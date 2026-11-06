Ο ηγέτης της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης» αντιμετωπίζει θανατική ποινή για τη δολοφονία 190 παιδιών

Snapshot Ο Πολ Μακένζι και 27 συνεργοί του καταδικάστηκαν για τη δολοφονία 191 ανθρώπων, κυρίως παιδιών.

Ανάγκασαν τα θύματά τους να λιμοκτονήσουν για «να συναντήσουν τον Ιησού».

Η αίρεση «Ημέρα της Κρίσης» λειτουργούσε ανεξέλεγκτα επί 16 χρόνια στην Κένυα, προσελκύοντας χιλιάδες ακολούθους.

Οι θάνατοι προήλθαν από λιμοκτονία, ασφυξία, στραγγαλισμό και τραύματα, ενώ οι ταφές στο δάσος Σακαχόλα ονομάζονταν «γάμοι» και θεωρούνταν θρησκευτική τελετή. Snapshot powered by AI

Δικαστήριο στην Κένυα πρόκειται σύντομα να καταδικάσει τον ηγέτη της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης», Πολ Μακένζι, για τη δολοφονία 191 ανθρώπων – όλοι πλην ενός παιδιά.

Ο Μακένζι και άλλα 27 άτομα κρίθηκαν ένοχοι για τους θανάτους τους, με τον ίδιο να δίνει εντολή σε μέλη της αίρεσης να αφήσουν τα παιδιά τους να λιμοκτονήσουν προκειμένου να «συναντήσουν τον Ιησού».

Η ύπαρξη της αίρεσης αποκαλύφθηκε το 2023, αφού οι Αρχές ανακάλυψαν περισσότερα από 400 πτώματα σε ρηχούς τάφους στο δάσος Σακαχόλα.

Ενόψει της καταδίκης, οι εισαγγελείς στο δικαστήριο της Μομπάσα ζήτησαν τη θανατική ποινή για τον Μακένζι λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων, καθώς και ποινές ισόβιας κάθειρξης για τους συγκατηγορουμένους του.

Πριν καταδικαστούν στις 19 Οκτωβρίου, είχαν δηλώσει όλοι αθώοι, επιμένοντας ότι δεν εξανάγκασαν κανέναν να πεθάνει.

Πίστευαν ότι ήταν το «φερέφωνο» του Ιησού

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι ακόλουθοι του Μακένζι πίστευαν ότι ήταν «το φερέφωνο του Ιησού».

Αναφέρθηκε, επίσης, πως όσοι εναντιώθηκαν στα κηρύγματα και τις εντολές του, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου.

Ένας από τους συγκατηγορουμένους του δήλωσε ότι είχε πει στους ακολούθους του πως όποιος «αντιστεκόταν στην οδηγία (του Μακένζι) για νηστεία έπρεπε να αναγκαστεί να πάει στον παράδεισο με κλωτσιές και γροθιές».

Οι ταφές μέσα στο δάσος Σακαχόλα, το οποίο ήταν η έδρα της αίρεσης, ονομάζονταν «γάμοι» και όσοι πέθαιναν «γιορτάζονταν ως παντρεμένοι με τον Ιησού», ανέφερε η δικαστής.

Πέθαναν από λιμοκτονία, στραγγαλισμό ή τραύματα

Κατά την ανακοίνωση της καταδίκης, η δικαστής διαπίστωσε ότι οι θάνατοι προήλθαν από ένα οργανωμένο σύστημα, το οποίο περιλάμβανε θρησκευτικές διδασκαλίες και οδηγίες που υποχρέωναν τους ακολούθους να κάνουν νηστεία μέχρι θανάτου.

Οι νεκροψίες που διεξήγαγαν στα θύματα έδειξαν ως αιτία θανάτου τη λιμοκτονία για τα περισσότερα θύματα, ενώ άλλα πέθαναν από ασφυξία, στραγγαλισμό ή τραύματα στο κεφάλι.

Ορισμένες σοροί είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο αποσύνθεσης που δεν ήταν δυνατόν στις Αρχές να προσδιορίσουν τα αίτια του θανάτου τους. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα εκ των θυμάτων βρέθηκαν όσο ήταν ακόμα εν ζωή, πέθαναν λίγο μετά τη διάσωσή τους, επειδή ήταν εξαιρετικά υποσιτισμένα.

Αν και ο Μακένζι και οι συγκατηγορούμενοί του καταδικάστηκαν μόνο για τα 191 θύματα από τα περισσότερα από 400 πτώματα που ανασύρθηκαν από το δάσος.

Ανεξέλεγκτη για 16 χρόνια η αίρεση

Η σοβαρότητα της υπόθεσης ώθησε τον πρόεδρο της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, να συστήσει εξεταστική επιτροπή, αν και αυτή κηρύχθηκε αργότερα αντισυνταγματική.

Έρευνες από τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KNCHR) αποκάλυψαν ότι η τοπική διοίκηση και οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου έκαναν επανειλημμένα τα στραβά μάτια στις δραστηριότητες της λατρείας.

Ο Πολ Μακένζι είχε συλληφθεί προηγουμένως και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων.

Η αίρεση ιδρύθηκε το 2003 και επί 16 χρόνια μεγάλωνε σε δημοτικότητα, προσελκύοντας χιλιάδες ακολούθους στα παραρτήματά της σε όλη την Κένυα.

Η εκκλησία της «Ημέρας της Κρίσης» λειτουργούσε τηλεοπτικό σταθμό με την ονομασία Times TV, ο οποίος μετέδιδε τα κηρύγματά του από την εκκλησία του στο Μαλίντι.

Τα κηρύγματά του για τις Έσχατες Ημέρες περιλάμβαναν θεωρίες συνωμοσίας που περιέγραφαν την εκπαίδευση ως «κακό», τη υγειονομική περίθαλψη ως «ενάντια στο δόγμα» και τις ψηφιακές ταυτότητες ως «το χάραγμα του διαβόλου».

Η κεντρική εκκλησία έκλεισε το 2019 και ο Μακένζι μετακόμισε στο δάσος Σακαχόλα, ενθαρρύνοντας τους πιστούς του να τον ακολουθήσουν.

Οι θάνατοι στο Σακαχόλα έριξαν το φως της δημοσιότητας στην έλλειψη εποπτείας των ανεξέλεγκτων θρησκευτικών αιρέσεων και στο πώς αυτές παραμένουν ανεξέλεγκτες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

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