Γαλλία: Τροχαίο με λεωφορείο - Νεκρό 7χρονο κορίτσι - Ο οδηγός φέρεται να «κοιμήθηκε» στο τιμόνι

Ένα επτάχρονο κορίτσι και ένας 18χρονος άνδρας έχασαν τη ζωή τους

Μάνος Χατζηγιάννης

Γαλλία: Τροχαίο με λεωφορείο - Νεκρό 7χρονο κορίτσι - Ο οδηγός φέρεται να «κοιμήθηκε» στο τιμόνι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη Γαλλία προκάλεσε τον θάνατο ενός 7χρονου κοριτσιού και ενός 18χρονου άνδρα, ενώ 16 άτομα τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά.
  • Ο 26χρονος οδηγός του λεωφορείου δήλωσε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικά, και χρησιμοποιούσε cruise control σε δρόμο με όριο 70 χλμ./ώρα.
  • Το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο, χτύπησε σε δέντρα και έπεσε σε χαράδρα, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος και την κατάσταση του οχήματος.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Λυών και του Μπουργκ-αν-Μπρες, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη συμπαράσταση του έθνους προς τα θύματα και ευχαρίστησε τις ομάδες διάσωσης.
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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με ένα λεωφορείο στη Γαλλία.

Το λεωφορείο, που μετέφερε ενήλικες και περίπου δεκαπέντε μαθητές, βγήκε από τον δρόμο το πρωί της Παρασκευής νότια του Μπουργκ-αν-Μπρες (Αιν), οδηγώντας στο θάνατο δύο νέους και τραυματίζοντας 16 άλλους, τρεις εκ των οποίων σοβαρά.

Συγκεκριμένα ένα επτάχρονο κορίτσι και ένας 18χρονος άνδρας έχασαν τη ζωή τους.

Νοσηλευόμενος και υπό κράτηση, ο οδηγός του λεωφορείου που ενεπλάκη στο ατύχημα δήλωσε κατά την αρχική του ανάκριση ότι είχε αποκοιμηθεί πριν διασχίσει τον δρόμο και ξύπνησε στην άλλη πλευρά, ανακοίνωσε η Karine Malara, εισαγγελέας του Bourg-en-Bresse. Τα αρχικά τεστ για αλκοόλ και ναρκωτικά ήταν αρνητικά. Ο οδηγός δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε cruise control σε αυτό το τμήμα του δρόμου, όπου το όριο ταχύτητας είναι 70 χλμ./ώρα.

Το περιφερειακό λεωφορείο, που ταξίδευε από τη Λυών προς το Μπουργκ-αν-Μπρες, βγήκε από τις γραμμές του δρόμου γύρω στις 7:30 π.μ., χτύπησε σε πολλά δέντρα και στη συνέχεια έπεσε σε χαράδρα. Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του ατυχήματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην κατάσταση του οχήματος και στις καταθέσεις, που έχουν ήδη ληφθεί από τα θύματα .

Το 7χρονο κορίτσι που πέθανε αυτή την Παρασκευή στην περιοχή Ain ήταν βοσνιακής υπηκοότητας και ταξίδευε με τη μητέρα και την αδερφή της στο λεωφορείο. Πήγαινε στο Bourg-en-Bresse για να παραλάβει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα για ανηλίκους.

Όσο για τον 18χρονο που επίσης υπέκυψε στα τραύματά του, ζούσε με την αδερφή του στο Νταγκνέ, στο διαμέρισμα Αίν. Οι γονείς του δεν κατάγονταν από την περιοχή. «Ήταν ένας νεαρός φοιτητής στη Λυών», δήλωσε η εισαγγελέας του Μπουργκ-αν-Μπρες, Καρίν Μαλάρα.

Το προφίλ του οδηγού

Η εισαγγελέας του Bourg-en-Bresse, Karine Malara, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή ότι ο οδηγός του λεωφορείου που ενεπλάκη στο ατύχημα είναι 26 ετών. «Είχε μόνιμη σύμβαση με αυτήν την εταιρεία μόνο για μερικούς μήνες. Ήταν ήδη οδηγός λεωφορείου στο παρελθόν, αλλά σε προσωρινή βάση», εξήγησε. «Μας είπε ότι έφυγε πολύ νωρίς το πρωί. Προφανώς είχε ήδη ολοκληρώσει μια διαδρομή πριν από αυτό το ταξίδι», πρόσθεσε η εισαγγελέας. Υποφέροντας από τραύματα στο πόδι, ο νεαρός άνδρας παραμένει στο νοσοκομείο παρά το γεγονός ότι τέθηκε υπό κράτηση.

Η Karine Malara παρείχε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για τα 49 άτομα που εμπλέκονται στο ατύχημα, 26 ενήλικες και 23 ανήλικοι: τέσσερις νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, δύο εκ των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη για τη ζωή τους κατάσταση. Επιπλέον, 25 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Μαρτυρίες

Τα συντρίμμια του λεωφορείου, με τα σπασμένα παράθυρα, δίνουν μια ιδέα για τη δύναμη της πρόσκρουσης. «Ήταν στο χαντάκι, διέσχισε τον δρόμο και χτύπησε σε ένα δέντρο», εξηγεί ο δήμαρχος Ιβ Κριστέν. Το αμάξωμα αποκολλήθηκε σε όλη την πλευρά του οδηγού.

Μεταφέρθηκαν με αρκετά ελικόπτερα σε νοσοκομεία στη Λυών και στο Μπουρ-αν-Μπρες για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και «για να αποτραπεί ο θάνατος των τραυματιών», επέμεινε ο Υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, κατά την άφιξή του στο σημείο το μεσημέρι.

Ένας μαθητής λυκείου, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο αφηγείται «μια πολύ απότομη στροφή του τιμονιού» και την πτώση «σε ένα χαντάκι» όπου το όχημα έπεσε πάνω σε δέντρα.

Συνηθισμένη να παίρνει το περιφερειακό λεωφορείο που συνδέει τη Λυών με το Μπουρ-αν-Μπρες, μια 17χρονη κοπέλα καθόταν στο πίσω κάθισμα την Παρασκευή. Το λεωφορείο πέρασε την πόλη Λεντ και, λίγο αργότερα, «ο οδηγός έστριψε πολύ απότομα. Ήμασταν στη δεξιά λωρίδα. Ξεφύγαμε στην αριστερή λωρίδα. Στη συνέχεια, τρακάραμε σε ένα χαντάκι», δήλωσε στον Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του AFPTV. «Όλα τα παράθυρα άνοιξαν. Όλοι βγήκαμε από τα παράθυρα ή από τη μέση του λεωφορείου», συνέχισε.

«Το έθνος στέκεται στο πλευρό των θυμάτων», διαβεβαιώνει ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν μοιράστηκε τις σκέψεις του για τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους στο X μετά το τρομερό δυστύχημα με λεωφορείο στην περιοχή Ain . «Το έθνος στέκεται στο πλευρό τους », πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στις ομάδες διάσωσης που κινητοποιήθηκαν.

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