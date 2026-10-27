Επίσημες κατηγορίες κατά της εθνικής ασφάλειας για δυο συλληφθέντες για την υπόθεση της βάσης RAF

Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Επίσημες κατηγορίες κατά της εθνικής ασφάλειας για δυο συλληφθέντες για την υπόθεση της βάσης RAF
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο Βρετανοί υπήκοοι κατηγορούνται για αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας σχετικά με απόπειρα επίθεσης στη βάση RAF Fairford.
  • Ο Μοχάμεντ Αχμάντ Αμπντουλκαρίμ κατηγορείται για συνεργασία με την ιρανική υπηρεσία πληροφοριών.
  • Ο Νουμάν Έσγκιρ κατηγορείται για είσοδο σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Στην περιοχή της βάσης βρέθηκαν τρία ύποπτα φορτηγάκια με βενζίνη, εντοπισμένα από πολίτη.
  • Οκτώ άνδρες έχουν συλληφθεί συνολικά, με έξι να παραμένουν υπό αστυνομική εγγύηση, ενώ το Ιράν έχει αρνηθεί εμπλοκή.
Snapshot powered by AI

Δύο Βρετανοί υπήκοοι κατηγορούνται για αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης στη βάση της RAF Fairford, ενώ ο ένας από τους δύο είναι ύποπτος για συνεργασία με την ιρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Μοχάμεντ Αχμάντ Αμπντουλκαρίμ, 24 ετών, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών μετά το περιστατικό που συνέβη κοντά στην αεροπορική βάση στο Γκλόστερσαϊρ τον Σεπτέμβριο.

Ο Νουμάν Έσγκιρ, επίσης 24 ετών, κατηγορείται για είσοδο σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο στις 22 Αυγούστου. Και οι δύο άνδρες θα εμφανιστούν αργότερα στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν από πολίτη, τρία ύποπτα φορτηγάκια κοντά στην αεροπορική βάση που λειτουργεί υπό αμερικανική διοίκηση. Στο εσωτερικό τους βρέθηκε βενζίνη.

Ένας άλλος άνδρας, 25χρονος Βρετανο-Ιρανός υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου την περασμένη εβδομάδα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, αλλά παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση μετά την πρώτη σύλληψή του νωρίτερα αυτό το μήνα, όπως ανέφερε η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία.

Συνολικά οκτώ άνδρες έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, μεταξύ των οποίων πέντε κοντά στην αεροπορική βάση τον Σεπτέμβριο.

Οι πέντε συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Έξι άνδρες παραμένουν υπό αστυνομική εγγύηση.

Το Ιράν έχει ήδη αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Χρόνια μπροστά στα αναδιπλούμενα»: Η Samsung τρολάρει το iPhone Duo της Apple με νέα διαφήμιση

13:27ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Συγκίνηση και υπερηφάνια στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχικό για τον αντεισαγγελέα Φλωρίδη μετά τον σάλο από το άρθρο «φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από νέο Οίκο Ευγηρίας στο Κιλκίς: Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής - H υψηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων εδώ και 45 χρόνια

13:10ANNOUNCEMENTS

«Όλα για τη στιγμή σου»: Η νέα καμπάνια της Stoiximan

13:08ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στοιχεία από την Ιρλανδία για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεκλείδωσαν την υπόθεση

13:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Φόρεσε την πιο αποκαλυπτική πουά τουαλέτα και έκλεψε τις εντυπώσεις

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά ξέσπασε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Ζημιές στον χώρο της κουζίνας

12:59ΕΥ ΖΗΝ

«Πρωτεϊνομανία»: Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε πραγματικά

12:54LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Οι αντιδράσεις στις εκπομπές για το σχόλιο προς τη Μαρία Αντωνά και η απάντησή της

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Η επόμενη μέρα, τα τέσσερα κομμάτια της συμφωνίας και η καταληκτική ημερομηνία της 27ης Δεκεμβρίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: «Θυμάμαι να εκτοξεύομαι...» - Συγκλονίζουν οι καταθέσεις επιζώντων και συγγενών

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημες κατηγορίες κατά της εθνικής ασφάλειας για δυο συλληφθέντες για την υπόθεση της βάσης RAF

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες Φινλανδίας και Νορβηγίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Τενεσί: Δραπέτευσε από την φυλακή 28χρονος που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για δολοφονία

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές ΣΥΡΙΖΑ προς Καλαματιανό: "Είδαμε βίντεο, αλλά όχι επιστολή παραίτησης"

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Όχλος οπλισμένος με ματσέτες σκότωσε νοσοκόμα που φρόντιζε ασθενείς με Έμπολα 

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ανοιχτή έμεινε η μπάρα διέλευσης οχημάτων την ώρα που περνούσε τρένο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση και η έρευνα του ΕΚΑΒ - Η αξιολόγηση της κλήσης και η ανταπόκριση του ασθενοφόρου

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, πότε θα βρέξει στην Αττική

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χυδαίο να προσπαθούν να συνδέσουν ότι έπαιξε ο πρωθυπουργός κάπου μπάσκετ με την ποινική υπόθεση» - Νέα μέτρα τέλος του μήνα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στοιχεία από την Ιρλανδία για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεκλείδωσαν την υπόθεση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Ελεύθερος ο «εγκέφαλος» της σπείρας που έκλεβε καλώδια - Είχαν ξηλώσει 25 χιλιόμετρα

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτινα ή πλαστικά καλαμάκια; Ανατρεπτική μελέτη απαντάει στο ποια είναι πιο επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία μας

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από το «Χωριάτικο» και τα strip show στις απειλές για συμβόλαιο θανάτου 1 εκατ. ευρώ

06:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Γιατί αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά οι συλληφθέντες - Τι σημαίνει ο κατ’ οίκον περιορισμός για Τσαρούχα – Ο Λιόλιος και ποιοι άλλοι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάνου: Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι επιλέγεται, όταν υπάρχουν σοβαρóτατες ενδείξεις ενοχής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχικό για τον αντεισαγγελέα Φλωρίδη μετά τον σάλο από το άρθρο «φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com - Τι είναι το «maxxing» που έχει κατακλύσει τα social media

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

13:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Φόρεσε την πιο αποκαλυπτική πουά τουαλέτα και έκλεψε τις εντυπώσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: «Θυμάμαι να εκτοξεύομαι...» - Συγκλονίζουν οι καταθέσεις επιζώντων και συγγενών

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εικόνες: Η στιγμή που μια πλατφόρμα γεώτρησης πετρελαίου με 115 άτομα βυθίζεται στον ωκεανό

08:51ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Το 1940 η Ελλάδα επέλεξε την αντίσταση αντί για την υποταγή» - Το επίκαιρο μήνυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ