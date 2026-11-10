Γαλλία: Ο θρύλος του τζούντο Τεντί Ρινέρ υποψήφιος πρόεδρος το 2027 – «Ούτε δεξιός ούτε αριστερός»

Ο πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης μπαίνει στην κούρσα για το Ελιζέ, με στόχο, όπως δηλώνει, να ενώσει μια βαθιά διχασμένη Γαλλία. Τι λέει για την πολιτική, τη Λεπέν και το μέλλον του στον αθλητισμό.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Γαλλία: Ο θρύλος του τζούντο Τεντί Ρινέρ υποψήφιος πρόεδρος το 2027 – «Ούτε δεξιός ούτε αριστερός»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τεντί Ρινέρ, πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης τζούντο, ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Γαλλίας το 2027 ως ανεξάρτητος πολιτικός.
  • Στόχος του Ρινέρ είναι να ενώσει μια βαθιά διχασμένη κοινωνία και να αντιμετωπίσει κοινωνικές ανισότητες, ρατσισμό και το κόστος ζωής.
  • Δεν έχει ακόμη ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά υποστηρίζει τη διατήρηση του αναδιανεμητικού συνταξιοδοτικού συστήματος με ορισμένες μεταρρυθμίσεις.
  • Για να συμμετάσχει επίσημα στις εκλογές πρέπει να συγκεντρώσει 500 υπογραφές από αιρετούς αξιωματούχους.
  • Ο Ρινέρ σκοπεύει να συνεχίσει την αθλητική του καριέρα και πιθανόν να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ακόμα κι αν είναι εν ενεργεία πρόεδρος.
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Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε ο Τεντί Ρινέρ, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του τζούντο, επιλέγοντας να κάνει το βήμα στην πολιτική σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας και πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Ο 37χρονος, πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και έντεκα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, γνωστοποίησε την απόφασή του τη Δευτέρα (9/11), με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien.

«Ονομάζομαι Τεντί Ρινέρ και σας το λέω κοιτάζοντάς σας στα μάτια: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», δήλωσε, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά του με το σύνθημα «Η Γαλλία που θέλουμε».

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν ανήκει ούτε στη Δεξιά ούτε στην Αριστερά, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως μια ανεξάρτητη πολιτική επιλογή απέναντι στις παραδοσιακές κομματικές δυνάμεις.

«Θέλω να γίνω ο πρόεδρος που ενώνει», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία χρειάζεται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητές της.

Η κοινωνική οργή

Ο Ρινέρ εξήγησε ότι άρχισε να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όταν είδε, όπως είπε, τη χώρα να ενώνεται γύρω από τον αθλητισμό και στη συνέχεια να επιστρέφει στις πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις της.

Η απόφαση να θέσει υποψηφιότητα ελήφθη το φετινό φθινόπωρο, με αφορμή την αυξανόμενη οργή για το κόστος ζωής, το δημόσιο χρέος και την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε επίσης στις κοινωνικές ανισότητες και στις διακρίσεις που, κατά την άποψή του, εξακολουθούν να περιορίζουν τις ευκαιρίες των πολιτών, ιδιαίτερα όσων δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνωριμίες ή προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον.

Ο Γάλλος αθλητής έχει τοποθετηθεί δημόσια και κατά της ανόδου της ακροδεξιάς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η είσοδός του στην προεδρική αναμέτρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία.

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Οι πρώτες πολιτικές θέσεις και η απάντηση Μακρόν

Ο Ρινέρ δεν έχει παρουσιάσει ακόμη ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχει αναφερθεί, πάντως, στην ανάγκη καταπολέμησης του ρατσισμού, στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Στη συνέντευξή του τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, χωρίς να αποκλείει ορισμένα στοιχεία κεφαλαιοποίησης.

Αποκάλυψε ακόμη ότι έχει συγκροτήσει έναν αρχικό πυρήνα περίπου 20 συνεργατών, μεταξύ των οποίων στελέχη της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιοι λειτουργοί και πρώην υπουργός, ενώ σχεδιάζει να ξεκινήσει περιοδείες σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Στην ανακοίνωση αντέδρασε και ο Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ιδιαίτερα χαρούμενος για την απόφαση του Ολυμπιονίκη να συμμετάσχει στην προεδρική συζήτηση, εκτιμώντας ότι η παρουσία και οι ιδέες του μπορούν να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο.

Για να συμμετάσχει επισήμως στις εκλογές, ο Ρινέρ θα πρέπει να συγκεντρώσει 500 υπογραφές υποστήριξης από αιρετούς αξιωματούχους, όπως προβλέπει η γαλλική νομοθεσία.

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Από το Ελιζέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028;

Η υποψηφιότητα δεν σημαίνει, πάντως, ότι ο Ρινέρ εγκαταλείπει οριστικά τον αθλητισμό. Ο Γάλλος πρωταθλητής επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να έχει στόχο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, όπου θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να αγωνιστεί ακόμη και ως εν ενεργεία πρόεδρος της Γαλλίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι θα του το επέτρεπαν τα καθήκοντά του.

Η μετάβαση από τον αθλητισμό στην πολιτική αποτελεί, πάντως, μια εντελώς διαφορετική δοκιμασία. Ο Ρινέρ διαθέτει τεράστια αναγνωρισιμότητα στη Γαλλία, αλλά δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε αιρετό αξίωμα ούτε κομματικό μηχανισμό.

Με την υποψηφιότητά του επιδιώκει να μεταφέρει στην πολιτική τη δημοφιλία που απέκτησε στον αθλητισμό. Το κατά πόσο αυτή μπορεί να μετατραπεί σε εκλογική υποστήριξη θα φανεί τους επόμενους μήνες.

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