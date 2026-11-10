Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος του Learjet: Βρέθηκε ο καταγραφέας ήχου από το μαύρο κουτί

Snapshot Βρέθηκε η συσκευή καταγραφής ήχου από το μαύρο κουτί του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η καταγραφή ήχου αναμένεται να αποκαλύψει τις συνομιλίες και τα ηχητικά σήματα μέσα στο πιλοτήριο πριν τη συντριβή.

Η συσκευή μεταφέρθηκε στην NTSB στην Ουάσιγκτον για ανάλυση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανασκαφής στο σημείο του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα, που συνέβη με μεγάλη ταχύτητα και κατακόρυφη πτώση, στοίχισε τη ζωή σε εννέα επιβάτες, μεταξύ αυτών τον πολυεκατομμυριούχο Άνταμ Ρόμπινσον με την οικογένειά του και το πλήρωμα.

Το ιδιωτικό τζετ είχε αναχωρήσει από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες όταν συνέβη η τραγωδία. Snapshot powered by AI

Φως στις συνθήκες του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος με τη συντριβή του Learjet στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα αναμένεται να ρίξει η συσκευή καταγραφής ήχου, μέσα από το πιλοτήριο.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συσκευή που αποτελεί μέρος του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, ενδέχεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του πληρώματος του Learjet πριν τη συντριβή του, τον ήχο μέσα στο πιλοτήριο, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών των πιλότων, των ραδιοεπικοινωνιών και των ηχητικών ειδοποιήσεων

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μετέφεραν τη συσκευή στο Εργαστήριο Καταγραφέων Οχημάτων της Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) στην Ουάσιγκτον, για αξιολόγηση και πρόσθεσαν ότι οι εργασίες ανασκαφής στον τόπο της συντριβής έχουν ολοκληρωθεί.

Οποιαδήποτε ανακτηθείσα ηχογράφηση των τελευταίων στιγμών των πιλότων θα επιτρέψει στους ερευνητές να ακούσουν τις αποφάσεις που έλαβαν πριν από τη συντριβή, η οποία σημειώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατακόρυφη πτώση και στοίχισε τη ζωή σε εννέα άτομα την 1η Νοεμβρίου.

Το ιδιωτικό τζετ αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων είχε ξεκινήσει από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες.

Επιβάτες του ήταν, ο πολυεκατομμυριούχος διευθυντής εταιρείας τεχνολογίας Άνταμ Ρόμπινσον, 44 ετών, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ, τα δύο παιδιά τους και η νταντά τους, Ανίτα Ραμίρεζ Σετίνα, 24 ετών, ήταν όλοι επιβάτες της μοιραίας πτήσης.

Ο κυβερνήτης Τζέφ Γκρέγκορι, 55 ετών, και η συγκυβερνήτης Ναθάλια Φιλγκουέιρας, 20 ετών, έχασαν επίσης τη ζωή τους στη συντριβή.

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