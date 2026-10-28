Ισραήλ: Στις 54 έδρες ο συνασπισμός Νετανιάχου - Τι δείχνει το αποτέλεσμα στο 84,5% της ενσωμάτωσης

Snapshot Ο συνασπισμός υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκεντρώνει 54 έδρες, ενώ ο συνασπισμός του Γκάντι Άιζενκοτ 49, με το 84,5% της ενσωμάτωσης των ψήφων.

Κανένα από τα δύο μεγάλα μπλοκ δεν έχει αυτοδυναμία, καθώς απαιτούνται 61 έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, γεγονός που οδηγεί σε ανάγκη συμμαχιών.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, που όμως αναδεικνύονται σε ρυθμιστές των εκλογών με 17 έδρες συνολικά.

Η αντιπολίτευση εξετάζει πλέον τη δυνατότητα συνεργασίας με αραβικά κόμματα, όπως προτείνει ο Γιαΐρ Γκολάν, με στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία.

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης προβλέπει διαβουλεύσεις έως 42 ημέρες μετά την εντολή σχηματισμού, με πιθανότητα δεύτερου γύρου εκλογών αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Snapshot powered by AI

Με το 84,5% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί έως τις 12:34 μ.μ., τα μερικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ αποδίδουν 54 έδρες στο συνασπισμό υπό την ηγεσία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και 49 έδρες στο συνασπισμό υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ του κόμματος Γιάσαρ.

Τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία — η «Κοινή Λίστα» και το «Ραάμ» — πέφτουν στις 17 έδρες. Κόμματα που βρίσκονται επί του παρόντος κάτω από το όριο του 3,25% για την είσοδο τους στην Κνεσέτ: «Εφέδροι» (2,7%), «Λαός του Ισραήλ» (1,6%), «Χαρέντι Πούμπλ» (0,2%).

Κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα δεν είναι σε θέση να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, καθώς χρειάζεται συνολικά 61 έδρες. Έτσι θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστούν συζητήσεις για συνεργασίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει απορρίψει κατηγορηματικά την συγκυβέρνηση με αραβικά κόμματα, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε ρυθμιστές των εκλογών αφού σημειώσαν από τις καλύτερες επιδόσεις τους. Επομένως οι επιλογές του είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Νετανιάχου θα διατηρήσει τον συνασπισμό του όπως είναι σήμερα με την συμμετοχή ακροδεξιών δυνάμεων και αναμένεται να πιέσει βουλευτές στην δεξιά πτέρυγα της αντιπολίτευσης προκειμένου να πάρει τις έδρες που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.

Επίσης ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος θα πιέσει και τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης προκειμένου να συμμαχήσουν μαζί του, αν και μία τέτοια εξέλιξη θεωρείται απίθανη. Πάντως ισραηλινά ΜΜΕ επιμένουν ότι σε αυτή τη φάση τα πολιτικά κόμματα και ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ απορρίπτουν το ενδεχόμενο επιστροφής στις κάλπες για δεύτερο γύρο εκλογών.

Ο Γκολάν ανοίγει την πόρτα στη συνεργασία με αραβικά κόμματα

Η πίεση που ασκούν τα εκλογικά αποτελέσματα στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι την οδηγούν στο να αλλάξει στρατηγική και να συνομιλήσει με τα αραβικά κόμματα.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού κεντροαριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, ο Γιαΐρ Γκολάν, κάλεσε σήμερα την αντιπολίτευση που βρίσκεται απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμαχήσει με τα αραβικά κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει πλέον να δεχόμαστε τον ρατσιστικό διαχωρισμό του Νετανιάχου ανάμεσα στις εβραϊκές ψήφους και τις αραβικές ψήφους», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ. «Έχουμε μια ευθύνη. Και έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση αλλαγής, σε συνεργασία με τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ».

Ο επικεφαλής του κόμματος Ra'am, Μανσούρ Αμπάς

Μανσούρ Αμπάς: Με προσέγγισαν και οι δύο πλευρές

Μετά την ανακοίνωση των exit polls ο πρόεδρος του κόμματος Ra’am, Μανσούρ Αμπάς δήλωσε ότι έχει επαφή με ανθρώπους τόσο από το στρατόπεδο του Νετανιάχου όσο και από το μπλοκ της αντιπολίτευσης.

«Όλοι μιλούν μαζί μας, όχι μόνο από το “μπλοκ της αλλαγής” (σ.σ. τα κόμματα της αντιπολίτευσης)», δηλώνει ο Αμπάς στο Κανάλι 12. Ο Αμπάς εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του αρχηγού του κόμματος Γιάσαρ, Γκάντι Άιζενκοτ. Ωστόσο επισήμανε ότι πρέπει πρώτα να καταστεί σαφές ότι ένας τέτοιος συνασπισμός είναι βιώσιμος. Το Ra'am είναι ένα συντηρητικό αραβικό κόμμα με ρίζες στο ισλαμιστικό κίνημα στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στην ομιλία του στα γραφεία του κόμματος Λικούντ στην Ιερουσαλήμ επανέλαβε ότι η προοπτική συνεργασίας με αραβικά κόμματα για τη συγκρότηση κυβέρνησης αποτελεί «ντροπή και αίσχος». Ο Νετανιάχου, όμως, ηγείται στα αποτελέσματα οπότε η πίεση για την σύναψη συμμαχιών πέφτει στην αντιπολίτευση, η οποία μέχρι χθες απέρριπτε τη συνεργασία με αραβικά κόμματα. Τόσο το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και του Γκάντι Άιζενκοτ υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ποια διαδικασία ακολουθείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Δύσκολες συμμαχίες απαιτεί η κάλπη στο Ισραήλ, καθώς τα κυρίαρχα πολιτικά μπλοκ φαίνεται, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εισέρχεται σε μία μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, όταν Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Γκάντι Άιζενκοτ θα κληθούν να βρουν πολιτικά στηρίγματα προκειμένου να κυβερνήσουν αφού έχουν απορρίψει δια ροπάλου τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, τα οποία αναμένεται να καταλάβουν 16 με 17 έδρες.

Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες στο Ισραήλ; Στις 4 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν επίσημα τα εκλογικά αποτελέσματα αν και θα τα γνωρίζουμε ανεπίσημα πολύ νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, έως τις 11 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ θα έχει συναντήσεις με όλα τα κόμματα και στη συνέχεια θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν από τους πολιτικούς.

O Iσραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ΑΡ

Το μέλος της Κνεσέτ που θα έχει την εντολή μπορεί να σχηματίσει κυβέρνησης μέσα σε 28 ημέρες. Εάν αυτός ο πολιτικός ζητήσει περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις με τα κόμματα ο Χέρτζογκ είναι σε θέση να του δώσει μία παράταση επιπλέον 14 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια φτάνει τις 42 ημέρες.

Εάν και τότε δεν τα καταφέρει η εντολή επιστρέφεται στον Ισραηλινό πρόεδρο, ο οποίος μπορεί για τρεις ημέρες να έχει νέο γύρο συναντήσεων με τα κόμματα. Αμέσως μετά μπορεί είτε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε άλλον πολιτικό ή να την επιστρέψει στην Κνεσέτ. Εάν παρουσιαστούν 61 βουλευτές της Κνεσέτ που προτείνουν έναν δικό τους υποψήφιο για να λάβει την εντολή τότε ο Ισραηλινός πρόεδρος έχει δύο ημέρες στη διάθεσή του για να εξετάσει την πρόταση.

Εάν τελικά λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο εν λόγω πολιτικός θα έχει μόνο 14 ημέρες για να δηλώσει εάν μπορεί να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Εάν κανείς πολιτικός σε αυτή την περίοδο δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση τότε η 26η Κνεσέτ διαλύεται και ακολουθεί δεύτερος γύρος εκλογών. Στις 18 Νοεμβρίου όσοι διαφωνούν με τα εκλογικά αποτελέσματα θα μπορούν να καταθέσουν επίσημα τις ενστάσεις τους.

Ένας άνδρας περνά μπροστά από ένα προεκλογικό πανό του Κόμματος Λικούντ, στο οποίο απεικονίζονται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ένα μήνυμα στα εβραϊκά που αναφέρει: «Έχουμε μία ευκαιρία να κερδίσουμε», στο Τελ Αβίβ, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια των γενικών εκλογών του Ισραήλ AP

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