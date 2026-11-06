Κένυα: Σε 200 χρόνια καταδικάστηκε ο ηγέτης της αίρεσης για τις 191 δολοφονίες - Τα 190 παιδιά

Είχε πείσει τους οπαδούς τους να αφήσουν τα παιδιά νηστικά 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κένυα: Σε 200 χρόνια καταδικάστηκε ο ηγέτης της αίρεσης για τις 191 δολοφονίες - Τα 190 παιδιά
Ο πάστορας της Εκκλησίας «Good News International», Πολ Μακένζι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία 190 παιδιών και ενός ενήλικα, αντιδρά ενώ αναμένει την έκδοση της ποινής του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μομπάσα, στην Μομπάσα της Κένυας,...
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  • Ο Πολ Μακένζι, ηγέτης αίρεσης στην Κένυα, καταδικάστηκε σε 200 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία 191 ανθρώπων, εκ των οποίων 190 ήταν παιδιά.
  • Ο Μακένζι είχε πείσει τους οπαδούς του να μετακομίσουν στο δάσος Shakahola και να νηστέψουν, υπόσχοντας πνευματική σωτηρία.
  • Η καταδίκη αφορά δολοφονίες που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2023, με 28 συγκατηγορούμενους να τιμωρούνται επίσης.
  • Παρά την αίτηση των εισαγγελέων για θανατική ποινή, η Κένυα δεν εκτελεί θανατικές καταδίκες από το 1987.
  • Εκατοντάδες πτώματα έχουν ανασυρθεί από την περιοχή της αίρεσης, με τον συνολικό αριθμό νεκρών να φτάνει τους 429 το 2024.
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Ο Πολ Μακένζι, ο ηγέτης της αίρεσης πίσω από την τρομακτική λατρεία πείνας στο δάσος Shakahola της Κένυας, καταδικάστηκε σε 200 χρόνια στη φυλακή την Παρασκευή (06 Νοεμβρίου) για τη δολοφονία 191 ανθρώπων, εκ των οποίων τα 190 παιδιά..

Ο Μακένζι, ιδρυτής της Διεθνούς Εκκλησίας των Καλών Ειδήσεων, είχε πείσει τους οπαδούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακομίσουν στο δάσος Shakahola στην ανατολική Κένυα, υποσχόμενος ότι η νηστεία εκεί θα τους έφερνε πιο κοντά στον Θεό και θα τους προετοίμαζε για τον παράδεισο.

Ο Μακένζι καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τις 191 δολοφονίες, μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2023, μαζί με 28 συγκατηγορούμενους και σήμερα ανακοινώθηκαν οι ποινές τους.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη θανατική ποινή για τον Μακένζι και την ισόβια κάθειρξη για τους συγκατηγορούμενούς του. Ο νόμος της Κένυας προβλέπει τη θανατική ποινή, αλλά η χώρα δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από το 1987.

Ο δικηγόρος του είπε ότι θα ασκήσει έφεση. Αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία, τις οποίες αρνείται.

Εκατοντάδες πτώματα έχουν ανασυρθεί από το 2023 στη βάση της αίρεσης κοντά στο παράκτιο θέρετρο Μαλίντι, σε αυτό που έγινε γνωστό ως η σφαγή στο δάσος Shakahola. Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας ανέφερε τον αριθμό των νεκρών σε 429 το 2024 και ορισμένα θύματα παραμένουν άγνωστα.

Ο Μακένζι συνελήφθη τον Απρίλιο του 2023 αφού μια ομάδα δικαιωμάτων ειδοποίησε τις αρχές και ορισμένοι οπαδοί διασώθηκαν από το ράντσο 325 εκταρίων στο δάσος Shakahola.

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