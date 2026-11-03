Αεροπορική τραγωδία στη Φλόριντα: Το Learjet ενδέχεται να διαλύθηκε στον αέρα – Όλο το χρονικό

Snapshot Το Learjet 60 συνετρίβη στη Φλόριντα με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ανθρώπων και πιθανή αποκόλληση τμημάτων του αεροσκάφους πριν την πρόσκρουση.

Οι πιλότοι ανέφεραν σχηματισμό πάγου και αναταράξεις ενώ πετούσαν σε ύψος περίπου 35.000 ποδών σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η πτήση παρουσίασε απότομη πτώση ύψους με ρυθμό έως 20.000 πόδια το λεπτό, συνοδευόμενη από σήμα κινδύνου και ανεξέλεγκτη κάθοδο πριν τη συντριβή.

Η έρευνα της NTSB εστιάζει στη δυνατότητα διάλυσης του αεροσκάφους στον αέρα και στην επίδραση των καιρικών φαινομένων, χωρίς προς το παρόν να αποδίδει το δυστύχημα σε συγκεκριμένη αιτία.

Οι έρευνες περιλαμβάνουν την ανάκτηση συντριμμιών από τον κρατήρα πρόσκρουσης και τον εντοπισμό καταγραφέα συνομιλιών πιλοτηρίου για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για την αεροπορική τραγωδία στη Φλόριντα, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (1/11), έρχονται στο φως, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το ιδιωτικό Learjet 60 να άρχισε να διαλύεται ενώ βρισκόταν ακόμη στον αέρα.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που παραπέμπουν σε αποκόλληση τμημάτων του αεροσκάφους πριν από την πρόσκρουσή του στο έδαφος. Παράλληλα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η αιτία της συντριβής.

Το Learjet είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, μεταφέροντας επτά επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Περίπου δύο ώρες αργότερα, η πτήση πήρε δραματική τροπή, με το αεροσκάφος να χάνει χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το χρονικό της μοιραίας πτήσης

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 15:37 ώρα UTC από το αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ, ακολουθώντας πορεία προς τη Φλόριντα και τις Μπαχάμες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης έφτασε σε ύψος 41.000 ποδών, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει όταν το Learjet πλησίασε τη Φλόριντα, όπου επικρατούσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επέτρεψαν στους πιλότους να αποκλίνουν από την προγραμματισμένη πορεία τους, προκειμένου να αποφύγουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Λίγο πριν από τις 17:48 UTC, το πλήρωμα ανέφερε σχηματισμό πάγου και μέτριες αναταράξεις, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 35.000 ποδών. Οι πιλότοι ζήτησαν άδεια να ανέβουν στα 37.000 πόδια, αίτημα που εγκρίθηκε από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αργότερα, το Learjet άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

Το «Mayday» και η ανεξέλεγκτη πτώση

Οι τελευταίες επικοινωνίες αποτυπώνουν την προσπάθεια του πληρώματος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ένας από τους πιλότους εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος με ρυθμό που έφτανε τα 20.000 πόδια το λεπτό.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να προειδοποιεί ο πιλότος, ενώ οι ελεγκτές επιχειρούν να διατηρήσουν την επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24, το αεροσκάφος μπήκε σε απότομη δεξιά στροφή και στη συνέχεια σε ταχύτατη κάθοδο. Το τελευταίο σήμα καταγράφηκε στις 17:49 UTC, σε ύψος περίπου 8.750 ποδών.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το Learjet συνετρίβη σε δρόμο της κομητείας Παλμ Μπιτς και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πρόσκρουση δημιούργησε μεγάλο κρατήρα, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στη γύρω περιοχή. Και οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ ένας άνθρωπος στο έδαφος τραυματίστηκε στο πόδι.

Εξετάζεται αν το αεροσκάφος διαλύθηκε πριν από την πρόσκρουση

Ο Τομ Τσάπμαν, μέλος της NTSB, δήλωσε τη Δευτέρα (2/11) ότι υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν πως τμήματα του Learjet ενδέχεται να αποκολλήθηκαν πριν από τη συντριβή.

Οι ερευνητές αναζητούν συντρίμμια σε απόσταση από το κύριο σημείο πρόσκρουσης, ενώ εξετάζουν τις καιρικές συνθήκες που συνάντησε το πλήρωμα, ιδιαίτερα τις αναφορές για σχηματισμό πάγου και αναταράξεις.

Η ανάκτηση των συντριμμιών από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες της έρευνας. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν το αεροσκάφος διέθετε καταγραφέα συνομιλιών πιλοτηρίου κατά τη μοιραία πτήση.

Προς το παρόν, η NTSB αποφεύγει να αποδώσει το δυστύχημα σε συγκεκριμένο παράγοντα. Το εάν η κακοκαιρία συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου και το ενδεχόμενο διάλυσης του αεροσκάφους στον αέρα παραμένουν τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα.

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