πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στην Αίγυπτο, ενώ πρόσφατα σημειώθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα με πολλούς νεκρούς τουρίστες και εργάτες. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγυπτο, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό στα δυτικά του Καΐρου, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ 34 ακόμη τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Ahram, το δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Ασιούτ κοντά στην Γκίζα.

«Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 ακόμη τραυματίστηκαν», αναφέρει η εφημερίδα, διευκρινίζοντας πώς οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Γκίζας, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση του αυτοκινητόδρομου.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει το λεωφορείο να έχει κοπεί στην μέση, καθώς καθίσματα και προσωπικά αντικείμενα των επιβατών είναι διασκορπισμένα στην άσφαλτο.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι σχετικά συχνά στην Αίγυπτο, τα οποία αποδίδονται στην απερίσκεπτη οδήγηση, την κακή συντήρηση των οχημάτων και τους χαλαρούς κανονισμούς του Κ.Ο.Κ..

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία Δημόσιας Κινητοποίησης και Στατιστικής της Αιγύπτου.

Τον περασμένο μήνα, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 Ιορδανοί τουρίστες, έχασαν την ζωή τους σε ένα τροχαίο ατύχημα στο Σινά, ενώ τον Αύγουστο, τουλάχιστον 18 άτομα, πολλά από τα οποία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Αίγυπτο, όταν δύο φορτηγάκια που μετέφεραν εργάτες συγκρούστηκαν.