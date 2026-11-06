Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες

Snapshot Στην περιοχή Λεντ της Γαλλίας, σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, προκαλώντας πολλούς τραυματισμούς.

Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και δύο άτομα υπέστησαν καρδιακή ανακοπή.

Δύο ελικόπτερα και το δημοτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του ατυχήματος.

Ο γειτονικός δήμος φιλοξενεί τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας μεταβαίνει στο σημείο του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε πολλούς μαθητές εξετράπη της πορείας του σήμερα, Παρασκευή, στην περιοχή Λεντ της Γαλλίας, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να τραυματιστούν.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για νεκρούς.

Σύμφωνα με τη Le Parissien, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 7 το πρωί στον επαρχιακό δρόμο D22, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Lent, Yves Christin. Δύο ελικόπτερα έχουν αποσταλεί στην περιοχή, έχει ενεργοποιηθεί το δημοτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ο γειτονικός δήμος αναλαμβάνει τη φιλοξενία των οικογενειών, διευκρινίζει ο δήμαρχος.

Το λεωφορείο «βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε σε ένα δέντρο στο χαντάκι», εξήγησε στο AFP, σημειώνοντας ότι δύο άτομα έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή.

H La Voix de l'Ain , ανέφερε ότι το λεωφορείο ταξίδευε μεταξύ Dompierre-sur-Veyle και Bourg-en-Bresse, μεταφέροντας 70 άτομα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών γυμνασίου και λυκείου.

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαγό, ενημέρωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του περιστατικού.

Ο υπουργός Παιδείας, Έντουαρντ Γκεφρέ δήλωσε στο BFMTV. «Για εμάς, είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, πέφτουν θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Απευθύνω στις οικογένειες τις σκέψεις μου, καθώς και αυτές της κυβέρνησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας».

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