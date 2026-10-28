Ισραήλ: Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση - Προηγείται ο Νετανιάχου - Θρίλερ με τους «διπλούς φακέλους»

Η καταμέτρηση των ψήφων είναι στο 86%: 53 έδρες για το Μπλοκ Νετανιάχου, 48 για το Μπλοκ Άιζενκοτ και 19 για τα αραβικά κόμματα - Το μπλοκ του Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, το μπλοκ Αλλαγής του Άιζενκοτ 48 και τα αραβικά κόμματα 19. Απομένει η καταμέτρηση των διπλών φακέλων, που εκτιμάται ότι αριθμούν μεταξύ 430.000 και 480.000

Δημήτρης Μάνωλης

Ισραήλ: Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση - Προηγείται ο Νετανιάχου - Θρίλερ με τους «διπλούς φακέλους»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το μπλοκ Νετανιάχου λαμβάνει 53 έδρες, το Μπλοκ Αλλαγής με επικεφαλής τον Άιζενκοτ 48 έδρες και τα αραβικά κόμματα 19 έδρες, με το 100% των ψήφων καταμετρημένο.
  • Υπάρχουν περίπου 650.000 «διπλοί φάκελοι» που πρέπει να καταμετρηθούν και μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.
  • Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε διαβουλεύσεις την επόμενη εβδομάδα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ζητώντας συνεργασία με ανοιχτό μυαλό.
  • Ο Νετανιάχου αρνείται οποιονδήποτε συνασπισμό με αραβικά κόμματα, χαρακτηρίζοντας τέτοια προσπάθεια «επικίνδυνη».
  • Το μπλοκ Άιζενκοτ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις ψήφους των αραβικών κομμάτων για να ορίσει νέο πρόεδρο της Κνεσέτ, χωρίς να έχει ακόμη συμφωνηθεί κοινός υποψήφιος.
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Με καταμετρημένο το 85,6% των ψήφων, 53 έδρες πηγαίνουν στο μπλοκ Νετανιάχου, 48 στο Μπλοκ Αλλαγής με επικεφαλής τον Άιζενκοτ και 19 στα αραβικά κόμματα.

Ωστόσο, τα ψηφοδέλτια στις κάλπες αντιπροσωπεύουν το 86% του συνόλου των ψηφισάντων. Απομένει η καταμέτρηση περίπου 650.000 «διπλών φακέλων», που θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα.

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Πρόεδρος Χέρτζογκ: «Διαβουλεύσεις την επόμενη εβδομάδα»

«Θα προσκαλέσω εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων σε διαβουλεύσεις την επόμενη εβδομάδα, ενόψει του έργου σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης. Ζητώ από όλους όσους έρχονται να με συναντήσουν να έρθουν με ανοιχτό μυαλό», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ .

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά μετά την χθεσινή ημέρα, για να αποφύγουμε την προκήρυξη νέων εκλογών. Περιμένω από όποιον έρχεται εδώ» για τις μετεκλογικές διαβουλεύσεις «να το κάνει με ανοιχτό μυαλό».

Αυτό ήταν η έκκληση του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, υπό το φως των χθεσινών εκλογών στη χώρα. Κανένα από τα δύο κύρια μπλοκ δεν έχει πλειοψηφία, ενώ τα αραβοϊσραηλινά κόμματα έχουν σημειώσει άνοδο.

Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε συνασπισμό με αραβικά κόμματα».

«Ο Οσάμα Σαάντι της «Κοινής Λίστας» και σύμμαχος του αριστερού μπλοκ αφιερώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, την Ιουδαία και τη Σαμάρεια, και στην «κατεχόμενη Ιερουσαλήμ», και επαινεί τον παλαιστινιακό λαό και τους τρομοκράτες στη φυλακή. Με αυτά τα άτομα σκοπεύουν να σχηματίσουν μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο της ομιλίας του χθες το βράδυ στα κεντρικά γραφεία της «Κοινής Λίστας» του Οσάμα Σαάντι, πρώην βουλευτή και υποψηφίου στη λίστα.

ΜΜΕ: Το μπλοκ Άιζενκοτ επιδιώκει να ορίσει νέο πρόεδρο της Κνεσέτ με ψήφους αραβικών κομμάτων

Το ισραηλινό αντιπολιτευτικό μπλοκ με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις ψήφους του, μαζί με εκείνες των αραβικών κομμάτων, για να ορίσει νέο πρόεδρο της Κνεσέτ, μια θέση που κατέχει επί του παρόντος ο βουλευτής του Λικούντ, Αμίρ Οχάνα. Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 μετέδωσε την είδηση, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και η αβεβαιότητα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης παραμένει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ακόμη εντοπιστεί κοινός υποψήφιος, αν και ο Όντεντ Φόρερ, βουλευτής του Yisrael Beytenu, και ο Ελαζάρ Στερν, της λίστας Γιασάρ, έχουν αναφερθεί ως πιθανές επιλογές.

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