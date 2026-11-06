Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτη του μοιραίου Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, μίλησε για πρώτη φορά μετά την αεροπορική τραγωδία με τους 9 νεκρούς

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτη του μοιραίου Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτριας Ναθάλιας Φιλγκουέιρας εξέφρασε τον πόνο του και την επιθυμία να ήταν μαζί της στην πτήση του μοιραίου Learjet στη Φλόριντα.
  • Η Ναθάλια διατήρησε την ψυχραιμία της και προσπάθησε να ενημερώσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για την κατάσταση του αεροπλάνου πριν τη συντριβή.
  • Το Learjet 60 συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σκοτώνοντας και τους εννέα επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων η οικογένεια του πολυεκατομμυριούχου Άνταμ Ρόμπινσον.
  • Ο κυβερνήτης Τζεφ Γκρέγκορι απήγγειλε το «Πάτερ Ημών» στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή.
  • Η Ναθάλια είχε αποκτήσει άδεια πιλότου σε νεαρή ηλικία και ήταν επίσης εκπαιδεύτρια πιλότων, ενώ αγαπούσε πολύ τη δουλειά της.
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Ράγισε καρδιές ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτριας που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα του Learjet στη Φλόριντα το περασμένο Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά, δηλώνοντας πως θα ήθελε να βρισκόταν μαζί της στην πτήση.

«Ήθελα να είμαι δίπλα της. Μέσα στο αεροπλάνο, για να τη βοηθήσω, να είμαι κοντά της. Έπρεπε να είμαι δίπλα της», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια, ο Άλαν Φιλγκουέιρας, πατέρας της πιλότου Ναθάλια Γκαδέλα Φιλγκουέιρας, σε συνέντευξη Τύπου.

Δήλωσε περήφανος για την κόρη της, επειδή διατήρησε την ψυχραιμία της κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. «Άκουσα [τις ραδιοεπικοινωνίες της] πολλές φορές, προσπαθώντας να βρω στο μυαλό μου κάποιο στοιχείο για το πώς συνέβη αυτό. Και, πω πω, είναι σκληρή», είπε ο Άλαν Φιλγκουέιρας.

Είπε ότι συνήθιζε να πετάει μαζί με τη Ναθάλια Φιλγκέιρας — η οποία απέκτησε την άδεια πιλότου στο λύκειο, πριν καν μπορέσει να οδηγήσει — και ότι αργότερα έγινε η εκπαιδεύτριά του, ενώ θυμήθηκε πόσο πολύ αγαπούσε τη δουλειά της.

Το μοιραίο Learjet 60 αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων πετούσε προς τις Μπαχάμες από το Τέξας την Κυριακή, όταν ξαφνικά έπεσε κατακόρυφα και συνετρίβη σε έναν δρόμο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η Ναταλία Φιλγκέιρας έστειλε μια απελπισμένη κλήση SOS στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας μέσω ασυρμάτου, καθώς το αεροπλάνο βυθιζόταν ραγδαία.«722 Bravo Delta, κατεβαίνουμε 8.000. Mayday, Mayday, κατεβαίνουμε 10.000 πόδια το λεπτό!», ακούστηκε να φωνάζει.

Συνέχισε να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για την ταχύτητα και το υψόμετρό τους, πριν προειδοποιήσει πανικόβλητη ότι επρόκειτο να «συντριβούν» και ότι «δεν υπάρχει χρόνος» — λίγα δευτερόλεπτα πριν το τζετ συντριβεί στο έδαφος μέσα σε μια τεράστια πυρκαγιά.

Στη συντριβή σκοτώθηκαν και οι εννέα επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Ο πολυεκατομμυριούχος ιδρυτής εταιρείας τεχνολογίας Άνταμ Ρόμπινσον, 44 ετών, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα παιδιά τους Έμμα, 4 ετών, και Τσάρλι, 2 ετών, ήταν μεταξύ των θυμάτων, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο αδελφός του Ρόμπινσον. Οι φίλοι τους Ρέιτσελ Ριντ και Τσάρμι Φερ, καθώς και η νταντά Ανίτα Μαρία Απελίντο Σετίνα, έχασαν επίσης τη ζωή τους στην τραγωδία.

Ο νεκρός κυβερνήτης, ο Τζεφ Γκρέγκορι, 55 ετών, φαίνεται να απήγγειλε το «Πάτερ Ημών» κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.

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