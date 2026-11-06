Τροχαίο στη Γαλλία: Ένας 18χρονος και μία 7χρονη είναι τα θύματα του σχολικού λεωφορείου

Snapshot Δύο άτομα, ένα 7χρονο κορίτσι και ένας 18χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην ανατολική Γαλλία.

Εξήντα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο, εκ των οποίων 16 τραυματίστηκαν και οι τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα συνέβη στις 07:30 σε επαρχιακό δρόμο, όταν το λεωφορείο κατέληξε σε χαντάκι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός, 26 ετών με 18 μήνες εμπειρία, υποβλήθηκε σε αρνητικό αλκοτέστ και απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο για την περιφερειακή αρχή και μετέφερε περίπου 15 μαθητές. Snapshot powered by AI

Ένα 7χρονο κορίτσι και ένας 18χρονος είναι τα δύο θύματα του τροχαίου δυστυχήματος ενός λεωφορείου που μετέφερε και μαθητές, σε περιοχή της ανατολικής Γαλλίας.

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της περιοχής Εν, από το δυστύχημα τραυματίστηκαν συνολικά 16 άνθρωποι, ενώ οι τρεις κρίνονται σε σοβαρή κατάσταση. Συνολικά στο λεωφορείο επέβαιναν 70 άτομα.

Σημειώνεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε στις 07:30 το πρωί της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο 22, όταν το λεωφορείο κατέληξε στο χαντάκι υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες.

Ο οδηγός του λεωφορείου απεγκωβίστηκε τραυματισμένος και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Πρόκειται για έναν άνδρα 26 ετών, ο οποίος είχε προσληφθεί πρόσφατα από την εταιρεία Philibert και είχε 18 μήνες εμπειρία.

«Αυτό το τμήμα του δρόμου δεν είναι επικίνδυνο. Το ατύχημα συνέβη σε μια μικρή στροφή», δήλωσε ο δήμαρχος του Λεντ, Ιβ Κριστέν.

Ο υπουργός Μεταφορών Philippe Tabarot, μετέβη σημείο του δυστυχήματος και δήλωσε ότι «πρόκειται για λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο για την περιφερειακή αρχή και μετέφερε περίπου 15 μαθητές».

«Ως πατέρας, με μικρά παιδιά και ένα παιδί που επιστρέφουν αυτή τη στιγμή από σχολική εκδρομή με λεωφορείο, δεν μπορώ παρά να είμαι βαθιά συγκινημένος από αυτό που συνέβη», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών. «Περίπου δεκαπέντε» μαθητές επέβαιναν στο λεωφορείο. «Ήταν τα πρώτα θύματα αυτού του ατυχήματος», είπε.

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