Ο χορός του βασιλιά: Ο Κάρολος διασκέδασε στις Μπαχάμες στους ρυθμούς του Junkanoo

Snapshot Ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στον ρυθμό της παραδοσιακής παρέλασης Junkanoo στο Νασάου κατά την επίσκεψή του στις Μπαχάμες.

Το Junkanoo είναι σημαντική πολιτιστική παράδοση των Μπαχαμών με μουσική, χορό και πολύχρωμες φορεσιές, κυρίως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η επίσκεψη του Καρόλου είναι η πρώτη επίσημη μετά την ανάληψη του θρόνου, ενώ είχε επισκεφθεί τα νησιά το 1973 ως πρίγκιπας της Ουαλίας.

Ο βασιλιάς αναφέρθηκε στις αδικίες του παρελθόντος σχετικά με τη δουλεία και την αποικιοκρατία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μικρή διαμαρτυρία με αίτημα αποζημιώσεις για τη δουλεία. Snapshot powered by AI

Στους ρυθμούς από τις Μπαχάμες παρασύρθηκε ο βασιλιάς Κάρολος κατά την επίσκεψή του στο Νασάου, όταν βρέθηκε ανάμεσα σε χορευτές και μουσικούς που συμμετείχαν σε παραδοσιακή παρέλαση Junkanoo.

Ο Κάρολος παρακολουθούσε την εκδήλωση όταν του έδωσαν παραδοσιακά κουδούνια στα χρώματα της σημαίας της χώρας. Τα πήρε στα χέρια του και άρχισε να χορεύει στον ρυθμό της μουσικής, χαμογελώντας καθώς γύρω του οι συμμετέχοντες συνέχιζαν την παρέλαση με τις εντυπωσιακές στολές και τα κρουστά.

Το Junkanoo είναι μία από τις πιο γνωστές παραδόσεις των Μπαχαμών, με μουσική, χορό, τύμπανα, κουδούνια και πολύχρωμες φορεσιές. Οι μεγαλύτερες παρελάσεις πραγματοποιούνται συνήθως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όμως μικρότερες εκδηλώσεις διοργανώνονται και σε επίσημες επισκέψεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στις Μπαχάμες στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στη χώρα μετά την άνοδό του στον θρόνο. Είχε επισκεφθεί ξανά τα νησιά το 1973, όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας, για τους εορτασμούς της ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.

Κατά την επίσκεψή του αναφέρθηκε και στο παρελθόν της δουλείας και της αποικιοκρατίας, μιλώντας για τις «αδικίες του παρελθόντος». Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μικρή διαμαρτυρία με αίτημα την καταβολή αποζημιώσεων για τη δουλεία.

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