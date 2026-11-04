Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος - Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου

Snapshot Χάκερ άλλαξαν τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο γαλλικό κέντρο αιμοδοσίας από -30°C σε 110°C μέσω του παρόχου ψύξης Coolworld.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 1ης και 2ας Νοεμβρίου 2026 και ανιχνεύθηκε εγκαίρως χωρίς λειτουργικές συνέπειες.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιώσεις για καταστροφή πλάσματος, διακοπή μεταγγίσεων ή βλάβη σε ασθενείς.

Η αναφερόμενη θερμοκρασία 110°C αφορά ρύθμιση ελεγκτή και δεν αποδεικνύει ότι το πλάσμα έφτασε σε αυτή τη θερμοκρασία.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τεχνικά ευρήματα για την ταυτότητα των εισβολέων ή τον τρόπο παραβίασης των συστημάτων. Snapshot powered by AI

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης και θέρμανσης που είναι διασυνδεδεμένα διαδικτυακά, καθώς οι χάκερς δεν δίστασαν να χτυπήσουν το γαλλικό κέντρο αιμοδοσίας.

Σύμφωνα με αποκάλυψη ιστοτόπου που ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια, οι ασυνείδητοι χάκερ άλλαξαν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας στον εξοπλισμό ψύξης που χρησιμοποιείται από το Γαλλικό Κέντρο Αιμοδοσίας, EFS, από περίπου -30°C σε 110°C, αφού στοχοποίησαν τον πάροχο υπηρεσιών ψύξης, Coolworld.

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα μεταξύ 1ης και 2ας Νοεμβρίου 2026, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με το κατεψυγμένο πλάσμα που φυλάσσεται για μεταγγίσεις ασθενών.

Αντιμετωπίστηκε εγκαίρως η επίθεση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε από την Cyberattaque και επικαλείται την εφημερίδα Le Canard enchaîné, εγκαταστάσεις στην Bourgogne-Franche-Comté ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων. Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι το προσωπικό ανίχνευσε εγκαίρως τις ασυνήθιστες θερμοκρασίες και ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε λειτουργικές συνέπειες.

Η Coolworld παρέχει εξοπλισμό ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υπηρεσίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων ψυκτικών δοχείων που χρησιμοποιούνται σε ιατρικά περιβάλλοντα. Ένας τεχνικός σε ετοιμότητα ανέφερε ότι η θερμοκρασία αυξανόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας στις ομάδες να ανταποκριθούν πριν η διακοπή επηρεάσει τις λειτουργίες.

Οι αρχικές πληροφορίες αφορούσαν δείγματα δοτών που διατηρήθηκαν για την παρακολούθηση της ασφάλειας του αίματος. Η EFS αργότερα δήλωσε στο Le Canard enchaîné ότι εμπλέκεται και κατεψυγμένο πλάσμα που προορίζεται για μεταγγίσεις.

Ωστόσο, οι διαθέσιμες αναφορές δεν επιβεβαιώνουν κατεστραμμένο πλάσμα, διακοπή των μεταγγίσεων ή βλάβη στους ασθενείς.

Ο αριθμός των επηρεαζόμενων μονάδων, η διάρκεια της διακοπής και οι θερμοκρασίες που επιτεύχθηκαν πραγματικά μέσα στα αποθηκευμένα προϊόντα παραμένουν άγνωστες. Δεν υπάρχουν δημόσια τεχνικά ευρήματα που να ταυτοποιούν τους εισβολείς ούτε να εξηγούν πώς εισέβαλαν στα συστήματα της Coolworld, ανέφερε η Cyberattaque.

Γαλλικοί καταψύκτες πλάσματος αίματος παραβιάστηκαν

Η αναφερόμενη τιμή των 110°C περιγράφει ένα σημείο ρύθμισης, που σημαίνει τη θερμοκρασία που ζητείται μέσω ενός συστήματος ελέγχου. Δεν αποδεικνύει ότι το εσωτερικό της κατάψυξης, τα δείγματα αίματος ή οι σακούλες πλάσματος έφτασαν σε αυτήν τη θερμοκρασία. Οι ρυθμίσεις του ελεγκτή, οι μετρούμενες θερμοκρασίες αέρα και οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό των αποθηκευμένων προϊόντων είναι ξεχωριστές μετρήσεις.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία επειδή ο κίνδυνος εξαρτάται από τις πραγματικές συνθήκες αποθήκευσης και από το χρονικό διάστημα που τα προϊόντα παρέμειναν εκτός των εγκεκριμένων ορίων. Η αναφορά για το περιστατικό σημειώνει ότι το νωπό κατεψυγμένο πλάσμα απαιτεί αποθήκευση στους -25°C ή χαμηλότερα. Μια παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να καταστήσει τα προσβεβλημένα εφόδια ακατάλληλα για μετάγγιση.

Οι ερευνητές δεν έχουν δημόσια εντοπίσει κάποιο μοντέλο ελεγκτή, κάποιο τρωτό σημείο εκμετάλλευσης ή κάποιο κλεμμένο λογαριασμό συντήρησης. Οι ισχυρισμοί ότι ένα συγκεκριμένο ελάττωμα της Danfoss προκάλεσε αυτό το περιστατικό θα ξεπερνούσαν επομένως τα διαθέσιμα στοιχεία.

Το περιστατικό έρχεται μετά από προηγούμενες επιθέσεις εναντίον συστημάτων ψύξης σούπερ μάρκετ, όπου οι εισβολείς φέρεται να άλλαξαν τις ρυθμίσεις για να επιβάλουν συνεχή απόψυξη.

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