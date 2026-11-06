Γαλλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες, οι τρεις σοβαρά, από το δυστύχημα με το λεωφορείο

Το λεωφορείο εξετράπη σε χαντάκι σε μια μικρή στροφή στον επαρχιακό δρόμο 22, χωρίς να θεωρείται επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο

Μιχάλης Παπαδάκος

Γαλλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες, οι τρεις σοβαρά, από το δυστύχημα με το λεωφορείο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένας ανήλικος, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Άιν της Γαλλίας.
  • Δεκαέξι άτομα τραυματίστηκαν, με τρεις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Το λεωφορείο εξετράπη σε χαντάκι σε μια μικρή στροφή στον επαρχιακό δρόμο 22, χωρίς να θεωρείται επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο.
  • Στο σημείο επιχείρησαν σωστικά συνεργεία με τέσσερα ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.
  • Ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό μετέβη στο σημείο για να συναντήσει τις οικογένειες των θυμάτων.
Snapshot powered by AI

Δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες άφησε πίσω του το δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Άιν στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, το ένα από τα δύο θύματα που κατέληξαν στο τροχαίο δυστύχημα, είναι ανήλικο, ενώ κι ο έτερος νεκρός είναι νεαρός ενήλικας. Οι τρεις από τους δεκάδες τραυματίες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη σωστικών συνεργείων, ενώ πολλοί εκ των τραυματιών διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία με τέσσερα ελικόπτερα που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Στο συμβάν επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 58 οχήματα και 50 χωροφύλακες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και οκτώ επίγειες ομάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία του Bourg-en-Bresse διευκρίνισε ότι ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος νοσηλεύεται, «δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να ανακριθεί». Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι έχει ανατεθεί «κατηγορία για ανθρωποκτονία από τροχαία ατυχήματα και επιβαρυντικούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα» στο τμήμα ερευνών (SR) της χωροφυλακής της Λυών.

«Ένα ατύχημα που αφορούσε ένα λεωφορείο σε μια γραμμή υπεραστικών συγκοινωνιών σημειώθηκε στην περιοχή Lent», ανακοίνωσε η νομαρχία Άιν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στον επαρχιακό δρόμο 22 γύρω στις 7:30 π.μ., όταν το λεωφορείο κατέληξε στο χαντάκι υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες. «Αυτό το τμήμα του δρόμου δεν είναι επικίνδυνο. Το ατύχημα συνέβη σε μια μικρή στροφή». Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λεντ, Ιβ Κριστέν, το λεωφορείο, το οποίο κυρίως παρείχε σχολική μεταφορά, ταξίδευε μεταξύ Λυών και Μπουργκ-αν-Μπρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστριψε στην αριστερή πλευρά του δρόμου σε μια στροφή πριν χτυπήσει σε ένα δέντρο στο χαντάκι. Η κατάσταση του οδηγού του λεωφορείου παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τη Liberation, ο Υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, έφυγε βιαστικά από τα εγκαίνια του TGV NG στον σταθμό Gare de Lyon για να πάει στο σημείο και να συναντήσει οικογένειες που «βρίσκονται σε θλίψη και πόνο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Διακοπή για τις 13 Νοεμβρίου πήρε η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι – Το όχημα «καρφώθηκε» σε αστικό λεωφορείο

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγκινητική ανάρτηση της Finos Film για τη Μάρθα Καραγιάννη - «Λάμψη χωρίς προσπάθεια»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Καταργείται η θανατική ποινή - Σε ισόβια κάθειρξη 548 κρατούμενοι

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Νικόλαος: Πυρκαγιά ξέσπασε στη Σητεία - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

12:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκίνησε η β΄ φάση των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μοιραίο λάθος με την προποφόλη και τη μιδαζολάμη - Δεν ήξερε πώς να τις χορηγήσει η Γάκα

12:56ΕΘΝΙΚΑ

Το ΥΠΕΘΑ τιμάει τους Πεσόντες Αεροπόρους: «Η Εθνική Ανεξαρτησία απαιτεί θυσίες»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο χάρτης της δόμησης σε 26 περιοχές της χώρας: Σε ποιες περιοχές μπορεί να προστεθεί ένας όροφος

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε πτήσεις και αεροδρόμια ανά την Ευρώπη

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για άνδρα στον Αγρίνιο: Πετά στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα – Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

12:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα κορίτσια έχουν περίοδο όλο και νωρίτερα; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

12:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις ασιατικές αγορές

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο υγιεινό είναι το χαλούμι; Πρωτεΐνη, αλάτι, λιπαρά – Μέχρι πόσο κάνει να τρώτε

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Στη δημοσιότητα βίντεο από την ανάκρισή του για τις καταγγελίες βιασμού - Η ψυχρή αντίδρασή του

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πιθανές οι ηλεκτρονικές εκλογές το χειμώνα στην Ουκρανία- Θετική η επικράτηση Δημοκρατικών

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα ή «κλειστε το στόμα σας πουλάκια μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μοιραίο λάθος με την προποφόλη και τη μιδαζολάμη - Δεν ήξερε πώς να τις χορηγήσει η Γάκα

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ζούμε για να δουλεύουμε: Σύνταξη στα 68 από το 2030 και στα 70 από το 2055 -Τα σενάρια για τα όρια ηλικίας

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του ανήμερα των γενεθλιών του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες - «Θα κινηθώ νομικά, ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε πτήσεις και αεροδρόμια ανά την Ευρώπη

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί, τραυματίες κι άτομα σε κρίσιμη κατάσταση στο δυστύχημα με λεωφορείο - Κι ανήλικοι ανάμεσα στα θύματα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ ελέγχων για ύποπτες βαλίτσες σε Φάληρο, Μοναστηράκι και Εξάρχεια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο χάρτης της δόμησης σε 26 περιοχές της χώρας: Σε ποιες περιοχές μπορεί να προστεθεί ένας όροφος

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

23:26LIFESTYLE

Σωτήρης Μουστάκας: Ξεσπάει η κόρη του Αλεξία για τις φήμες ότι έχασε την περιουσία του σε καζίνο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι – Το όχημα «καρφώθηκε» σε αστικό λεωφορείο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για άνδρα στον Αγρίνιο: Πετά στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα – Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ύποπτα αντικείμενα στους δρόμους: Γιατί δεν αφήνει σακούλα για σακούλα η ΕΛΑΣ και στέλνει τα ΤΕΕΜ

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

10:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχες για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ