Γαλλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες, οι τρεις σοβαρά, από το δυστύχημα με το λεωφορείο

Snapshot Δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένας ανήλικος, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Άιν της Γαλλίας.

Δεκαέξι άτομα τραυματίστηκαν, με τρεις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το λεωφορείο εξετράπη σε χαντάκι σε μια μικρή στροφή στον επαρχιακό δρόμο 22, χωρίς να θεωρείται επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο επιχείρησαν σωστικά συνεργεία με τέσσερα ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό μετέβη στο σημείο για να συναντήσει τις οικογένειες των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες άφησε πίσω του το δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Άιν στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, το ένα από τα δύο θύματα που κατέληξαν στο τροχαίο δυστύχημα, είναι ανήλικο, ενώ κι ο έτερος νεκρός είναι νεαρός ενήλικας. Οι τρεις από τους δεκάδες τραυματίες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη σωστικών συνεργείων, ενώ πολλοί εκ των τραυματιών διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία με τέσσερα ελικόπτερα που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Στο συμβάν επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 58 οχήματα και 50 χωροφύλακες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και οκτώ επίγειες ομάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία του Bourg-en-Bresse διευκρίνισε ότι ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος νοσηλεύεται, «δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να ανακριθεί». Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι έχει ανατεθεί «κατηγορία για ανθρωποκτονία από τροχαία ατυχήματα και επιβαρυντικούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα» στο τμήμα ερευνών (SR) της χωροφυλακής της Λυών.

«Ένα ατύχημα που αφορούσε ένα λεωφορείο σε μια γραμμή υπεραστικών συγκοινωνιών σημειώθηκε στην περιοχή Lent», ανακοίνωσε η νομαρχία Άιν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στον επαρχιακό δρόμο 22 γύρω στις 7:30 π.μ., όταν το λεωφορείο κατέληξε στο χαντάκι υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες. «Αυτό το τμήμα του δρόμου δεν είναι επικίνδυνο. Το ατύχημα συνέβη σε μια μικρή στροφή». Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λεντ, Ιβ Κριστέν, το λεωφορείο, το οποίο κυρίως παρείχε σχολική μεταφορά, ταξίδευε μεταξύ Λυών και Μπουργκ-αν-Μπρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστριψε στην αριστερή πλευρά του δρόμου σε μια στροφή πριν χτυπήσει σε ένα δέντρο στο χαντάκι. Η κατάσταση του οδηγού του λεωφορείου παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τη Liberation, ο Υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, έφυγε βιαστικά από τα εγκαίνια του TGV NG στον σταθμό Gare de Lyon για να πάει στο σημείο και να συναντήσει οικογένειες που «βρίσκονται σε θλίψη και πόνο».

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