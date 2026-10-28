Βρετανία: Έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών για να ενισχυθούν τα νοικοκυριά στον νέο προϋπολογισμό

Snapshot Από τον Ιανουάριο του 2027 θα επιβληθεί έκτακτη φορολόγηση 6% στις τράπεζες για 15 μήνες, με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

Τα επιπλέον έσοδα από τον φόρο, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών, θα χρηματοδοτήσουν άμεση οικονομική βοήθεια 100 λιρών σε περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αγγλία.

Η βοήθεια απευθύνεται σε νοικοκυριά με κατοικίες χαμηλής ή μεσαίας αξίας και θα καταβληθεί απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Παρατείνονται οι φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα μέχρι το τέλος Ιουνίου και καταργούνται τα πάγια τέλη στους λογαριασμούς φυσικού αερίου το 2024.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε τις προκλήσεις από τις διεθνείς κρίσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν την οικονομία της Βρετανίας. Snapshot powered by AI

Τον πρώτο προϋπολογισμό του 2027 κλήθηκε να παρουσιάσει σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, σε μία περίοδο διαρκούς αστάθειας και εκλογών.

Ανάμεσα σε άλλα μέτρα, το κόμμα των Εργατικών αποφάσισε να αυξήσει την έκτακτη φορολογία στις τράπεζες, ώστε να χρηματοδοτηθούν στοχευμένες ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά, κυρίως για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών καταιγίδων, βασίζομαι στις τράπεζές μας για να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθεί μια μικρή ανάσα για τις βρετανικές οικογένειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος παρουσίασε τον προϋπολογισμό στους βουλευτές.

Αυτός ο πρόσθετος φόρος, που ορίσθηκε στο 8% το 2016 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 3% το 2023, θα αυξηθεί στο 6% για 15 μήνες από τον Ιανουάριο, με αναμενόμενα επιπλέον έσοδα 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών (1,79 δισεκατομμύριο ευρώ).

Το γεγονός ότι η αύξηση αυτή είναι μικρότερη απ' όσο φοβούνταν οι τράπεζες έκανε να αυξηθούν οι τιμές των μετοχών των περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι εισηγμένα στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων οι Barclays και NatWest.

Τα νέα έσοδα θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση μιας άμεσης αρωγής 100 λιρών σε περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αγγλία ώστε να αντισταθμισθεί ένα μέρος της ανόδου των τιμών της ενέργειας στη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Η βοήθεια αυτή, η οποία προορίζεται για νοικοκυριά που ζουν σε κατοικίες χαμηλής ή μεσαίας αξίας, θα καταβληθεί «απ' ευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους», υποσχέθηκε ο υπουργός.

Ο Τζον Χίλι παρέτεινε επίσης μέχρι το τέλος Ιουνίου τις φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα και ανακοίνωσε την κατάργηση των παγίων τελών στους λογαριασμούς φυσικού αερίου το επόμενο έτος. Η κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία ισχύει από τον Οκτώβριο, θα παραταθεί εξάλλου μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στην ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις «εμπορικές εντάσεις», «την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία» και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να περιγράψει τις κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η βρετανική οικονομία.

Διαβάστε επίσης