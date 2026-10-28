To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

Snapshot εκλογικός συνασπισμός του Νετανιάχου προηγείται με 53 έδρες, ενώ το μπλοκ του Άιζενκοτ συγκεντρώνει 48 έδρες, χωρίς να εξασφαλίζει πλειοψηφία 61 εδρών.

Παραμένουν περίπου 500.000 ψήφοι εκτός εκλογικού τμήματος που μπορεί να επηρεάσουν ελαφρώς την κατανομή εδρών, αλλά όχι τον συνολικό συσχετισμό δυνάμεων.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα πριν αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ υπάρχει κίνδυνος νέων εκλογών αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία.

Ο Νετανιάχου επιδιώκει ισχυρή δεξιά κυβέρνηση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας με την αντιπολίτευση.

Η αντιπολίτευση αναμένεται να αναλάβει σημαντικές θέσεις στην Κνεσέτ, επιτρέποντας νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως την ίδρυση εξεταστικής επιτροπής για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ο εκλογικός συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκτησε σημαντικό προβάδισμα έναντι του αντιπολιτευόμενου μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ, με καταμετρημένο το 85% των ψήφων.

Ωστόσο, παρότι ο Νετανιάχου ξεπέρασε τις επιδόσεις που του έδιναν τα exit polls, τα οποία εμφάνιζαν μπροστά τον συνασπισμό του Άιζενκοτ, κανένα από τα δύο μπλοκ δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία των 61 εδρών. Έτσι, προδιαγράφονται εβδομάδες διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου βγαίνει από τις εκλογές αποδυναμωμένος, αλλά παραμένει στο παιχνίδι. Το μπλοκ του οδεύει προς τις 53 έδρες, 11 λιγότερες από όσες διαθέτει σήμερα. Ωστόσο, το μπλοκ του Άιζενκοτ ακολουθεί με 48 έδρες, αφήνοντας και τους δύο χωρίς σαφή εντολή για να ηγηθούν κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε θεωρητικά να σχηματίσει κυβέρνηση με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, τα οποία οδεύουν προς τον αριθμό-ρεκόρ των 19 εδρών. Ένα τέτοιο σενάριο, όμως, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

Η καταμέτρηση ενίσχυσε σημαντικά τη θέση του Νετανιάχου σε σύγκριση με τα πρώτα exit polls, που έδιναν προβάδισμα στο μπλοκ του Άιζενκοτ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Axios, σε σύντομη συνέντευξη την Τετάρτη, ότι αρχικά λάμβανε «εφιαλτικές αναφορές» για τις εκλογικές προοπτικές του Νετανιάχου. Ωστόσο, «τώρα βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση», πρόσθεσε.

«Άκουσα ότι η υποστήριξή μου έκανε μεγάλη διαφορά για τον Μπίμπι», είπε.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να εμπλακεί σε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης ενότητας υπό τον Νετανιάχου, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν το είχε σκεφτεί.

«Θα το εξετάσω», δήλωσε.

Απομένουν περίπου 500.000 ψήφοι στρατιωτών, διπλωματών, κρατουμένων και άλλων εκλογέων που ψήφισαν εκτός του εκλογικού τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Οι ψήφοι αυτές θα μπορούσαν να μεταβάλουν ελαφρώς τον αριθμό των εδρών κάθε μπλοκ ή την κατανομή τους μεταξύ των κομμάτων του. Είναι, όμως, απίθανο να αλλάξουν τον συνολικό συσχετισμό δυνάμεων.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα διαβουλεύσεις με τα κόμματα, προτού αναθέσει στον Νετανιάχου ή στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή ημέρα, για να αποφύγουμε έναν ακόμη εκλογικό γύρο. Γι’ αυτό περιμένω από όλους όσοι έρθουν εδώ να προσέλθουν με ανοιχτό μυαλό», δήλωσε ο Χέρτσογκ την Τετάρτη.

Εάν καμία πλευρά δεν καταφέρει να συγκεντρώσει πλειοψηφία, νέες εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν ακόμη και τον Απρίλιο.

Ο Χέρτσογκ θα μπορούσε να επιχειρήσει να πείσει τον Νετανιάχου και τον Άιζενκοτ να σχηματίσουν κυβέρνηση ενότητας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για αυτή την προοπτική. Το βράδυ της Τρίτης ζήτησε μια «ισχυρή δεξιά κυβέρνηση».

Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα προσπαθήσει να πείσει κάποιον από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να προσχωρήσει στο στρατόπεδό του. Όλοι τους, όμως, είχαν δεσμευτεί δημοσίως πριν από τις εκλογές ότι δεν θα το κάνουν.

Σε ένα άλλο σενάριο, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με εξωτερική στήριξη από τα αραβικά κόμματα. Μια τέτοια κυβέρνηση, όμως, θα μπορούσε να καταρρεύσει γρήγορα και να οδηγήσει σε νίκη του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές.

Από την άλλη πλευρά, η παραμονή του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία με μεταβατική κυβέρνηση έως τις επόμενες εκλογές θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε εκλογική ήττα της αντιπολίτευσης. Θα έδινε στο μπλοκ του περισσότερο χρόνο για να οργανωθεί και να αμβλύνει τις εσωτερικές του διαφωνίες.

Για τον Νετανιάχου, η παραμονή στην πρωθυπουργία μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών θα μπορούσε να αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Θα διατηρούσε σχεδόν πλήρεις εξουσίες στη διαχείριση της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ, καθώς και τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέο πόλεμο κατά του Ιράν.

Η αντιπολίτευση πιθανότατα θα αναλάβει καίριες θέσεις στην Κνεσέτ μετά την ορκωμοσία της νέας Βουλής την επόμενη εβδομάδα.

Αυτό θα επέτρεπε στον Άιζενκοτ και στους συμμάχους του να εκλέξουν πρόεδρο της Κνεσέτ, να ελέγξουν τη νομοθετική ατζέντα και να ψηφίσουν νόμους στους οποίους συμφωνούν, όπως τη συγκρότηση εθνικής εξεταστικής επιτροπής για τις αστοχίες στον τομέα της ασφάλειας που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Τα αραβικά κόμματα έτοιμα να στηρίξουν τον Άιζενκοτ

Ο επικεφαλής της Αραβικής Κοινής Λίστας δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει εξωτερική υποστήριξη σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ.

«Δεν βλέπουμε την πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε έναν ισραηλινό κυβερνητικό συνασπισμό υπό τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη» και άλλα ζητήματα, δήλωσε ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν της Κοινής Λίστας.

«Ωστόσο, με στόχο την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, θα ήταν δυνατό για εμάς να υποστηρίξουμε μια εναλλακτική κυβέρνηση εκτός του συνασπισμού», διαβεβαίωσε.

Η Κοινή Λίστα κέρδισε 12 έδρες στις εκλογές της Τρίτης, ενώ η άλλη αραβική ομάδα, η Ράαμ, έλαβε επτά. Μαζί, θα μπορούσαν θεωρητικά να δώσουν στο αντιπολιτευτικό μπλοκ, το οποίο σήμερα έχει 48 έδρες, την πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Ο Χέρτζογκ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου και Άιζενκοτ

Το Channel 11 αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται να συναντηθεί ξεχωριστά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γκάντι Άιζενκοτ τις επόμενες ημέρες, ακόμη και πριν από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων και την έναρξη των διαβουλεύσεων, για να ξεκινήσει ο έλεγχος της σκοπιμότητας μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Λικούντ: «Οι εκλογές κλάπηκαν από αραβικά κόμματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία»

«Οι εκλογές κλάπηκαν από αραβικά κόμματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους μέσω σοβαρών ποινικών αδικημάτων όπως δωροδοκία, απειλές, βία, πλαστογραφία και χρήση απαγορευμένου λογισμικού για την προσέλκυση ψηφοφόρων».

Το κόμμα Λικούντ το δήλωσε αυτό σε ανακοίνωσή του, ισχυριζόμενο ότι το κόμμα του πρωθυπουργού Νετανιάχου «παρέχει στην αστυνομία, το Σιν Μπετ και την Εκλογική Επιτροπή εκατοντάδες μαρτυρίες και στοιχεία εκλογικής απάτης σε πολλά αραβικά εκλογικά τμήματα: χιλιάδες φακέλους που περιέχουν μετρητά και προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια, απειλές και βία κατά των αξιωματούχων των εκλογικών τμημάτων».

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