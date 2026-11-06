Η «γοργόνα» που κορόιδεψε τον κόσμο: Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια για το αλλόκοτο πλάσμα

Snapshot Η Γοργόνα των Φίτζι ήταν μια κατασκευασμένη φάρσα που συνέθετε κορμό πιθήκου με ουρά ψαριού και όχι πραγματικό βιολογικό πλάσμα.

Το πλάσμα προωθήθηκε τον 19ο αιώνα ως απόδειξη μυστηριώδους πλάσματος και πιθανώς «χαμένου κρίκου» μεταξύ ανθρώπων και υδρόβιων ζώων.

Ο σόουμαν PT Barnum μετέφερε την γοργόνα στην Αμερική και συνέχισε να υποστηρίζει την αυθεντικότητά της παρά τις αμφιβολίες επιστημόνων.

Η φάρσα προκάλεσε έντονες πνευματικές συζητήσεις στην Αμερική σχετικά με την εξέλιξη και την επιστήμη κατά τη βικτωριανή εποχή.

Σαρώσεις σε δείγματα της γοργόνας αποκάλυψαν ότι περιείχαν στοιχεία ψαριού, πιθήκου και ερπετού, επιβεβαιώνοντας την τεχνητή σύνθεσή της. Snapshot powered by AI

Ένα παράξενο πλάσμα που έμοιαζε με γοργόνα, έκανε τον κόσμο να πιστέψει ότι ίσως οι μύθοι να έχουν κάποια δόση αλήθεια.

Το παράξενο αυτό δείγμα, που έμοιαζε μισό σαν άνθρωπος, μισό ψάρι, ονομάστηκε Γοργόνατων Φίτζι, και γνώρισε μεγάλη δόξα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όπου προωθήθηκε ως απόδειξη ενός μυστηριώδους πλάσματος που κρύβεται κάτω από τα κύματα.

Κάποιοι μάλιστα το χαιρέτισαν ως πιθανό «χαμένο κρίκο» μεταξύ ανθρώπων και υδρόβιων ζώων σε μια εποχή που οι επιστήμονες αντιμετώπιζαν νέες ιδέες για την εξέλιξη.

Αλλά σύμφωνα με τον Jack Daly, λέκτορα γραφής και ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Boulder, το πλάσμα δεν ήταν ποτέ μια γνήσια βιολογική παραδοξότητα.

Αντίθετα, ήταν μια προσεκτικά κατασκευασμένη φάρσα που δημιουργήθηκε με τη ραφή του κορμού ενός νεαρού πιθήκου με την ουρά ενός ψαριού.

«Η Γοργόνα των Φίτζι, καθώς συνδύαζε ανθρώπινα και ζωικά χαρακτηριστικά, λαογραφία και επιστήμη, θέαμα και εμπειρισμό, δείχνει πώς μια τερατώδης φάρσα ενέπνευσε έντονες πνευματικές συζητήσεις στην Αμερική του 19ου αιώνα», έγραψε στο The Conversation.

Η Γοργόνα των Φίτζι μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Αμερική το 1800 από τον σόουμαν PT Barnum. Σκόπιμα τρομακτικό και με ελάχιστη ομοιότητα με τις όμορφες γοργόνες της λαογραφίας.

Ο Barnum το περιέγραψε κάποτε ως «ένα άσχημο ξεραμένο, μαύρο μικροσκοπικό δείγμα, μήκους περίπου τριών μέτρων - το στόμα του ήταν ανοιχτό, η ουρά του αναποδογυρισμένη και τα χέρια του σηκωμένα, δίνοντάς του την εντύπωση ότι πέθανε με μεγάλη αγωνία».

Όμως τότε, πολλοί ήταν πρόθυμοι να πιστέψουν τους πιο παράλογους ισχυρισμούς και η ψεύτικη γοργόνα έκανε παγκόσμια αίσθηση και προσέλκυσε τεράστια πλήθη, ως αυθεντική ανακάλυψη.

Η λεπτομερής εξέταση έδειξε ότι πρόκειται για ένα τεχνητό δημιούργημα που συναρμολογήθηκε από υπολείμματα διαφορετικών ζώων.

«Οι γοργόνες των Φίτζι, όπως εμφανίζονται στην Αμερική, είναι χαρακτηριστικές μιας «γκάφας παράπλευρης παράστασης» που ενδιέφερε το βικτωριανό κοινό λόγω συζητήσεων για την εξέλιξη και την επιστήμη», κατέληξε ο Daly.

Ένα απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Barnum αποκαλύπτει ακόμη και πώς ζήτησε τη γνώμη ενός φυσιοδίφη για τη γνησιότητα του πλάσματος.

«Απάντησε ότι δεν μπορούσε να διανοηθεί πώς κατασκευάστηκε. γιατί ποτέ δεν γνώρισε έναν πίθηκο με τόσο περίεργα δόντια, άκρα κ.λπ., ούτε είχε γνωρίσει ένα ψάρι με τόσο περίεργα πτερύγια», έγραψε ο Barnum.

Παρά τη γνώμη του φυσιοδίφη, ο Barnum εξήγησε ότι αποφάσισε να «πιστέψει στη γοργόνα» – και συνέχισε να κοροϊδεύει την υπόλοιπη Αμερική.

Οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως σε μια ξεχωριστή γοργόνα των Φίτζι αποκάλυψαν ότι ήταν εν μέρει ψάρι, εν μέρει πίθηκος και εν μέρει ερπετό.

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