Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa – Ζημιά 118 εκατ. ευρώ από δόλιες συναλλαγές

Κυβερνοεπίθεση, η οποία επέτρεψε την πραγματοποίηση δόλιων συναλλαγών, δέχθηκε η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, όπως ανακοίνωσε η ίδια την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τράπεζας, το περιστατικό βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες της.

Όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Le Télégramme, η οικονομική ζημιά από την επίθεση υπολογίζεται σε 133 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από τις αποκαλύψεις του ZachXBT, Αμερικανού ερευνητή που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις έρευνές του στον τομέα της ασφάλειας των κρυπτονομισμάτων και της ανίχνευσης οικονομικών εγκλημάτων.

Ο ZachXBT είχε αναφέρει αρχικά ότι μια «οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» φέρεται να είχε χάσει 106 εκατομμύρια δολάρια. Την Τρίτη επανήλθε, γνωστοποιώντας ότι εντόπισε επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η υπόθεση αφορούσε τη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa.

Η ανακοίνωση της τράπεζας ότι το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο δεν αναιρεί το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς, ενώ παραμένουν κρίσιμα τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές και για τους μηχανισμούς που επέτρεψαν την κυβερνοεπίθεση.

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