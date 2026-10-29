Στενά του Ορμούζ: Τρία τάνκερ έπεσαν σε νάρκες και πήραν φωτιά, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Snapshot Τρία τάνκερ πήραν φωτιά στο Στενό του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Τα πλοία χρησιμοποιούσαν τη νότια διαδρομή, για την οποία δεν υπήρχε άδεια διέλευσης, και απενεργοποίησαν ραντάρ και συστήματα πλοήγησης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τους πλοιοκτήτες και τα πληρώματα για την περιβαλλοντική μόλυνση και προειδοποίησαν για αποφασιστική αντιμετώπιση προκλητικών ενεργειών.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε πυρκαγιά σε πλοίο στο ίδιο σημείο, αλλά δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κάποιο από τα τρία τάνκερ.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και στοχοθετεί πλοία που διέρχονται χωρίς άδεια, ενώ η CENTCOM υποστηρίζει ότι καθάρισε τις βασικές διαδρομές από νάρκες. Snapshot powered by AI

Τρία τάνκερ πήραν φωτιά κατά τη διάρκεια της διέλευσής τους από τα Στενά του Ορμούζ, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι τα δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούσαν τη νότια διαδρομή, για την οποία δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης και παρέμεναν στις νότιες ακτές του Ορμούζ μετά την πυρκαγιά.

«Τα δεξαμενόπλοια απενεργοποίησαν όλα τα ραντάρ και τα συστήματα πλοήγησής τους και προσπαθούσαν να φύγουν από τη μη εξουσιοδοτημένη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών επισήμανε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετά την πυρκαγιά στα πλοία και ανέφερε ότι «η μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ έχει μολυνθεί και οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των πλοίων φέρουν την ευθύνη για τη διέλευσή τους από αυτές τις διαδρομές».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους παράγοντες της ναυτιλίας να «μην δίνουν σημασία στις ψευδαισθήσεις του CENTCOM (σ.σ. Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) στον κυβερνοχώρο». Και πρόσθεσαν ότι «οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια» θα αντιμετωπιστεί «αποφασιστικά».

Ταυτόχρονα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Στενό του Ορμούζ, στα ανοικτά του Ομάν. Δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για ένα από τα τρία πλοία στα οποία αναφέρθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», είχε επισημάνει η UKMTO.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν το ξέσπασμα του πολέμου.

Η Τεχεράνη στοχοθετεί τακτικά πλοία τα οποία προσπαθούν να διασχίσουν το Στενό χωρίς την άδειά της πλέοντας κοντά στις ακτές του Ομάν.Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) πρόσφατα είχε ανακοινώσει ότι από το καλοκαίρι έχει βοηθήσει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν 1,5 δισεκ. βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρακάμπτοντας τον ιρανικό αποκλεισμό.

Στο Χ η CENTCOM διαβεβαιώνει ότι «οι βασικές διαδρομές έχουν καθαριστεί από τις ιρανικές νάρκες». «Η μη εγκεκριμένη διαδρομή είναι ναρκοθετημένη, οι πλοιοκτήτες και τα πληρώματα είναι υπεύθυνα για τη διέλευσή τους από αυτές τις διαδρομές και δεν θα πρέπει να δίνουν σημασία στις ανοησίες της CENTCOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», απάντησαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.

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