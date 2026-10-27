Επίσημες κατηγορίες κατά της εθνικής ασφάλειας για δυο συλληφθέντες για την υπόθεση της βάσης RAF

Snapshot Δύο Βρετανοί υπήκοοι κατηγορούνται για αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας σχετικά με απόπειρα επίθεσης στη βάση RAF Fairford.

Ο Μοχάμεντ Αχμάντ Αμπντουλκαρίμ κατηγορείται για συνεργασία με την ιρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Νουμάν Έσγκιρ κατηγορείται για είσοδο σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην περιοχή της βάσης βρέθηκαν τρία ύποπτα φορτηγάκια με βενζίνη, εντοπισμένα από πολίτη.

Οκτώ άνδρες έχουν συλληφθεί συνολικά, με έξι να παραμένουν υπό αστυνομική εγγύηση, ενώ το Ιράν έχει αρνηθεί εμπλοκή. Snapshot powered by AI

Δύο Βρετανοί υπήκοοι κατηγορούνται για αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης στη βάση της RAF Fairford, ενώ ο ένας από τους δύο είναι ύποπτος για συνεργασία με την ιρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Μοχάμεντ Αχμάντ Αμπντουλκαρίμ, 24 ετών, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών μετά το περιστατικό που συνέβη κοντά στην αεροπορική βάση στο Γκλόστερσαϊρ τον Σεπτέμβριο.

Ο Νουμάν Έσγκιρ, επίσης 24 ετών, κατηγορείται για είσοδο σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο στις 22 Αυγούστου. Και οι δύο άνδρες θα εμφανιστούν αργότερα στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν από πολίτη, τρία ύποπτα φορτηγάκια κοντά στην αεροπορική βάση που λειτουργεί υπό αμερικανική διοίκηση. Στο εσωτερικό τους βρέθηκε βενζίνη.

Ένας άλλος άνδρας, 25χρονος Βρετανο-Ιρανός υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου την περασμένη εβδομάδα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, αλλά παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση μετά την πρώτη σύλληψή του νωρίτερα αυτό το μήνα, όπως ανέφερε η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία.

Συνολικά οκτώ άνδρες έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, μεταξύ των οποίων πέντε κοντά στην αεροπορική βάση τον Σεπτέμβριο.

Οι πέντε συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Έξι άνδρες παραμένουν υπό αστυνομική εγγύηση.

Το Ιράν έχει ήδη αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

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