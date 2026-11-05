«Δεν με ενδιαφέρει τι ερωτήσεις κάνετε»: Η viral συζήτηση του Ελ- Σαγιέντ με δημοσιογράφο

Snapshot Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφου του Sky News.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ελ-Σαγιέντ και του δημοσιογράφου έγινε viral, με το βίντεο να συγκεντρώνει πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές στο X. Snapshot powered by AI

Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ- Σαγιέντ σημείωσε μία σημαντική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής του Μίσιγκαν.

Εκτός από την εκλογική του νίκη, ωστόσο, την επικαιρότητα απασχόλησαν ορισμένες εκ των δηλώσεών του, με έναν διάλογο που πραγματοποίησε ο Ελ- Σαγιέντ με τον ανταποκριτή του Sky News, Τζέιμς Μάθιους να γίνεται viral.

Στο βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές στο X, ο Ελ-Σαγιέντ έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό ανταποκριτή του Sky News, λέγοντάς του ότι δεν πρόκειται να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

«Σταματήσετε να με καταδιώκετε»

«Είστε εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Μίσιγκαν; Είστε εγγεγραμμένος για να ψηφίσετε;», ρωτάει ο Ελ-Σαγιέντ τον δημοσιογράφο, με τον Μάθιους να απαντά πως όχι.

«Τότε γιατί να με νοιάζει να κάνω μια κουβέντα μαζί σας; Απλώς εξηγήστε μου, γιατί να με νοιάζει να κάνω μια κουβέντα μαζί σας;», αναφέρει ο Ελ-Σαγιέντ.

Michigan's Democratic candidate for Senate Abdul El-Sayed confronted @jamesmatthewsky, telling him he wouldn't answer his questions as he wants "zero" votes in the UK. Watch the heated exchange between the two. Watch our live coverage of the US midterms➡️ https://t.co/hrELyhg17W — Sky News (@SkyNews) November 3, 2026

Όταν ο Μάθιους επικαλείται την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος, ο Ελ-Σαγιέντ απαντά: «Είστε δημοσιογράφος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε πόσες ψήφους θέλω να πάρω στο Ηνωμένο Βασίλειο; Μηδέν. Δεν πρόκειται ποτέ να βάλω υποψηφιότητα για αξίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε ή τι ερωτήσεις κάνετε.»

Στη συνέχεια, ο Μάθιους διαμαρτύρεται λέγοντας ότι οι αμερικανικές εκλογές ενδιαφέρουν «όλο τον κόσμο», με τον Ελ-Σαγιέντ να ανταπαντά: «Ναι, και εσείς σε ποια χώρα βρίσκεστε; Σε ποια χώρα είστε;».

Ο Μάθιους εξηγεί ότι εδρεύει στις ΗΠΑ και έχει διεθνές κοινό, ωθώντας τον Ελ-Σαγιέντ να απαντήσει: «Το Sky News δεν προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προβάλλεται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.» Όταν ο Μάθιους διαφωνεί, ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής προσθέτει: «Σαν να το βλέπουν πέντε άνθρωποι».

Οι δύο άνδρες μιλούσαν συνεχώς ο ένας πάνω στον άλλον κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, με τον Ελ-Σαγιέντ να βάζει δύο φορές τα χέρια του στους ώμους του Μάθιους και, σε κάποιο σημείο, να χειροκροτά ενώ μιλούσε για να τονίσει τη θέση του.

Η αντιπαράθεση ολοκληρώνεται με τον Ελ-Σαγιέντ να δηλώνει: «Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που με ενδιαφέρει να απαντήσω για τους τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, σας παρακαλώ να σταματήσετε να με καταδιώκετε, σας παρακαλώ».

Ο Μάθιους αρνείται ότι τον καταδιώκει, απαντώντας: «Αμπντούλ, δεν σε καταδιώκω. Ερωτήσεις σου κάνω».

Η προηγούμενη συνάντηση του Ελ -Σαγιέντ με τον Μάθιους

Ο Ελ – Σαγιέντ δέχθηκε έντονη κριτική στα social media για το βίντεο αυτό.

«Για έναν πολιτικό που συνήθως πατάει γερά στα πόδια του στις επαφές του με τα μέσα ενημέρωσης, αυτό φάνηκε σαν ατόπημα», σχολίασε ο ίδιος ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, ένα άλλο βίντεο, το οποίο είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν από δύο μήνες, επανήλθε στη διαδικτυακή επικαιρότητα.

Στο απόσπασμα αυτό, ο Μάθιους πλησιάζει τον Ελ-Σαγιέντ καθώς εκείνος βγαίνει από ένα αυτοκίνητο και κατευθύνεται προς ένα κτίριο.

Αφού συστήνεται, ο Μάθιους απευθύνει γρήγορα ορισμένες ερωτήσεις στον πολιτικό, λέγοντας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι είστε δώρο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τι απαντάτε σε αυτό;»

Αφού αρχικά αρνείται να απαντήσει, ο Ελ-Σαγιέντ αναφέρει: «Είμαι δώρο για την πολιτεία του Μίσιγκαν, Θεού θέλοντος, και ελπίζω να κερδίσω τις εκλογές.»

Στη συνέχεια, ο Μάθιους ρωτά: «Και (ο Τραμπ) λέει, με το συμπάθιο για τη φράση, ότι "είστε γεμάτος σκατά". Τι έχετε να πείτε για αυτό;», με τον Ελ-Σαγιέντ να απαντά: «Τουλάχιστον εγώ δεν αφήνω τα δικά μου στη μέση του Οβάλ Γραφείου»

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