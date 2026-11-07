Ιστορική έπαυλη στο νησί Γκέρνζι στη Μάγχη βγαίνει προς πώληση έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών

Ο λόγος για την έπαυλη Havilland Hall, η οποία βρίσκεται στο νησί Γκέρνζι και εκτείνεται σε περίπου 324 στρέμματα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ιστορική έπαυλη στο νησί Γκέρνζι στη Μάγχη βγαίνει προς πώληση έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ιστορική έπαυλη Havilland Hall στο νησί Γκέρνζι πωλείται έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών και εκτείνεται σε περίπου 324 στρέμματα.
  • Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, πέντε αίθουσες υποδοχής και εσωτερική πισίνα.
  • Χτίστηκε το 1829-1830 από τον υποστράτηγο Τόμας Φιότ ντε Χάβιλαντ και υπηρέτησε ως κατοικία αντικυβερνητών του νησιού.
  • Στο ακίνητο έχουν μείνει εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο επιχειρηματίας Γουίλιαμ Κέιλερ και οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί Ολίβια ντε Χάβιλαντ και Τζόαν Φοντέιν.
  • Το κτήμα περιλαμβάνει επίσης πέντε ξενώνες, καταλύματα προσωπικού, γραφεία, κελάρι κρασιού και χώρο αναψυχής.
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Μια έπαυλη που κάποτε φιλοξένησε αντικυβερνήτες, επιχειρηματίες και μια οικογένεια βραβευμένων με Όσκαρ ηθοποιών βγήκε προς πώληση έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών (77.766.650 ευρώ).

Ο λόγος για την έπαυλη Havilland Hall, η οποία βρίσκεται στο νησί Γκέρνζι στη Μάγχη, και εκτείνεται σε περίπου 324 στρέμματα. Διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, πέντε αίθουσες υποδοχής, και μια εσωτερική πισίνα.

Σε αυτό το ιστορικό ακίνητο, το οποίο χτίστηκε πριν από περίπου 200 χρόνια, έχουν μείνει πολλές εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Γουίλιαμ Κέιλερ, η οικογένεια του οποίου δημιούργησε την πρώτη εμπορική μάρκα μαρμελάδας, και οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί Ολίβια ντε Χάβιλαντ και Τζόαν Φοντέιν.

Havilland Hall - Έπαυλη

Η ιστορία του Havilland Hall

Χτισμένο από τον υποστράτηγο Τόμας Φιότ ντε Χάβιλαντ μεταξύ του 1829 και του 1830 ως προσωπική του κατοικία, η έπαυλη αποτέλεσε επίσημη κατοικία για αντικυβερνήτες του νησιού.

Το 1922, το κτήμα αγοράστηκε από τον κόμη Λοθάιρ Μπλούχερ φον Βάλστατ, απόγονο του περίφημου Πρώσου Στρατάρχη Γκέμπχαρντ Λέμπερεχτ φον Μπλύχερ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τη συμβολή του στην ήττα του Ναπολέοντα στη Μάχη του Βατερλώ.

Εκτός από την κύρια κατοικία, το κτήμα περιλαμβάνει πέντε ξενώνες, καταλύματα για το προσωπικό, γραφεία, ένα κελάρι κρασιού και έναν χώρο αναψυχής.

Havilland Hall - Έπαυλη

Η Φιλίππα Ντάλμπι-Γουέλς, επικεφαλής του τμήματος εξοχικών της Savills, της μεσιτικής εταιρείας που έβγαλε το ακίνητο προς πώληση, περιέγραψε το Havilland Hall ως «ένα εξέχον κτήμα των Νήσων της Μάγχης».

«Τέτοιας κλίμακας ακίνητα είναι εξαιρετικά σπάνια στις Νήσους της Μάγχης και είναι πιθανό να προσελκύσουν παγκόσμιο ενδιαφέρον», είπε.

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