Ισραήλ:Τα 3 σενάρια για τη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές - Οι δύσκολες εξισώσεις και οι συμβιβασμοί

Snapshot Η συμμετοχή στις εκλογές στο Ισραήλ ήταν η υψηλότερη από το 1999, με ποσοστό πάνω από 77,7%.

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου κέρδισε τις περισσότερες έδρες, ενώ τα δύο κυρίαρχα μπλοκ δεν εξασφαλίζουν αυτοδυναμία.

Τα αραβικά κόμματα κερδίζουν περίπου 17 έδρες και μπορούν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στη συγκρότηση κυβέρνησης.

Υπάρχουν τρία βασικά σενάρια για τη νέα κυβέρνηση: κυβέρνηση εθνικής ενότητας Νετανιάχου – Άιζενκοτ, συμμαχία με αραβικά κόμματα ή νέες εκλογές.

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος έχει 28 ημέρες για να διερευνήσει πιθανές συνεργασίες, με προθεσμία που μπορεί να παραταθεί 14 ημέρες, πριν αποφασιστεί νέα εκλογική αναμέτρηση. Snapshot powered by AI

Τέσσερα είναι τα κομβικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες διενεργήθηκαν μέσα σε ένα κλίμα πόλωσης με τη χώρα να έχει ανοιχτά τρία πολεμικά μέτωπα σε Γάζα, Λίβανο και Ιράν.

Πρώτον η συμμετοχή στις εκλογές ξεπέρασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1999. Επομένως το αποτέλεσμα αντλεί υψηλή νομιμοποίηση και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από καμία πολιτική δύναμη στο Ισραήλ. Επίσης το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου είναι το πρώτο σε αριθμό εδρών στην Κνεσέτ κόντρα στις δημοσκοπήσεις που έδιναν την πρωτιά στο κόμμα Γιάσαρ του Γκάντι Άιζενκοτ.

Τρίτον τα δύο αντίπαλα πολιτικά μπλοκ βρίσκονται πολύ κοντά σε αριθμό εδρών και κανένα δεν εξασφαλίζει την αυτοδυναμία, ενώ τα αραβικά κόμματα αναδείχθηκαν σε ρυθμιστική αυτών των εκλογών καθώς κερδίζουν κοντά στις 17 έδρες.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετά τους υποστηρικτές του στα κεντρικά γραφεία του κόμματος Λικούντ στην Ιερουσαλήμ, μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων των exit polls 28 Οκτωβρίου 2026. AP

Με το 84,5% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί έως τις 12:34 μ.μ., τα μερικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ αποδίδουν 54 έδρες στο συνασπισμό υπό την ηγεσία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και 49 έδρες στο συνασπισμό υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ. Τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία — η «Κοινή Λίστα» και το «Ραάμ» — πέφτουν στις 17 έδρες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι αναλυτές εξετάζουν τρία κεντρικά σενάρια για την επόμενη ημέρα στη χώρα και τη συγκρότηση κυβέρνησης, τα οποία απαιτούν από τους βασικούς διεκδικητές της εξουσίας να βάλουν νερό στο κρασί τους και να χαμηλώσουν αρκετά τους προεκλογικούς τόνους, ενδεχομένως και να κάνουν στροφή σε κάποιες από τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας Νετανιάχου – Άιζενκοτ

Στον δρόμο προς τις κάλπες Νετανιάχου και Άιζενκοτ ύψωσαν κατακόρυφα τους τόνους με την αντιπολίτευση να συμμαχεί με κύριο στόχο την απομάκρυνση του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Με βάση αυτόν τον διακηρυγμένο στόχο είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν τα δύο κυρίαρχα πολιτικά μπλοκ.

«Πού βρίσκεται το δίλημμα για το «μπλοκ της αλλαγής» (σ.σ. της αντιπολίτευσης); Γιατί να μην σχηματιστεί ήδη μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό αυτές τις συνθήκες; Ο λόγος είναι ότι το «Μπλοκ της Αλλαγής» δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στον Νετανιάχου. Ο φόβος είναι ότι θα καταλήξει να γίνει ο επόμενος Μπένι Γκαντζ», ανέφερε η δημοσιογράφος του ισραηλινού Καναλιού 12, Ντάφνι Λιέλ.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κόμματος κυματίζει μια ισραηλινή σημαία επί σκηνής μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων των exit polls στις γενικές εκλογές του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. 28 Οκτωβρίου 2026 AP

Αναλυτές επιμένουν τις τελευταίες ημέρες, όμως, ότι ο Χέρτζογκ θα πιέσει Νετανιάχου και Άιζενκοτ να συνεργαστούν. Ο πολιτικός αρχηγός που θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Ισάακ Χέρτζογκ θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να συναντηθεί με τα κόμματα και να διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασιών. Αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί για ακόμη 14 ημέρες εάν ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Ισραήλ.

Σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα όταν ο πυρετός της προεκλογικής εκστρατείας θα έχει κοπάσει και θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα τα μηνύματα της κάλπης ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποιες ζυμώσεις θα γίνουν και αν μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές στα δύο πολιτικά στρατόπεδα. Το δεδομένο είναι ότι οι Ισραηλινοί πολίτες δεν έδωσαν σε κανένα από τα δύο πολιτικά μπλοκ την αυτοδυναμία και ουσιαστικά είπε στους δύο πολιτικούς αρχηγούς: «Συμμαχείστε».

Πράγματι οι δύο πλευρές δεν έχουν μεγάλες διαφορές στις προγραμματικές θέσεις τους σε βασικά θέματα, όπως ο πόλεμος στην Γάζα ή η αντιμετώπιση του Ιράν και της Χαμάς. Επίσης συμφωνούν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε κυβέρνηση συμμαχίας με αραβικά κόμματα. Επομένως αν και το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας θεωρείται ότι συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτή τη φάση.

Συμμαχία κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης με τα αραβικά κόμματα

Τα αραβικά κόμματα, η «Κοινή Λίστα» και το «Ραάμ», μπορούν να δώσουν την πολυπόθητη αυτοδυναμία είτε στον Νετανιάχου είτε στον Άιζενκοτ. Ωστόσο και αυτό το σενάριο είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί αρκετές υποχωρήσεις. Αρχικά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζεται στο δικό του πολιτικό στρατόπεδο με ακροδεξιές δυνάμεις και υπερορθόδοξους Εβραίους. Δεν έχει δείξει καμία διάθεση να απομακρυνθεί από τους εν λόγω πολιτικούς και τα κόμματα αυτά.

Μία ενδεχόμενη συμμαχία με οποιοδήποτε αραβικό κόμμα θα έφερνε διάλυση στον συνασπισμό του Νετανιάχου καθώς δεν θα γινόταν αποδεκτός από τον Ιταμάρ Μπεν Γκιβ ή τον Μπεζαλέλ Σμότριχ. Ήδη στην ομιλία του στα κεντρικά γραφεία του Λικούντ μετά την ανακοίνωση των exit polls ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την προοπτική συνεργασίας με αραβικά κόμματα για τη συγκρότηση κυβέρνησης «ντροπή και ατιμία».

Ενδεχομένως η αντιπολίτευση έχει μεγαλύτερο περιθώριο να συνεργαστεί με κάποια από τις αραβικές δυνάμεις. Μάλιστα ο επικεφαλής του ισραηλινού κεντροαριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, ο Γιαΐρ Γκολάν, κάλεσε σήμερα την αντιπολίτευση που βρίσκεται απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμαχήσει με τα αραβικά κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να απομακρυνθεί από την εξουσία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει πλέον να δεχόμαστε τον ρατσιστικό διαχωρισμό του Νετανιάχου ανάμεσα στις εβραϊκές ψήφους και τις αραβικές ψήφους», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ. «Έχουμε μια ευθύνη. Και έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση αλλαγής, σε συνεργασία με τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ».

Πάντως μία τέτοια συνεργασία θα απαιτούσε αρκετούς συμβιβασμούς από την ισραηλινή αντιπολίτευση. Αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιο πιθανό να συνεργαστεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Γκάντι Άιζενκοτ παρά ένας από τους δύο με κάποιο από τα αραβικά κόμματα.

Ένας οπαδός του κόμματος Λικούντ κρατά ένα προεκλογικό πανό με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια αγορά στο Τελ Αβίβ. 22 Οκτωβρίου 2026 AP

Νέος γύρος εκλογών

Σε αυτή τη φάση ουδείς επιθυμεί να το σκέφτεται αλλά εάν κανένα πολιτικό μπλοκ δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση τότε η νέα προσφυγή στις κάλπες είναι μονόδρομος. Ο Ισραηλινός πρόεδρος είναι έτοιμος, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, να ξεκινήσει τις διεργασίες με τα κόμματα και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών καθώς η ισραηλινή οικονομία είναι ήδη επιβαρυμένη από τις παρατεταμένες πολεμικές συγκρούσεις και τα πολεμικά μέτωπα απαιτούν μία ισχυρή κυβέρνηση στο Ισραήλ ικανή να λαμβάνει αποφάσεις.

Επομένως για το πολιτικό κατεστημένο δεν υπάρχει άπλετος χρόνος για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. «Οι πολιτικοί πρέπει τώρα να αποφασίσουν τι είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν: τους όρους τους, τους εταίρους τους ή τις υποσχέσεις τους στους ψηφοφόρους. Εάν δεν τα καταφέρουν, ενδέχεται τελικά να ζητήσουν από τους ψηφοφόρους να δοκιμάσουν ξανά», γράφει ο αναλυτής της εφημερίδας Jerusalem Post, Χερμπ Κέινον.

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