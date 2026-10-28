Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

Snapshot Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάνσα ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές στο Ισραήλ.

Με καταμετρημένο το 85% των ψήφων, ο συνασπισμός του Νετανιάχου διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, αλλά κανένα μπλοκ δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία των 61 εδρών.

Αναμένονται εβδομάδες διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Το Μπλοκ Αλλαγής εξετάζει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα ως κοινοβουλευτική κίνηση, ενώ το Λικούντ σχεδιάζει να απονομιμοποιήσει αυτήν την προσπάθεια.

Η αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ θεωρείται από το Μπλοκ Αλλαγής ως κοινοβουλευτική κίνηση και όχι συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, αν και αναγνωρίζεται ότι θα έχει δημόσιο κόστος. Snapshot powered by AI

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάνσα Γιάνσα απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές.

Ο Γιάνσα έγραψε:

«Συγχαρητήρια στο Κράτος του Ισραήλ, τη μόνη δημοκρατική χώρα στην περιοχή, για τις εκλογές με υψηλή προσέλευση ψηφοφόρων. Συγχαρητήρια στον Νετανιάχου και το κόμμα Λικούντ για τη νίκη τους. Δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι σε δύο μέτωπα και να κερδίζεις».

Ο Γιάνσα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου μετά τις εκλογές.

Σημειώνεται ότι ο εκλογικός συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του αντιπολιτευόμενου μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ, με καταμετρημένο το 85% των ψήφων.

Ωστόσο, παρότι ο Νετανιάχου ξεπέρασε τις επιδόσεις που του έδιναν τα exit polls, τα οποία εμφάνιζαν μπροστά τον συνασπισμό του Άιζενκοτ, κανένα από τα δύο μπλοκ δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία των 61 εδρών. Έτσι, προδιαγράφονται εβδομάδες διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η κίνηση που σχεδίασε το Λικούντ του Νετανιάχου για να αποτρέψει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ

Η πρώτη κίνηση που αναμένεται να προκύψει στις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Μπλοκ Αλλαγής είναι η αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα.

Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη συζήτηση επί του θέματος, αλλά το θέμα εξετάζεται.

Το Μπλοκ Αλλαγής βλέπει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ ως κοινοβουλευτική κίνηση και όχι ως συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.

Ωστόσο, είναι σαφές στους ηγέτες του μπλοκ ότι η κίνηση θα έχει δημόσιο κόστος.

Από την άλλη πλευρά, το Λικούντ θα προσπαθήσει να απονομιμοποιήσει την αντικατάσταση του Οχάνα και να ισχυριστεί ότι το Μπλοκ Αλλαγής ουσιαστικά εντάσσεται στην Κοινή Λίστα

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