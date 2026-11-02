Φλόριντα: Αποκαλύπτονται οι ταυτότητες του πιλότου και των επιβατών του μοιραίου Learjet

Δύο παιδιά ανάμεσα στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φλόριντα: Αποκαλύπτονται οι ταυτότητες του πιλότου και των επιβατών του μοιραίου Learjet
Οι αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η μοιραία πτήση Learjet στη Φλόριντα με προορισμό τις Μπαχάμες μετέφερε μια τετραμελή οικογένεια και δύο φίλους τους.
  • Ο πιλότος του αεροσκάφους ήταν ο 55χρονος Τζεφ Γκρέγκορι, με 10 χρόνια εμπειρίας στην East Coast Jets Inc.
  • Το αεροπλάνο αντιμετώπισε σχηματισμό πάγου και μέτριες αναταράξεις πριν ζητηθεί αύξηση υψομέτρου και κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο επιχειρηματίας Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του, τα δύο τους παιδιά, η νταντά και δύο στενοί φίλοι.
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Μία τετραμελής οικογένεια, οι γονείς και τα δυο παιδιά, καθώς και δύο φίλοι τους ήταν οι επιβάτες της μοιραίας πτήσης του Learjet για Μπαχάμες, που συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το απόγευμα της Κυριακής.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και η ταυτότητα του πιλότου του αεροσκάφους. Πρόκειται για τον 55χρονο Τζεφ Γκρέγκορι, το όνομα του οποίου ακούγεται να φωνάζει τα τελευταία δραματικά λεπτά η 20χρονη συγκυβερνήτης Nathalia Gadelha.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες ο κυβερνήτης από την Πενσυλβάνια, είχε 10 χρόνια εμπειρίας στην East Coast Jets Inc.

Στο Learjet 60, επέβαιναν ο 44χρονος επιχειρηματίας τεχνολογίας του Όστιν, Άνταμ Ρόμπινσον, καθώς και η σύζυγός του Έλεν, τα δύο παιδιά τους, η νταντά τους, και δύο στενοί φίλοι,

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O Άνταμ Ρόμπινσον

Το NTSB σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε ότι άρχισε να σχηματίζεται πάγος στο αεροπλάνο εν μέσω μέτριων αναταράξεων. Το πλήρωμα ζήτησε να αυξηθεί το υψόμετρο από 35.000 πόδια σε 37.000 πόδια λίγο πριν κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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