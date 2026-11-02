Λένι Κράβιτς: Πώς έγινε το μπέρδεμα ότι επέβαινε στο μοιραίο Learjet 

Μία ανάρτηση έφερε πανικό στους θαυμαστές του ροκ τραγουδιστή

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Λένι Κράβιτς: Πώς έγινε το μπέρδεμα ότι επέβαινε στο μοιραίο Learjet 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φήμες ότι ο Λένι Κράβιτς επέβαινε στο μοιραίο Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα διαψεύστηκαν από τον εκπρόσωπό του.
  • Η λανθασμένη ταύτιση της πιλότου Έμιλι Σέλτον με το δυστύχημα προκάλεσε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.
  • Η πιλότος του δυστυχήματος ήταν η 20χρονη Ναθάλια Γκαδέλα, που απέκτησε άδεια πιλότου ενώ ήταν ακόμα στο λύκειο.
  • Το αεροπλάνο έκανε απότομη στροφή πριν πέσει κατακόρυφα από ύψος 8.000 ποδιών.
  • Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει τα εννέα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας.
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Τρομοκρατήθηκαν οι θαυμαστές του Λένι Κράβιτς, όταν ξέσπασαν φήμες, ότι επέβαινε στο μοιραίο Learjet που συνετρίβη την Κυριακή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, παρασύροντας στον θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες.

Εκπρόσωπος του ροκ τραγουδιστή έσπευσε να διαψεύσει στο BocaNewsNow τις φήμες χαρακτηρίζοντάς τες, ψευδείς και ανακριβείς.

Φήμες ότι ο ροκ τραγουδιστής βρισκόταν στο μοιραίο αεροσκάφος έγιναν viral στο X, αφού μια πιλότος —η οποία ταυτίστηκε λανθασμένα ως η πιλότος του μοιραίου αεροσκάφους— δημοσίευσε ότι θα μετέφερε τον Κράβιτς σε παρόμοια διαδρομή λίγο πριν το δυστύχημα.

«Είναι τιμή μου που θα πετάξω τον μοναδικό Λένι Κράβιτς από το [Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ] προς το [Αεροδρόμιο Νορθ Ελεούθερα, Μπαχάμες] αύριο. Ανυπομονώ να τον έχω στο αεροσκάφος», ανέφερε ένα screenshot της ανάρτησης της πιλότου Έμιλι Σέλτον από τη Φλόριντα στο Facebook, η οποία έχει πλέον διαγραφεί. «Το “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” θα παίζει στο πιλοτήριο»

Οι θαυμαστές αναδημοσίευσαν την ανάρτηση στο X και αμέσως υπέθεσαν ότι τόσο η Σέλτον όσο και ο Κράβιτς είχαν χάσει τη ζωή τους στο δυστύχημα. Επιπλέον, η 21χρονη πιλότος είχε ήδη γίνει viral τον Αύγουστο, όταν πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Interstate 10.

Η Σέλτον επίσης διέψευσε τις φήμες ότι αυτή και ο νικητής των Grammy εμπλέκονταν στην αεροπορική τραγωδία.

Τη Δευτέρα, η εφημερίδα «The Post» αποκάλυψε αποκλειστικά ότι η πιλότος ήταν η 20χρονη Ναθάλια Γκαδέλα, η οποία απέκτησε την άδεια πιλότου ενώ ακόμα φοιτούσε στο λύκειο. Το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο Τέξας, έκανε μια απότομη στροφή προς τα δεξιά πριν πέσει κατακόρυφα από τα 8.000 πόδια στο έδαφος.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει τα εννέα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην αερπορική τραγωδία.

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